Podismo: Al 5° Trofeo podistico Corleone Città della Legalità vittorie di Sabrina Sammartino e Salvatore Pizzitola tra le società trionfo della ASD Podistica Salemitana

Corleone (PA). Una grande festa sportiva dove tutti i partecipanti sono stati protagonisti si potrebbe definire la quinta edizione del Trofeo Podistico Corleone Città della Legalità svoltosi domenica 08 settembre ’19 ed organizzato magistralmente dallo staff dalla ASD Corleone Marathon.

La lunga mattinata podistica corleonese ha avuto inizio con le gare delle categorie giovanili valide per la Coppa Giovani ACSI Sicilia Occidentale, le grida di gioia e divertimento hanno così riempito le strade del circuito cittadino preparato per l’occasione.

Alle 10,30 prendeva il via dalla centrale Piazza Falcone e Borsellino la gara riservata ai Senior/Master con in palio il prezioso Trofeo Mongiovì e valida come prova ufficiale del BioRace Trofeo Pegaso/Per…Correre TOPO Athletic, un fiume di atleti affrontava per quattro volte un circuito di circa 2300 metri, in testa fin dal primo metro il giovane Salvatore Pizzitola (CUS Palermo) che solitario dopo 33’20” chiudeva vincitore la sua fatica, ottimo secondo assoluto Benedetto Farraguto (ASD Club Atletica Partinico) che dopo una grande rimonta riusciva a chiudere la gara in 33’50”, terzo assoluto in 35’06” Vito Messina (ASD Sport Amatori Partinico). La partinicese Sabrina Ortoleva Sammartino (ASD Club Atletica Partinico) prima tra le donne in 40’25” seguita Carmela Villari (Runners Montelepre) in 42’28” e terza assoluta Angela Federico (ASD Number One) in 42’50”. Tra le società vittoria della compagine ASD Podistica Salemitana sul Club Atletica Partinico e la ASD Nonsolocorsa Palermo.

A tutti gli atleti dopo l’arrivo veniva consegnata la splendida medaglia di partecipazione che unita al ricco ristoro finale hanno innalzato la qualità organizzativa dell’evento corleonese, la lunga cerimonia di premiazione è stata da tutti molto gradita per la attuazione e consegna ai primi tre di ogni categoria di ceste contenenti prodotti alimentari tipici di grande qualità.

Prossimo appuntamento ufficiale BioRace e Coppa Giovani ACSI S.O. ad Altofonte il 10 novembre ’19 con la XVII edizione del Trofeo F. Pipitone organizzato dalla ASD Marathon Altofonte.

Info e classifiche su www.biorace.it www.speedpass.it

Com. Stam.