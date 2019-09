FIFA Beach Soccer World Cup Paraguay: L’Italia nel girone B con Uruguay, Messico e Tahiti

Gli Azzurri giocheranno il 21 novembre alle 20.15 con i polinesiani, il 23 alle 23.25 con i sudamericani e il 25 alle 20.15 con i messicani

Roma, 14 settembre 2019 – Urna tutto sommato benevola per l’Italia. Il sorteggio effettuato quest’oggi al CONMEBOL Convention Centre di Asuncion ha sorriso agli Azzurri che sono stati inseriti nel Girone B dei Mondiali di Beach Soccer che si giocheranno in Paraguay dal prossimo 21 novembre al 1 dicembre. Fermo restando che ogni partita è una storia a sé e tutto quello scritto sulla carta se lo porta via la sabbia comunque in partenza la nostra nazionale eviterà le nazionali che apertamente puntano al titolo. L’Italia affronterà Tahiti all’esordio giovedì 21 Novembre alle 20.15 (ora italiana) nella gara che aprirà ufficialmente la kermesse mondiale. Nella seconda giornata la nazionale del ct Emiliano Del Duca sabato 23 alle 23.25 se la vedrà con l’Uruguay. L’ultimo match del girone lunedì 25 alle 20.15 Italia- Messico. Passano ai Quarti di finale le prime due di ogni girone. Poteva andare peggio, tra le teste di serie gli Azzurri potevano incontrare il Brasile, la Russia o i padroni di casa. Nella terza e quarta urna c’erano Svizzera e Bielorussia. In caso di passaggio del turno ai Quarti l’Italia incontrerà una delle prime due classificate del Girone A. Per maggiori info consulta il sito web fifa.com/beachsoccerworldcup/

Gli altri gironi – A: Paraguay, Giappone, Svizzera e Usa. C: Bielorussia, Emirati Arabi Uniti, Senegal e Russia. D: Brasile, Oman, Portogallo e Nigeria.

Gli avversari dell’Italia – Ovviamente la nazionale più temibile è quella di Tahiti che dal 2011 ha compiuto un percorso di crescita impressionante. La squadra allenata dallo svizzero Angelo Schirinzi ha partecipato agli ultimi quattro Mondiali, nel 2011 a Ravenna si è fermata ai gironi, nel 2013 in casa si è piazzata quarta ma il capolavoro i polinesiani l’hanno compiuto nelle ultime due edizioni centrando altrettante finali perse con Portogallo e Brasile. Non è un caso se diversi giocatori polinesiani come Taiarui, Tchen, Tavanae, Labaste e Zaveroni hanno giocato nella Serie A italiana. Anche l’allenatore italo-svizzero si è formato come giocatore e poi come allenatore nel nostro Campionato. Italia e Tahiti non si sono mai incontrate.

Il Messico è un nazionale storica nel panorama Mondiale, ha saltato le edizioni 2005, 2006, 2009 e 2013, giocando e perdendo la finale nel 2007 con il Brasile, il miglior risultato di sempre per i messicani che a Ravenna 2011 si sono fermati ai Quarti e nel 2008, 2015 e 2017 non hanno mai superato il primo turno. L’Italia ha affrontato il Messico due volta vincendo in entrambe le occasioni. Nell’ottobre del 2016 nella Supercoppa per Nazioni gli azzurri hanno battuto il Messico per 4-0, nel 2017 ai Mondiali in Bahamas nella terza gara del girone l’Italia ha rifilato un sonoro 8-1 ai messicani. L’Uruguay è tornato al Mondiale dopo aver saltato le ultime quattro edizioni. Il periodo d’oro gli uruguagi l’anno vissuto agli albori del beach soccer: nel 2006 hanno perso la finale Mondiale con il Brasile, nel 2007 si sono piazzati 3^, nel 2009 quarti, nel 2005 e 2008 si sono fermati ai Quarti. Gli Azzurri non hanno mai incontrato l’Uruguay.

Com. Stam.