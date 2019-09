Ottime prestazioni per gli azzurri nella quinta giornata di gare del Campionato Europeo

La quinta giornata di gare dello European Championships Artistic Roller Skating 2019 Harsefeld, iniziata nel primo pomeriggio, intorno alle 14, ha visto lo svolgimento degli Short delle Junior Ladies e degli Junior Men, la Style Dance delle Coppie Danza Junior Ladies e dei Senior Ladies e Men, e per finire gli Short delle Coppie Artistico Seniores e delle Senior Ladies.

A dare il via alle gare sono state, come detto, le 15 atlete che prendevano parte alla competizione delle Junior Ladies. A brillare, come da pronostico, sono state le nostre stelle. Le azzurre in gara, infatti, hanno dato prova di tutto il loro talento e hanno realizzato dei dischi di assoluto livello piazzandosi in cima alla classifica provvisoria. Infatti, in testa troviamo Viola Pieroni, prima, seguita da Beatrice Milan, seconda, dalla portoghese Ana Beatriz Ventura, terza, e da Micol Mills, quarta.

A seguire è toccato ai sei atleti della Junior Men calpestare la pista dell’impianto teutonico e darsi battaglia con pattini e dischi. Ne è uscita fuori una gara di ottimo livello che ha visto i nostri competere con il meglio della categoria a livello continentale. A conclusione dei giochi, il portoghese Diogo Craveiro guida al momento la classifica, con l’israeliano Asaf Yaniv, terzo alle Azzorre lo scorso anno, che occupa la seconda piazza, e con lo spagnolo Alex Medina Gil che si posiziona in terza posizione. Quarto e quinto, quindi, nell’ordine i nostri azzurri, Giorgio Casella e Simone Giovannetti.

Sia per le Junior Ladies sia per gli Junior Men però nulla è ancora certo e/o perduto. Sarà decisivo, infatti, l’esito del Libero, in programma domani, che ci dirà quali saranno gli atleti che andranno a podio e la medaglia che otterranno.

Qualche minuto di pausa e poi hanno avuto luogo le Style della specialità Solo Dance. Qui a scendere in pista per prime sono state le 5 Coppie Danza Junior in gara che hanno dovuto cimentarsi nel Rock Midley, la Danza obbligatoria in programma per loro. Dieci atleti che non si sono lesinati ed hanno realizzato una serie di prove coinvolgenti e dall’alto spessore tecnico. A brillare, come nelle previsioni della vigilia, sono state la stella della coppia portoghese formata da Ernesto Silva e Bruna Pinheiro e la stella della coppia azzurra Raoul Allegranti e Caterina Artoni che si posizionano, al momento, rispettivamente, in prima e seconda posizione. Seguono a ruota l’altra coppia azzurra, Samuele Salvatore/Alice Balzani, che quindi al momento è terza, la coppia portoghese Diogo Moreira e Flavia Ferra, quarta, e gli azzurri Giuseppe Abbagnato/Vanessa Gobbo, quinti. Anche qui nulla è ancora deciso. La classifica definitiva e i nomi delle coppie che saliranno sul podio verranno fuori solo al termine della Danza Libera.

Subito dopo sono scese sulla pista dell’Icesport Arena le 18 atlete della Senior Ladies Solo Dance. Una gara questa che ha visto andare in scena un acceso duello, a colpi di dischi e coreografie mozzafiato, tra le atlete scese in pista e dalla quale emerge una classifica provvisoria che vede in testa la spagnola Natalia Baldizzone Morales, seguita dall’azzurra Rachele Campagnol e dalla tedesca Emilia Zimmermann. Sesta, invece, al momento Alice Sanvincenti, e ottava Camilla Barguino, le altre due azzurre in gara.

Spanish Midley è stata la Style Dance anche dei Senior Men Solo Dance. Una gara questa dove a brillare sono stati i favoritismi portoghesi e i nostri azzurri si sono posizionati nelle posizioni sotto al podio. Quindi la classifica provvisoria, al termine delle 11 performance, recita: primo, Pedro Walgode; secondo, Jose Cruz; terzo, Giovanni Piccolantonio; quarto, Andrea Bassi; quinto, Massimiliano Antonellini.

Sia per le Senior Ladies Solo Dance sia per i Senior Men Solo Dance nulla è ancora deciso. Anche qui, infatti, bisognerà attendere la Danza Libera, che potrà confermare o sconvolgere la classifica provvisoria.

Pochi secondi di pausa e sono state le Coppie Artistico Seniores a calpestare la pista teutonica per cimentarsi nei loro Short. Una gara questa che ha visto una lotta intestina tra due coppie azzurre e dalla quale, al momento, ne esce vittoriosa la coppia Federico Calzolari / Arianna Ferrentino. Seconda, quindi, la coppia Alessandro Liberatore / Rebecca Vizzoni.

A spegnere le luci di questa lunga giornata di gare dell’European Championships Artistic Roller Skating 2019 Harsefeld sono state le atlete della categoria Senior Ladies che si sono cimentate nello Short. Qui tutto secondo pronostici con le nostre tre azzurre in gara che se la sono lottata con la favoritissima spagnola Carla Escrich Sole per la testa della classifica provvisoria. Alla fine delle esibizioni la classifica vede in testa, appunto, la spagnola Carla Escrich Sole ed a seguire, a ruota, Silvia Lambruschi, seconda, Chiara Trombini, terza, e Micol Zangoli, quarta. Anche qui nulla è ancora deciso. A porre il punto finale sulla gara sarà, infatti, il Long Program.

Junior Ladies Short Program

Viola Pieroni ITA Beatrice Milan ITA Ana Beatriz Ventura POR Micol Mills ITA

Junior Men Short Program

Diogo Craveiro POR Asaf Yaniv ISR Alex Medina Gil ESP Giorgio Casella ITA Simone Giovannetti ITA

Coppie Danza Juniores Style Dance

Ernesto Silva / Bruna Pinheiro POR Raoul Allegranti / Caterina Artoni ITA Samuele Salvatore / Alice Balzani ITA Diogo Moreira / Flavia Ferra POR Giuseppe Abbagnato / Vanessa Gobbo ITA

Senior Ladies Solo Dance Style Dance

Natalia Baldizzone Morales ESP Rachele Campagnol ITA Emilia Zimmermann GER Ana Walgode POR Sylvia Pistorius NED Alice Sanvincenti ITA Sina Vesper GER Camilla Barguino ITA

Senior Men Solo Dance Style Dance

Pedro Walgode POR Jose Cruz POR Giovanni Piccolantonio ITA Andrea Bassi ITA Massimiliano Antonellini ITA

Coppie Artistico Seniores

Federico Calzolari / Arianna Ferrentino ITA Alessandro Liberatore / Rebecca Vizzoni ITA

Senior Ladies Short Program

Carla Escrich Sole ESP Silvia Lambruschi ITA Chiara Trombini ITA Micol Zangoli ITA

Ricordiamo, quindi, che:

il programma dell’European Championships Artistic Roller Skating 2019 Harsefeld è consultabile/scaricabile qui;

il live streaming dell’evento è disponibile qui;

i risultati della manifestazione saranno consultabili qui e/o qui ;

per ogni altra info sull’edizione 2019 della manifestazione continentale clicca qui.

Com. Stam.

Photo Raniero Corbelletti