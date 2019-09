Campionato Europeo – Carte Olimpiche a Liptak e Heading De Filippis è di bronzo a Lonato

Fuori dalla finale Pellielo e Grazini. Duro il commento del DT Pera del Garda (BS) – Mauro De Filippis sale sul podio del Campionato Europeo di Lonato del Garda per mettersi al collo la medaglia di bronzo. Purtroppo per lui e per l’Italia, il terzo poso non gli è stato sufficiente per centrare uno dei due pass olimpici in palio, conquistati dal ceco Jiri Liptak e dal britannico Aaron Heading, rispettivamente primo e secondo.

Dopo la medaglia d’argento del Mondiale di due mesi fa sempre qui a Lonato, il poliziotto tarantino ha confermato l’ottimo stato di forma chiudendo le qualificazioni con il punteggio di 121/125 e +7 nello spareggio di assegnazione del dorsale vinto contro l’olimpionico di Rio 2016 Josip Glasnovic, l’unico tra i sei tiratori della finale ad avere già la Carta per Tokio 2020.

Nella finale Mauro ha tenuto la testa della classifica provvisoria fino al trentesimo piattello, sparando con mano ferma e grinta. Purtroppo nei cinque piattelli che hanno deciso il quarto posto l’azzurro se ne è lasciati sfuggire due ritrovandosi ad inseguire il ceco e l’inglese. A poco è servito il perfetto 5/5 siglato nell’assegnazione del bronzo, eguagliato dagli avversari. Alla fine il terzo posto è stato suo con 36/40.

“In questi due anni abbiamo lavorato tanto con il Direttore Tecnico (Albano Pera, ndr) ed abbiamo ottenuto risultati importanti, anche se non abbastanza da agguantare le carte in palio – ha commentato De Filippis al termine della gara – Siamo arrivati a sfiorarle tante volte, ma ci sono sempre sfuggite. A luglio siamo venuti a Lonato per il Mondiale con il preciso obiettivo di fare più punti possibile per salire nel world ranking e ci siamo riusciti, ipotecando la carta in palio proprio per la posizione nella classifica mondiale. Sono dispiaciuto, ma ce l’ho messa davvero tutta”.

Esattamente come anticipato all’esordio della competizione continentale il Direttore Tecnico Nazionale Albano Pera parla chiaro “Evidentemente, se ancora adesso non abbiamo vinto nessuna carta nel settore maschile, significa che non abbiamo avuto la capacità di conquistare le carte. Quando c’era da vincere siamo arrivati secondi, quando si doveva arrivare secondi siamo arrivati terzi. Insomma, sempre un passo indietro. Mi dispiace perché so che i miei tiratori sono molto forti e potevamo fare molto di più di quello che abbiamo fatto”.

Fuori dalla finale gli altri due azzurri in gara. Valerio Grazini (Carabinieri) di Viterbo non è salito oltre la diciassettesima piazza con 116/125, mentre Giovanni Pellielo (Fiamme Azzurre) di Vercelli si è fermato in venticinquesima con 115/125.

Mentre scriviamo è in corso la finale Junior a cui si è qualificato il giovane Lorenzo Ferrari (Fiamme Oro) di Provaglio d’Iseo (BS).

RISULTATI

Trap Men: 1° Jiri LIPTAK (CZE) 122/125 (+1) – 46/50; 2°Aaron HEADING (GBR) 119/125 (+2) – 44/50; 3° Mauro DE FILIPPIS (ITA) 121/125 (+7) – 36/40; 4° Josip GLASNOVIC (CRO) 121/125 (+6) – 30/35; 5° Marian KOVACOCY (SVK) 122/125 (+0) – 25/30; 6° Filipe Armelim RODRIGUES 119/125 (+1) – 21/25; 17^ Valerio GRAZINI (ITA) 116/125; 25^ Giovanni PELLIELO (ITA) 115/125.

LA SQUADRA AZZURRA DI TRAP

Men: Mauro De Filippis (Fiamme Oro) di Taranto; Valerio Grazini (Carabinieri) di Viterbo; Giovanni Pellielo (Fiamme Azzurre) di Vercelli.

Ladies: Silvana Maria Stanco (Fiamme Gialle) di Winterthur (SUI); Jessica Rossi (Fiamme Oro) di Crevalcore (BO); Fiammetta Rossi (Fiamme Oro) di Foligno (PG)

Junior Men: Edoardo Antonioli (Fiamme Oro) di Conselice (RA, Matteo D’Ambrosi di Sarno (SA); Lorenzo Ferrari (Fiamme Oro) di Provaglio d’Iseo (BS);

Junior Ladies: Sofia Littamè (Fiamme Oro) di Baone (PD); Greta Luppi di Crevalcore (BO); Gaia Ragazzini (Carabinieri) di Conselice (RA).

Direttore Tecnico: Albano Pera.

LA SQUADRA AZZURRA DI DOUBLE TRAP

Men: Daniele Di Spigno (Fiamme Oro) di Terracina (LT); Andrea Vescovi (Fiamme Oro) di Città di Castello (PG); Ignazio Maria Tronca (Fiamme Oro) di Milano.

Ladies: Claudia De Luca di San Cesario di Lecce (LE); Sofia Maglio di Nardò (LE); Valeriya Sokha (Fiamme Oro) di Montecosaro (MC).

Junior Men: Marco Carli di Agna (PD); Jacopo Dupre’ De Foresta (Fiamme Oro) di Montepulciano (SI); Lorenzo Franquillo (Fiamme Oro) di Foligno (PG).

Direttore Tecnico: Mirco Cenci.

LA SQUADRA AZZURRA DI SKEET

Men: Tammaro Cassandro (Carabinieri) di Capua (CE); Riccardo Filippelli (Esercito) di Pistoia; Gabriele Rossetti (Fiamme Oro) di Ponte Buggianese (PT).

Ladies: Diana Bacosi (Esercito) di Pomezia (RM), Chiara Cainero (Carabinieri) di Cavalicco di Tavagnacco (UD); Simona Scocchetti (Esercito) di Tarquinia (VT).

Junior Men: Cristian Ghilli (Fiamme Oro) di Montecatini Val di Cecina; Andrea Galardini di Calenzano (FI); Andrea Lapucci di Monsummano Terme.

Junior Ladies: Giulia Basso di Gazzo Padovano (PD), Sara Bongini (Fiamme Oro) di Impruneta (FI); Giada Longhi (Esercito) di Roccaranieri (RI).

Direttore Tecnico: Andrea Benelli.

PROGRAMMA

Domenica 8 settembre Quarti e Semifinali Trap Team Men, Women

Quarti e Semifinali Trap Team Junior Men, Junior Women

Medal Matches Trap Team Men, Women

Medal Matches Trap Team Junior Men, Junior Women

Lunedì 9 settembre Allenamenti Ufficiali Double Trap

Gara Trap Mixed Team, Mixed Team Junior

Ore 17.00 Medal Matches Mixed Team,

Ore 18.00 Medal Matches Mixed Team Junior

Martedì 10 settembre Allenamenti Ufficiali Skeet

Gara Double Trap Men, Women, Junior Men,

Mercoledì 11 settembre Allenamenti Ufficiali Skeet

Giovedì 12 settembre Allenamenti Ufficiali Skeet Men

Gara Skeet Women, Junior Women (75 piattelli)

Venerdì 13 settembre Gara Skeet Men, Junior Men (50 piattelli)

Gara Skeet Women, Junior Women (50 piattelli)

Ore 17.00 Finale Skeet Women

Ore 18.00 Finale Skeet Junior Women

Sabato 14 settembre Gara Skeet Men, Junior Men (75 piattelli)

Ore 17.00 Finale Skeet Men

Ore 18.00 Finale Skeet Junior Men

Domenica 15 settembre Quarti e Semifinali Skeet Team Men, Women

Quarti e Semifinali Skeet Team Junior Men, Junior Women

Medal Matches Skeet Team Men, Women

Medal Matches Skeet Team Junior Men, Junior Women

Lunedì 16 settembre Gara Trap Mixed Team, Mixed Team Junior

Ore 17.00 Medal Matches Mixed Team,

Ore 18.00 Medal Matches Mixed Team Junior

Com. Stam.