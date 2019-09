Il Castanea Basket ufficializza l’arrivo di Emanuele Lucchesi

Nuovo innesto sul mercato in entrata per il Castane Basket 2010 che completa l’opera di rinnovamento del proprio roster in vista del suo terzo campionato consecutivo in serie D ed ingaggia l’ala piccola, classe 1994, Emanuele Lucchesi.

Si tratta di un ritorno perchè il giovane cestista peloritano ha già indossato per due anni la divisa gialloviola, precisamente nel campionato di Promozione nelle stagioni 2015/2016 e 2016/2017 quando con 6 punti di media contribuì alla promozione del team peloritano di coach Filippo Frisenda in serie D. Cresciuto cestisticamente nell’Fp Sport Messina, nella stagione 2011/2012 approda con la formula del prestito al Basket School disputando i campionati under 19, la Promozione e la serie C, prima di dividersi successivamente in doppio tesseramento tra la serie D col Castanea e la serie C Regionale con l’Fp Sport Messina. Negli ultimi due anni ha infine giocato in Promozione col Cus e col Savio, ottima la sua ultima stagione chiusa in doppia cifra con 10 punti esatti di media per gara ed un high di 20 punti contro il Bagheria vincitore del torneo.Queste le parole del nuovo giocatore gialloviola: “Sono molto contento di essere tornato a casa in una seconda famiglia come quella del Castanea Basket. Ritroverò tanti amici, in primis coach Filippo Frisenda ed il presidente Alessandro Saccà. Sarà certamente un anno molto divertente per noi e credo che avremo dalla nostra il gruppo ideale per poter cercare di fare bene in campionato”.

