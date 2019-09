Campionato Europeo 2019 – Gran Prix Internazionale Oro per Daniele Di Spigno, Claudia De Luca e Jacopo Duprè De Foresta

Lonato del Garda (BS) – Si è conclusa oggi la gara dedicata agli specialisti del Double Trap. Il Gran Prix Internazionale ha visto tra gli uomini il trionfo del rappresentante delle Fiamme Oro Daniele Di Spigno che solo al termine di un ferrato duello con Ignazio Maria Tronca si è aggiudicato l’oro, battendo il compagno allo shoot-off con il risultato di 133/150 (+7) contro 133/150 (+6).

A completamento del podio Andrea Vescovi che ha chiuso la sua gara con 128. Nel comparto femminile a vincere è stata ancora Claudia De Luca, che conducendo una gara molto lineare è salita sul gradino più alto del podio grazie ad un ottimo 124/150 e distanziando la sua collega di nazionale Sofia Maglio di 17 piattelli (107 il suo risultato) e la belga Anne Focan di ben 25 piattelli (99/150 per lei oggi). Sulle pedane lonatesi del Trap Concaverde sono saliti anche gli junior il cui podio si è così costituito: oro e vittoria per Jacopo Dupre’ De Foresta con 128/150, a seguire Marco Carli con 127 e Lorenzo Franquillo che ha realizzato un 115 su 150.Chiusa anche la competizione per il Double Trap domani le strutture del Trap Concaverde saranno invase dai tiratori della specialità dello Skeet che già da oggi hanno iniziato a testare le pedane su cui si contenderanno i titoli continentali. Il Direttore Tecnico Andrea Benelli si è affidato anche per la competizione europea agli stessi tiratori che ben hanno figurato durante il Mondiale di due mesi fa. Per il comparto maschile in gara andranno Tammaro Cassandro, fresco argento mondiale proprio a Lonato, Riccardo Filippelli bronzo al Mondiale di Changwon del 2018 e l’oro olimpico di Rio 2016 Gabriele Rossetti.Tra le donne spiccano nuovamente i nomi di Diana Bacosi, campionessa olimpica nella scorsa olimpiade di Rio, Chiara Cainero oro all’Olimpiade di Pechino 2008 e Simona Scocchetti, seconda al Mondiale di Lima nel 2015.Gli junior invece saranno rappresentati da: Cristian Ghilli (Fiamme Oro) di Montecatini Val di Cecina, Andrea Galardini di Calenzano (FI) ed Andrea Lapucci di Monsummano Terme tra i men mentre tra le donne Giada Longhi dovrà difendere l’oro vinto lo scorso anno durante il Campionato Europeo di Leobersdorf 2018, e sarà affiancata da Giulia Basso di Gazzo Padovano (PD), e Sara Bongini (Fiamme Oro) di Impruneta (FI).La gara inizierà per le donne giovedì e si concluderà con le finali di venerdì, stesso giorno in cui inizieranno a gareggiare gli uomini le cui finali si disputeranno sabato. L’intera giornata di domenica sarà rivolta alle gare per le squadre mentre lunedì l’Europeo si chiuderà con il mixed team.

RISULTATI

Double Trap Men: 1° Daniele DI SPIGNO 133/150 (+7); 2° Ignazio Maria TRONCA 133/150 (+6); 3° Andrea VESCOVI 128/150.

Double Trap Women: 1^ Claudia DE LUCA 124/150; 2^ Sofia MAGLIO 107/150; Anne FOCAN 99/150.

Double Trap Men Junior: 1° Jacopo DUPRE’ DE FORESTA 128/150; 2° Marco CARLI 127/150; 3° Lorenzo FRANQUILLO 115/150.

LA SQUADRA AZZURRA DI TRAP

Men:Mauro De Filippis (Fiamme Oro) di Taranto; Valerio Grazini (Carabinieri) di Viterbo; Giovanni Pellielo (Fiamme Azzurre) di Vercelli.

Ladies:Silvana Maria Stanco (Fiamme Gialle) di Winterthur (SUI); Jessica Rossi (Fiamme Oro) di Crevalcore (BO); Fiammetta Rossi (Fiamme Oro) di Foligno (PG)

Junior Men:Edoardo Antonioli (Fiamme Oro) di Conselice (RA), Matteo D’Ambrosi di Sarno (SA); Lorenzo Ferrari (Fiamme Oro) di Provaglio d’Iseo (BS);

Junior Ladies:Sofia Littamè (Fiamme Oro) di Baone (PD); Greta Luppi di Crevalcore (BO); Gaia Ragazzini (Carabinieri) di Conselice (RA).

Direttore Tecnico: Albano Pera.

LA SQUADRA AZZURRA DI DOUBLE TRAP

Men:Daniele Di Spigno (Fiamme Oro) di Terracina (LT); Andrea Vescovi (Fiamme Oro) di Città di Castello (PG); Ignazio Maria Tronca (Fiamme Oro) di Milano.

Ladies:Claudia De Luca di San Cesario di Lecce (LE); Sofia Maglio di Nardò (LE); Valeriya Sokha (Fiamme Oro) di Montecosaro (MC).

Junior Men:Marco Carli di Agna (PD); Jacopo Dupre’ De Foresta (Fiamme Oro) di Montepulciano (SI); Lorenzo Franquillo (Fiamme Oro) di Foligno (PG).

Direttore Tecnico: Mirco Cenci.

LA SQUADRA AZZURRA DI SKEET

Men:Tammaro Cassandro (Carabinieri) di Capua (CE); Riccardo Filippelli (Esercito) di Pistoia; Gabriele Rossetti (Fiamme Oro) di Ponte Buggianese (PT).

Ladies:Diana Bacosi (Esercito) di Pomezia (RM), Chiara Cainero (Carabinieri) di Cavalicco di Tavagnacco (UD); Simona Scocchetti (Esercito) di Tarquinia (VT).

Junior Men:Cristian Ghilli (Fiamme Oro) di Montecatini Val di Cecina; Andrea Galardini di Calenzano (FI); Andrea Lapucci di Monsummano Terme.

Junior Ladies:Giulia Basso di Gazzo Padovano (PD), Sara Bongini (Fiamme Oro) di Impruneta (FI); Giada Longhi (Esercito) di Roccaranieri (RI).

Direttore Tecnico:Andrea Benelli.

PROGRAMMA

Mercoledì 11 settembre Allenamenti Ufficiali Skeet

Giovedì 12 settembre Allenamenti Ufficiali Skeet Men

Gara Skeet Women, Junior Women (75 piattelli)

Venerdì 13 settembre Gara Skeet Men, Junior Men (50 piattelli)

Gara Skeet Women, Junior Women (50 piattelli)

Ore 17.00 Finale Skeet Women

Ore 18.00 Finale Skeet Junior Women

Sabato 14 settembre Gara Skeet Men, Junior Men (75 piattelli)

Ore 17.00 Finale Skeet Men

Ore 18.00 Finale Skeet Junior Men

Domenica 15 settembre Quarti e Semifinali Skeet Team Men, Women

Quarti e Semifinali Skeet Team Junior Men, Junior Women

Medal Matches Skeet Team Men, Women

Medal Matches Skeet Team Junior Men, Junior Women

Lunedì 16 settembre Gara Trap Mixed Team, Mixed Team Junior

Ore 17.00 Medal Matches Mixed Team

Ore 18.00 Medal Matches Mixed Team Junior

