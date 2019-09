Campionato Europeo 2019 – Al quarto posto Pellielo – Stanco Mauro De Filippis e Jessica Rossi coppia di bronzo

Negli junior oro per Ferrari – Littamè e bronzo per Antonioli – Ragazzini

Lonato del Garda (BS) – Le pedane del Trap Concaverde hanno ospitato oggi le gare del Mixed team di Fossa Olimpica. Per i senior le due coppie azzurre in gara Mauro De Filippis – Jessica Rossi e Giovanni Pellielo – Silvana Maria Stanco si sono ritrovate a battagliare per il bronze medal match, dopo essersi qualificati rispettivamente con il dorsale numero tre e numero quattro. De Filippis – Rossi hanno avuto accesso alla finale grazie al punteggio di 140/150 e sono stati raggiunti dai colleghi Pellielo – Stanco dopo essersi aggiudicati lo shoot-off contro Slovenia e Finlandia con il risultato finale di 139/150 (+2). La finale è stata davvero avvincente e si è decisa solo all’ultimo piattello a favore della coppia De Filippis – Rossi che grazie ad una affiatatissima sintonia in pedana come nella loro quotidianità si sono messi al collo la medaglia di bronzo con 44/50 contro il 43/50 di Pellielo – Stanco. Il gold medal match ha visto lo scontro tra il duo spagnolo, Fatima Galvez ed Alberto Fernandez, e quello francese, Carole Cormenier ed Antonin Desert, con la vittoria dell’oro che è andato agli spagnoli grazie ad una prestazione ai limiti della perfezione conclusa con un ottimo 49/50, ai danni dei francesi che si sono piazzati ad un solo piattello di differenza. Ottime indicazioni anche dalla gara dedicata agli junior, entrambe le coppie scelte dal Direttore Tecnico Albano Pera infatti si sono qualificate per il gold ed il bronze medal match. Suona l’inno di Mameli a Lonato del Garda grazie a Lorenzo Ferrari e Sofia Littamè che si sono laureati Campioni Europei vincendo il duello valido per il gradino più alto del podio. I due hanno raggiunto la finale più prestigiosa con il secondo miglior punteggio di qualifica, 137/150, dove hanno duellato con la coppia polacca, Sandra Berlan – Remigiusz Charkiewicz, avendone la meglio con un vantaggio di ben quattro piattelli, 43/50 il punteggio che gli ha permesso di vincere meritatamente l’oro superando i polacchi, fermatisi a 39.

Il match valido per il terzo gradino del podio ha visto invece approdare la coppia azzurra Edoardo Antonioli e Gaia Ragazzini, i quali rompendo 136 piattelli sui 150 disponibili hanno indossato il dorsale numero tre scontrandosi con gli spagnoli Mar Molne Magrina – Adria Martinez Torres, qualificatisi al quarto posto; gli azzurri si sono fatti valere alla grande ed hanno conquistato il bronzo battendo il team spagnolo solo dopo lo spareggio vinto per 42/50 (+3) contro 42/50 (+2).

In pedana oggi anche gli specialisti azzurri del Double Trap, impegnati negli allenamenti ufficiali: da domani sarà gara nel Gran Prix Internazionale per i nove specialisti scelti dal Direttore Tecnico Mirco Cenci. A difendere il tricolore italiano saranno nel comparto maschile Daniele Di Spigno, Campione Europeo a Maribor nel 2015, Andrea Vescovi, lo scorso anno quarto la Mondiale di Changwon (KOR) ed Ignazio Maria Tronca argento Junior nell’Europeo di Maribor 2015, in quello femminile Claudia De Luca, campionessa Europea in carica a Leobersdorf 2018, Sofia Maglio di bronzo nella stessa rassegna continentale e Valeriya Sokha mentre tra gli junior maschili si contenderanno la vittoria Marco Carli di Agna (PD), Jacopo Dupre’ De Foresta (Fiamme Oro) di Montepulciano (SI) e Lorenzo Franquillo (Fiamme Oro) di Foligno (PG).

RISULTATI

Mixed Team Senior: 1^ SPAGNA (Fatima GALVEZ – Alberto FERNANDEZ) 143/150 – 49/50; 2^ FRANCIA (Carole CORMENIER – Antonin DESERT) 142/150 – 48/50; 3^ ITALIA 1 (Jessica ROSSI – Mauro DE FILIPPIS) 140/150 – 44/50; 4^ ITALIA 2 (Silvana Maria STANCO – Giovanni PELLIELO) 139/150 (+2) – 43/50.

Mixed Team Junior: 1^ ITALIA 1 (Sofia LITTAME’ – Lorenzo FERRARI) 137/150 – 43/50; 2^ POLONIA (Sandra BERLAN – Remigiusz CHARKIEWICZ) 141/150 – 39/50; 3^ ITALIA 2 (Gaia RAGAZZINI – Edoardo ANTONIOLI) 136/150 – 42/50 (+3); 4^ SPAGNA (Mar MOLNE MAGRINA – Adria MARTINEZ TORRES) 135/150 (+4) – 42/50 (+2).

LA SQUADRA AZZURRA DI TRAP

Men: Mauro De Filippis (Fiamme Oro) di Taranto; Valerio Grazini (Carabinieri) di Viterbo; Giovanni Pellielo (Fiamme Azzurre) di Vercelli.

Ladies: Silvana Maria Stanco (Fiamme Gialle) di Winterthur (SUI); Jessica Rossi (Fiamme Oro) di Crevalcore (BO); Fiammetta Rossi (Fiamme Oro) di Foligno (PG)

Junior Men: Edoardo Antonioli (Fiamme Oro) di Conselice (RA), Matteo D’Ambrosi di Sarno (SA); Lorenzo Ferrari (Fiamme Oro) di Provaglio d’Iseo (BS);

Junior Ladies: Sofia Littamè (Fiamme Oro) di Baone (PD); Greta Luppi di Crevalcore (BO); Gaia Ragazzini (Carabinieri) di Conselice (RA).

Direttore Tecnico: Albano Pera.

LA SQUADRA AZZURRA DI DOUBLE TRAP

Men: Daniele Di Spigno (Fiamme Oro) di Terracina (LT); Andrea Vescovi (Fiamme Oro) di Città di Castello (PG); Ignazio Maria Tronca (Fiamme Oro) di Milano.

Ladies: Claudia De Luca di San Cesario di Lecce (LE); Sofia Maglio di Nardò (LE); Valeriya Sokha (Fiamme Oro) di Montecosaro (MC).

Junior Men: Marco Carli di Agna (PD); Jacopo Dupre’ De Foresta (Fiamme Oro) di Montepulciano (SI); Lorenzo Franquillo (Fiamme Oro) di Foligno (PG).

Direttore Tecnico: Mirco Cenci.

LA SQUADRA AZZURRA DI SKEET

Men: Tammaro Cassandro (Carabinieri) di Capua (CE); Riccardo Filippelli (Esercito) di Pistoia; Gabriele Rossetti (Fiamme Oro) di Ponte Buggianese (PT).

Ladies: Diana Bacosi (Esercito) di Pomezia (RM), Chiara Cainero (Carabinieri) di Cavalicco di Tavagnacco (UD); Simona Scocchetti (Esercito) di Tarquinia (VT).

Junior Men: Cristian Ghilli (Fiamme Oro) di Montecatini Val di Cecina; Andrea Galardini di Calenzano (FI); Andrea Lapucci di Monsummano Terme.

Junior Ladies: Giulia Basso di Gazzo Padovano (PD), Sara Bongini (Fiamme Oro) di Impruneta (FI); Giada Longhi (Esercito) di Roccaranieri (RI).

Direttore Tecnico: Andrea Benelli.

PROGRAMMA

Martedì 10 settembre Allenamenti Ufficiali Skeet

Gara Double Trap Men, Women, Junior Men

Mercoledì 11 settembre Allenamenti Ufficiali Skeet

Giovedì 12 settembre Allenamenti Ufficiali Skeet Men

Gara Skeet Women, Junior Women (75 piattelli)

Venerdì 13 settembre Gara Skeet Men, Junior Men (50 piattelli)

Gara Skeet Women, Junior Women (50 piattelli)

Ore 17.00 Finale Skeet Women

Ore 18.00 Finale Skeet Junior Women

Sabato 14 settembre Gara Skeet Men, Junior Men (75 piattelli)

Ore 17.00 Finale Skeet Men

Ore 18.00 Finale Skeet Junior Men

Domenica 15 settembre Quarti e Semifinali Skeet Team Men, Women

Quarti e Semifinali Skeet Team Junior Men, Junior Women

Medal Matches Skeet Team Men, Women

Medal Matches Skeet Team Junior Men, Junior Women

Lunedì 16 settembre Gara Trap Mixed Team, Mixed Team Junior

Ore 17.00 Medal Matches Mixed Team

Ore 18.00 Medal Matches Mixed Team Junior

