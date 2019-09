Nazionale A FIBA World Cup 2019 Italia-Portorico 94-89 dts (27 punti per Marco Belinelli, MVP)

Sacchetti: “Bene la reazione. Ancora delusi ma questa esperienza servirà” Out Datome (riacutizzarsi dolore ginocchio) e Gentile (affaticamento muscolare) Career high in Nazionale per Tessitori (12 punti) Domani il rientro in Italia

Wuhan. All’inferno e ritorno, passando per un overtime. Non è banale la vittoria con cui l’Italia chiude la FIBA World Cup 2019. Gli Azzurri, ancora delusi dalla sconfitta contro la Spagna maturata solo nei minuti finali, lasciano il primo tempo al Portorico e risorgono nel secondo agguantando il successo solo dopo cinque minuti supplementari. Dalle profondità del -26, i ragazzi di Sacchetti riemergono con carattere sopperendo anche alle assenze dell’ultima ora: non disponibili Alessandro Gentile per un affaticamento muscolare durante il riscaldamento e Gigi Datome, che ha stretto i denti fino all’ultimo ma poi ha dovuto arrendersi per il riacutizzarsi del dolore al ginocchio operato.

Le scorie delle ultime due probanti partite contro Serbia e Spagna hanno lasciato strascichi sotto ogni punto di vista ma la grinta degli Azzurri, alla fine, ha detto l’ultima parola su un Mondiale che va in archivio con il grosso rammarico per non aver centrato i quarti di finale ma anche con l’iniezione di fiducia di un pre olimpico che lascia ancora aperte le porte per la qualificazione ai Giochi di Tokyo 2020.

Così il CT: “Nello spogliatoio, all’intervallo, ho detto ai ragazzi che non volevo che ci ricordassero per la più brutta sconfitta della Nazionale in un Mondiale. Non c’è stato bisogno di dire altro: la reazione del secondo tempo mi è piaciuta e rimontare da -26 non è stato facile. Ci siamo riusciti anche se nel finale ci siamo complicati la vita. I ragazzi ci tenevano e si è visto. Se non si ha testa per giocare, a questo livello si può andare in difficoltà contro ogni Nazionale. Il Portorico è una squadra che corre e che si esalta nei momenti buoni e noi per tutto il primo tempo abbiamo subito questa loro euforia. Mi sono piaciute anche le risposte che ho avuto da giocatori che in questo Mondiale hanno giocato meno. Demeriti per il primo tempo e meriti per il secondo. Un bilancio? Delusione per come è andata contro la Spagna e consapevolezza che il livello fisico e di stazza tra noi e le squadre migliori, al momento è abissale. Spero che tutti i giocatori, non solo i 12 che sono qui ma anche tutti quelli a casa e soprattutto i ragazzi giovani, capiscano che l’unico modo per competere è lavorare sodo sotto ogni aspetto non risparmiandosi mai e andando sempre oltre i propri limiti”.

Danilo Gallinari: “Lo scoramento per la sconfitta contro la Spagna è ancora ben presente. Aver perso in quel modo ci ha tolto energie fisiche e mentali e non è semplice giocare partite così intense a distanza ravvicinata una dall’altra. Siamo stati bravi nel secondo tempo a reagire e a portarci a casa la vittoria nonostante non fosse facile visto l’entusiasmo dei portoricani. Ora è il momento di pensare alla stagione NBA e soprattutto al grande appuntamento Azzurro del prossimo anno: il pre olimpico”.

Il primo tempo è un incubo. Funestata già dalle assenze forzate di capitan Datome e Gentile, la serata degli Azzurri inizia malissimo. Il Portorico parte forte 8-2, incassa la flebile reazione dell’Italia (9-9) e capisce subito che la serata potrebbe essere favorevole. La squadra di coach Casiano trova poca opposizione e approfitta di ogni occasione giocando sull’entusiasmo. Ne scaturisce un +20 (46-26) che non mente sull’andamento dei primi venti minuti. A favore di Balkman e compagni anche il dato dei rimbalzi nel primo tempo (30-12). La scossa che ci si aspetta al rientro dagli spogliatoi arriva, ma non prima di aver toccato le profondità del -26 (33-59). E’ da quei fondali che l’Italia riemerge con pazienza e soprattutto con armi differenti: la difesa si stringe, gli spazi per il Portorico diminuiscono e in attacco Belinelli e Gallinari (22 punti) sono più precisi. Meo pesca dalla panchina e trova benefici evidenti per la squadra. Al fianco di Paul Biligha (10), in crescendo il suo Mondiale, ecco Abass, Filloy e uno straordinario Amedeo Tessitori (career high in Nazionale per lui questa sera con 12 punti). Anche su di loro poggia la rimonta, che si concretizza prima con tre triple consecutive (due di Beli, MVP Fiba con 27 punti finali, e una di Filloy) e poi con la schiacciata di Abass (14) per il sorpasso (70-68). I portoricani barcollano ma non si lasciano andare e, complici un paio di palloni persi malamente dagli Azzurri, acciuffano in extremis il supplementare (83-83). Il protagonista dell’overtime è ancora Tessitori, che sul 90-87 stoppa la tripla di Rodriguez sul nascere scegliendo alla grande il tempo di intervento. Finisce 94-89.

Nel match serale, la Spagna ha battuto 81-69 la Serbia e ha chiuso dunque al primo posto il gruppo J.

I tabellini della seconda fase (Wuhan)

Italia-Portorico 94-89 dts (13-24, 13-22, 24-18, 33-19, 11-6)

Italia: Della Valle (0/2 da tre), Belinelli* 27 (4/9, 3/8), Gentile ne, Biligha* 10 (4/6), Vitali L. ne, Gallinari* 22 (2/7, 3/7), Hackett* 3 (0/4, 0/1), Filloy 6 (1/2, 1/3), Brooks 0 (0/1), Tessitori 12 (6/6), Abass* 14 (6/7, 0/4), Datome ne. All: Sacchetti

Portorico: Pineiro 6 (2/4, 0/3), Clemente 9 (4/6, 0/1), Collier 7 (3/7), Browne* 13 (6/13, 0/1), Diaz* 3 (1/3), Rodriguez 13 (4/6, 1/3), Clavell 6 (0/4, 2/6), Huertas* 11 (2/3, 1/7), Balkman* 14 (5/9, 0/2), Franklin 7 (2/4, 1/1), Brady, Mojica (0/2). All: Casiano

Tiri da due Ita 23/42, Pur 29/61; Tiri da tre Ita 7/25, Pur 5/24; Tiri liberi Ita 27/36, Pur 16/22. Rimbalzi Ita 41 (8 Abass), Pur 49 (9 Clemente). Assist Ita 23 (5 Gallinari), Pur 14 (5 Rodriguez).

Usciti 5 falli: Filloy, Rodriguez

Note: Antisportivo a Hackett (33-55), antisportivo a Huertas (44-61), antisportivo a Belinelli (90-85)

Arbitri: Locatelli (Bra), Tomasovic (Svk), Kozlovskis (Let)

Spettatori: 4264

Spagna-Serbia 81-69 (13-20, 32-17, 22-19, 14-13)

Spagna: Colom, Fernandez* 7 (1/4 da tre), Ribas 5 (1/2 da tre), Rubio* 19 (3/10, 2/3), Claver 14 (4/5, 1/2), Gasol M.* 11 (4/5, 0/5), Hernangomez W. 7 (3/5, 0/1), Oriola* 6 (2/2, 0/1), Rabaseda ne, Llull 9 (0/3, 3/9), Beiran ne, Hernangomez J.* 3 (1/2 da tre). All: Scariolo

Serbia: Simonovic, Bogdanovic* 26 (7/9, 2/5), Bjelica 3 (0/1, 0/4), Lucic* 8 (1/3, 0/2), Raduljica 7 (2/6), Bircevic* 3 (0/1, 1/1), Jokic 6 (2/3, 0/1), Milutinov* 7 (3/4), Micic 5 (1/3, 0/2), Guduric (0/1, 0/1), Jovic* 4 (2/2, 0/3), Marjanovic. All: Djordjevic

Tiri da due Spa 16/30, Ser 18/33; Tiri da tre Spa 9/29, Ser 3/19; Tiri liberi Spa 22/26, Ser 24/27. Rimbalzi Spa 35 (7 Claver), Ser 33 (10 Bogdanovic). Assist Spa 21 (6 Gasol M.), Ser 15 (6 Bogdanovic).

Italia-Spagna 60-67 (18-18, 13-12, 17-20, 12-17)

Italia: Della Valle 6 (3/5, 0/1), Belinelli* 7 (3/10, 0/6), Gentile 7 (3/8, 0/1), Biligha* 6 (3/5), Vitali L. (0/2), Gallinari* 15 (3/4, 2/5), Hackett* 5 (0/2, 1/3), Filloy ne, Brooks 1 (0/1, 0/1), Tessitori 1 (0/1), Abass ne, Datome* 12 (4/7, 1/3). All: Sacchetti

Spagna: Colom ne, Fernandez* 5 (0/1, 1/5), Ribas 5 (1/1, 1/3), Rubio* 15 (3/8, 1/3), Claver* 7 (2/2, 1/2), Gasol M.* 2 (1/6), Hernangomez W. 4 (2/5), Oriola 2 (1/2), Rabaseda ne, Llull 11 (3/6, 1/6), Beiran ne, Hernangomez J.* 16 (5/7, 1/3). All: Scariolo

Tiri da due Ita 19/45, Spa 18/38; Tiri da tre Ita 4/20, Spa 6/23; Tiri liberi Ita 10/15, Spa 13/17. Rimbalzi Ita 36 (8 Hackett), Spa 43 (9 Claver). Assist Ita 11 (4 Belinelli), Spa 12 (5 Fernandez).

Usciti 5 falli: Datome

Note: Tecnico a panchina Spagna (23-22), tecnico a Scariolo (35-37),

Arbitri: Anderson (Usa), Locatelli (Bra), Bermudez Mariscal (Mes)

Spettatori: 2849

Serbia-Portorico 90-47 (23-14, 26-12, 22-13, 19-8)

Serbia: Simonovic 5 (1/2, 1/4), Bogdanovic* 5 (0/3, 1/5), Bjelica 18 (2/4, 4/6), Lucic* 4 (2/2, 0/1), Raduljica 4 (2/2), Bircevic* 12 (2/2, 2/5), Jokic 14 (6/7, 0/1), Milutinov, Micic (0/1 da tre), Guduric 10 (1/1, 2/5), Jovic* 2 (1/1, 0/1), Marjanovic* 16 (7/8). All: Djordjevic

Portorico: Pineiro 6 (2/4, 0/1), Clemente (0/1, 0/1), Collier 8 (4/8), Browne* 2 (1/2, 0/3), Diaz* 2 (1/3), Rodriguez 3 (0/2, 0/5), Clavell 7 (1/4, 1/6), Huertas* 11 (3/4, 1/4), Balkman* 4 (2/5), Franklin (0/1, 0/1), Brady 2 (0/1, 0/1), Mojica 2 (1/4, 0/2). All: Casiano

Tiri da due Ser 24/32, Pur 15/40; Tiri da tre Ser 10/29, Pur 2/24; Tiri liberi Ser 12/16, Pur 11/11. Rimbalzi Ser 48 (10 Jokic), Pur 26 (5 Rodriguez, Collier). Assist Ser 30 (9 Jovic), Pur 11 (4 Rodriguez).

Arbitri: Maranho (Bra), Kozlovskis (Let), Tomasovic (Svk)

Spettatori: 3.700

I tabellini della prima fase (Foshan)

Italia-Serbia 77-92 (23-28, 19-22, 15-20, 20-22)

Italia: Della Valle (0/1 da tre), Belinelli* 15 (2/4, 3/5), Gentile 11 (1/5, 1/1), Biligha* (0/1), Vitali L., Gallinari* 26 (5/8, 3/5), Hackett* 13 (2/4, 2/6), Filloy ne, Brooks 2 (1/1, 0/1), Tessitori, Abass 5 (1/3 da tre), Datome* 5 (0/2, 1/4). All: Sacchetti

Serbia: Simonovic (0/1), Bogdanovic* 31 (4/10, 6/11), Bjelica 5 (1/5, 1/4), Lucic* 2 (1/2, 0/1), Raduljica 12 (0/1), Bircevic*, Jokic 15 (5/6), Milutinov* 4 (1/1), Micic 6 (2/3), Guduric (0/1, 0/3), Jovic* 11 (1/3, 3/5), Marjanovic 6 (2/2). All: Djordjevic

Tiri da due Ita 11/25, Ser 17/35; Tiri da tre Ita 11/26, Ser 10/24; Tiri liberi Ita 22/30, Ser 28/34. Rimbalzi Ita 27 (8 Gallinari), Ser 35 (7 Bjelica). Assist Ita 11 (4 Belinelli), Ser 24 (9 Bjelica).

Usciti 5 falli: Lucic

Note: Antisportivo a Vitali (18-20), tecnico a Brooks (62-73), antisportivo a Gallinari (65-76), antisportivo a Hackett e Jokic (71-90)

Arbitri: Anderson (Usa), Rosso (Fra), Yu Jung (Tpe)

Spettatori: 15.000

Angola-Filippine 84-81 dts (21-20, 17-14, 18-12, 17-27, 11-8)

Angola: Domingos* 5 (1/5, 0/3), Moreira* 12 (6/11), Goncalves 5 (1/2, 1/2), Cipriano ne, Morais* 11 (2/6, 1/4), Paulo 6 (2/3, 0/1), Antonio* 3 (0/3, 1/3), Mingas ne, Mbunga (0/1), Moore 12 (1/3, 3/5), Joaquim* 20 (5/8, 1/2), Conceicao 10 (2/4, 2/5). All: Voigt

Filippine: Blatche* 23 (6/12, 2/7), Dalistan 3 (1/3 da tre), Ravena 6 (1/5, 0/3), Norwood (0/1 da tre), Bolick 10 (2/3, 2/6), Barroca* 4 (2/2, 0/3), Fajardo 2 (0/1), Pogoy* 8 (1/1, 2/6), Perez 17 (3/5, 3/8), Rosario (0/3, 0/4), Almazan, Aguilar 8 (4/9, 0/2). All: Guiao

Tiri da due Ang 20/46, Fil 19/41; Tiri da tre Ang 9/25, Fil 10/46; Tiri liberi Ang 17/23, Fil 13/16. Rimbalzi Ang 50 (15 Moreira), Fil 53 (12 Blatche). Assist Ang 18 (6 Paulo), Fil 16 (4 Ravena).

Arbitri: Locatelli (Bra), Mikheyev (Kaz), Beker (Aus)

Spettatori: 5.500

Italia-Angola 92-61 (25-11, 19-10, 26-21, 22-19)

Italia: Della Valle 8 (1/2, 2/6), Belinelli* 17 (2/6, 3/6), Gentile 8 (1/5, 1/1), Biligha* 3 (1/2), Vitali L., Gallinari* 7 (3/5, 0/2), Hackett* 11 (2/3, 1/4), Filloy (0/1 da tre), Brooks 11 (4/4, 1/2), Tessitori 8 (4/5, 0/1), Abass 11 (1/2, 3/5), Datome* 8 (2/2, 1/2). All: Sacchetti

Angola: Domingos* 5 (1/4, 1/3), Moreira* 15 (7/12), Goncalves 3 (1/3, 0/1), Cipriano 4 (2/4, 0/6), Morais* 10 (3/9, 1/4), Paulo 12 (4/4), Antonio* 4 (1/2, 0/3), Mingas 2 (1/3), Mbunga ne, Moore* (0/1, 0/1), Joaquim 6 (3/5), Conceicao ne. All: Voigt

Tiri da due Ita 21/36, Ang 23/47; Tiri da tre Ita 12/30, Ang 2/18; Tiri liberi Ita 14/22, Ang 9/15. Rimbalzi Ita 42 (11 Brooks), Ang 35 (8 Moreira). Assist Ita 16 (3 Hackett), Ang 6 (2 Morais).

Note: Antisportivo a Vitali (68-36). Antisportivo a Gentile (92-61). Doppio antisportivo a Paulo (92-61). Espulso Paulo (92-61).

Arbitri: Anderson (Usa), Kozlovskis (Let), Mikheyev (Kaz)

Spettatori: 5.000

Serbia-Filippine 126-67 (28-13, 34-22, 37-13, 27-19)

Serbia: Simonovic 7 (2/2, 1/2), Bogdanovic* 17 (2/3, 4/5), Bjelica 20 (4/4, 3/3), Lucic* 4 (2/2, 0/1), Raduljica 13 (4/6), Bircevic* 6 (1/1, 1/4), Jokic 11 (4/4, 1/1), Milutinov* 10 (4/4), Micic* 11 (4/4, 1/2), Guduric 12 (2/2, 1/5), Jovic 6 (3/6), Marjanovic 9 (4/4). All: Djordjevic

Filippine: Blatche* 5 (1/3, 1/7), Dalistan* 15 (6/8, 0/5), Ravena 5 (0/1, 1/4), Norwood* (0/1 da tre), Bolick 7 (1/2, 1/3), Barroca, Fajardo 8 (3/7), Pogoy 2 (1/3, 0/2), Perez 16 (5/9, 1/2), Rosario* 2 (1/2), Almazan (0/2), Aguilar* 7 (3/6). All: Guiao

Tiri da due Ser 36/42, Fil 21/43; Tiri da tre Ser 12/22, Fil 4/24; Tiri liberi Ser 18/22, Fil 13/18. Rimbalzi Ser 37 (7 Jokic), Fil 23 (6 Fajardo). Assist Ser 37 (7 Micic, Jokic), Fil 14 (6 Blatche).

Usciti 5 falli: Blatche

Arbitri: Locatelli (Bra), Yu Jung (Tpe), Rosso (Fra)

Spettatori: 6.000

Italia-Filippine 108-62 (37-8, 25-16, 23-15, 23-23)

Italia: Della Valle 17 (1/2, 3/7), Belinelli* 9 (4/4, 0/2), Gentile 6 (0/3, 1/1), Biligha* 8 (4/7), Vitali L. 2 (1/1, 0/2), Gallinari* 16 (1/1, 4/5), Hackett* 7 (2/5 da 3), Filloy 7 (2/3, 1/3), Brooks 8 (2/3, 1/2), Tessitori 9 (4/7), Abass 2 (1/1, 0/1), Datome* 17 (4/4, 3/3). All: Sacchetti

Filippine: Blatche* 15 (5/8, 1/5), Dalistan 2 (1/1, 0/3), Ravena* 5 (1/4, 1/5), Norwood (0/1, 0/3), Bolick 6 (1/3, 0/2), Barroca* 2 (1/1, 0/1), Fajardo 9 (3/4), Pogoy* 2 (1/2, 0/1), Perez 15 (6/10, 1/2), Rosario 2 (1/1, 0/1), Almazan 2 (1/2), Aguilar* 2 (1/4). All: Guiao

Tiri da due Ita 24/36, Fil 22/41; Tiri da tre Ita 15/31, Fil 3/23; Tiri liberi Ita 15/21, Fil 9/12. Rimbalzi Ita 38 (8 Tessitori), Fil 34 (10 Blatche). Assist Ita 30 (5 Vitali), Fil 10 (3 Perez).

Note: Fallo tecnico a Ravena (65-26)

Arbitri: Anderson (Usa), Rosso (Fra), Yu (Tpe)

Spettatori: 12.000

Angola-Serbia 59-105 (20-29, 12-21, 15-28, 12-27)

Angola: Domingos* 6 (1/4, 0/5), Moreira* 8 (3/8), Goncalves (0/2, 0/2), Cipriano (0/1, 0/1), Morais* 15 (3/4, 3/6), Paulo 10 (4/7, 0/1) Antonio 6 (2/3 da tre), Mingas 2 (1/2), Mbunga (0/1), Moore 6 (0/1, 2/5), Joaquim 6 (1/3, 1/2), Conceicao (0/1 da tre). All: Voigt

Serbia: Simonovic* 5 (1/1, 1/1), Bogdanovic* 24 (3/3, 5/7), Bjelica ne, Lucic 7 (1/2), Raduljica (0/2), Bircevic* 7 (2/4, 1/2), Jokic 14 (1/2, 3/3), Milutinov 14 (4/6), Micic 8 (3/5), Guduric 9 (3/4 da tre), Jovic* 5 (2/2, 0/2), Marjanovic* 12 (6/8, 0/1). All: Djordjevic

Tiri da due Ang, Ser; Tiri da tre Ang, Ser; Tiri liberi Ang, Ser. Rimbalzi Ang, Ser. Assist Ang, Ser.

Arbitri: Locatelli (Bra), Kozlovskis (Let), Beker (Aus)

Spettatori: 11.000

Girone D

Sabato 31 agosto

Angola-Serbia 59-105

Filippine-Italia 62-108

Lunedì 2 settembre

Italia-Angola 92-61

Serbia-Filippine 126-67

Mercoledì 4 settembre

Angola-Filippine 84-81 dts

Italia-Serbia 77-92

La classifica*

Serbia 6 (3/0)

Italia 5 (2/1)

Angola 4 (1/2)

Filippine 3 (0/3)

*FIBA assegna due punti per la vittoria e un punto per la sconfitta

Girone J

Venerdì 6 settembre

Serbia-Portorico 90-47

Italia-Spagna 60-67

Domenica 8 settembre

Italia-Portorico 94-89 dts

Spagna-Serbia 81-69

La classifica*

Spagna 10 (5/0)**

Serbia 9 (4/1)**

Italia 8 (3/2)

Portorico 7 (2/3)

*FIBA assegna due punti per la vittoria e un punto per la sconfitta

**Qualificate ai quarti di finale

