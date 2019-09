Nazionale A FIBA World Cup 2019 Italia-Spagna 60-67. Azzurri eliminati

Sacchetti: “Sconfitta dura da digerire. Ci abbiamo creduto” Petrucci: “Rammarico. Ma ora pensiamo al futuro: pre olimpico e 2021” Datome: “Siamo dispiaciuti. Gettata al vento ottima occasione” Domenica il Portorico (10.30 italiane, Sky Sport Uno e Arena)

Wuhan. Niente da fare. L’Italia perde 60-67 contro la Spagna e dice addio ai quarti di finale della FIBA World Cup 2019. Gli Azzurri, eliminati, chiuderanno la competizione affrontando il Portorico, anch’esso già out dopo la sconfitta contro la Serbia (90-47), domenica 8 settembre alle 10.30 italiane (diretta Sky Sport Uno e Arena). Comunque vada l’ultima partita, la Nazionale tornerà in Italia con il pass per uno dei tornei pre olimpici del prossimo anno. Resta dunque intatto il sogno di poter partecipare ai Giochi di Tokyo 2020.

E’ davvero grande il rammarico per aver sprecato l’occasione di battere una Spagna ostica ma comunque alla portata. Non è bastata una prova gagliarda in difesa fin dalle prime battute e nemmeno il ritorno di fiamma nel momento peggiore del match, quando gli iberici hanno provato a scappare.

Così il CT: “Questa sconfitta è dura da digerire perché ci avevamo creduto. Siamo partiti molto bene e quando la Spagna è tornata sotto abbiamo trovato le energie per rimetterci in corsa. Nel finale abbiamo fatto poco canestro. I ragazzi hanno fatto quasi tutto quello che potevano e di certo ora non è il momento di cercare imputati. Ha perso la squadra e il rammarico è grande. Quando i dettagli nel finale fanno la differenza i palloni pesano e non siamo stati bravi ad approfittare del vantaggio che avevamo accumulato. Ora vogliamo onorare il Mondiale e la Maglia giocando al meglio l’ultima partita contro il Portorico. Poi sarà il momento di fare tutte le valutazioni del caso senza dimenticare che torniamo in Italia avendo conquistato il pass per uno dei tornei pre olimpici. Ho molto rispetto per tutti i giocatori che fin qui hanno sudato e lavorato tanto”.

Il Presidente Fip Giovanni Petrucci: “Bisogna essere realisti: la Spagna ha meritato e a loro vanno i complimenti. Detto ciò, questo risultato ci va stretto perché durante il match abbiamo pensato di potercela fare. Il compito di un dirigente è pensare al futuro. Ora vogliamo chiudere con onore il Mondiale e poi concentrarci sui prossimi due importanti eventi che ci attendono, ovvero il torneo pre olimpico dell’anno prossimo e l’organizzazione di un girone dell’EuroBasket 2021 a Milano. Spetta al Commissario Tecnico, poi, fare valutazioni sulla squadra. Ai ragazzi e allo staff non posso rimproverare nulla, ma anzi sottolinearne il grande impegno. Torniamo a casa avendo ottenuto il risultato minimo e consapevoli che avremmo potuto fare qualcosa in più. E’ tempo di tornare a rimboccarsi le maniche senza fare tragedie ma cogliendo l’occasione per lavorare ancor più duramente per le prossime stagioni”.

Molto deluso il Capitano, Luigi Datome: “Mi assumo le mie responsabilità. Abbiamo gettato al vento una stupenda occasione. L’inizio è stato buono ma poi, quando si è arrivati punto a punto nel finale non abbiamo capitalizzato il grande lavoro fatto in difesa e abbiamo realizzato pochi punti. Resta un rammarico enorme per come è finita”.

Il dentro-fuori contro la Spagna comincia alla grande per gli Azzurri, che fin dalle prime battute sembrano particolarmente ispirati. Su tutti Paul Biligha, che difende forte e segna dalla media punti importanti. In attacco girano anche Belinelli, Datome e Gallinari e gli spagnoli non trovano la lucidità per ribattere: il canestro di Biligha vale il +10 dopo 6 minuti (15-5). Da grande squadra qual è, la Spagna rimette insieme i pezzi del puzzle e con Rubio e Llull trova il pareggio (18-18) a fine primo quarto. Un peccato per l’Italia non aver approfittato appieno di un buon bottino e delle 7 palle perse dagli iberici nei primi dieci minuti. Più equilibrata la seconda frazione, con la Spagna che mette il naso avanti e sorpassa grazie alla tripla di Ribas (24-28). Salgono di tono Gentile e Gallinari, con quest’ultimo che mette a segno 5 punti consecutivi proprio nel finale. All’intervallo Italia avanti 31-30. Parte male la ripresa: Juancho Hernangomez è un rompicapo per la nostra difesa e in avanti troviamo solo i 6 punti di Gigi Datome per lungo tempo (38-46). Meo manda in campo Amedeo Della Valle e da lui parte la riscossa che ci risolleva (48-50 al 30esimo). L’ultimo spicchio di gara si apre alla grande: canestro pirotecnico di Belinelli e poi Gentile, Biligha e la tripla di Gallinari che mandano l’Italia sul 56-52. Solo 2 punti totali per la Spagna dal 30esimo al 36esimo. D’improvviso, le tenebre. Complici alcuni errori al tiro e palloni persi, la Spagna costruisce un pesantissimo 10-0 ispirato da Rubio e Llull (56-62). Un colpo da ko. Finisce 60-67 per la squadra di coach Sergio Scariolo. Serbia e Spagna ai quarti di finale. Italia e Portorico eliminate.

I tabellini della seconda fase (Wuhan)

Italia-Spagna 60-67 (18-18, 13-12, 17-20, 12-17)

Italia: Della Valle 6 (3/5, 0/1), Belinelli* 7 (3/10, 0/6), Gentile 7 (3/8, 0/1), Biligha* 6 (3/5), Vitali L. (0/2), Gallinari* 15 (3/4, 2/5), Hackett* 5 (0/2, 1/3), Filloy ne, Brooks 1 (0/1, 0/1), Tessitori 1 (0/1), Abass ne, Datome* 12 (4/7, 1/3). All: Sacchetti

Spagna: Colom ne, Fernandez* 5 (0/1, 1/5), Ribas 5 (1/1, 1/3), Rubio* 15 (3/8, 1/3), Claver* 7 (2/2, 1/2), Gasol M.* 2 (1/6), Hernangomez W. 4 (2/5), Oriola 2 (1/2), Rabaseda ne, Llull 11 (3/6, 1/6), Beiran ne, Hernangomez J.* 16 (5/7, 1/3). All: Scariolo

Tiri da due Ita 19/45, Spa 18/38; Tiri da tre Ita 4/20, Spa 6/23; Tiri liberi Ita 10/15, Spa 13/17. Rimbalzi Ita 36 (8 Hackett), Spa 43 (9 Claver). Assist Ita 11 (4 Belinelli), Spa 12 (5 Fernandez).

Usciti 5 falli: Datome

Note: Tecnico a panchina Spagna (23-22), tecnico a Scariolo (35-37),

Arbitri: Anderson (Usa), Locatelli (Bra), Bermudez Mariscal (Mes)

Spettatori: 2849

Serbia-Portorico 90-47 (23-14, 26-12, 22-13, 19-8)

Serbia: Simonovic 5 (1/2, 1/4), Bogdanovic* 5 (0/3, 1/5), Bjelica 18 (2/4, 4/6), Lucic* 4 (2/2, 0/1), Raduljica 4 (2/2), Bircevic* 12 (2/2, 2/5), Jokic 14 (6/7, 0/1), Milutinov, Micic (0/1 da tre), Guduric 10 (1/1, 2/5), Jovic* 2 (1/1, 0/1), Marjanovic* 16 (7/8). All: Djordjevic

Portorico: Pineiro 6 (2/4, 0/1), Clemente (0/1, 0/1), Collier 8 (4/8), Browne* 2 (1/2, 0/3), Diaz* 2 (1/3), Rodriguez 3 (0/2, 0/5), Clavell 7 (1/4, 1/6), Huertas* 11 (3/4, 1/4), Balkman* 4 (2/5), Franklin (0/1, 0/1), Brady 2 (0/1, 0/1), Mojica 2 (1/4, 0/2). All: Casiano

Tiri da due Ser 24/32, Pur 15/40; Tiri da tre Ser 10/29, Pur 2/24; Tiri liberi Ser 12/16, Pur 11/11. Rimbalzi Ser 48 (10 Jokic), Pur 26 (5 Rodriguez, Collier). Assist Ser 30 (9 Jovic), Pur 11 (4 Rodriguez).

Arbitri: Maranho (Bra), Kozlovskis (Let), Tomasovic (Svk)

Spettatori: 3.700

I tabellini della prima fase (Foshan)

Italia-Serbia 77-92 (23-28, 19-22, 15-20, 20-22)

Italia: Della Valle (0/1 da tre), Belinelli* 15 (2/4, 3/5), Gentile 11 (1/5, 1/1), Biligha* (0/1), Vitali L., Gallinari* 26 (5/8, 3/5), Hackett* 13 (2/4, 2/6), Filloy ne, Brooks 2 (1/1, 0/1), Tessitori, Abass 5 (1/3 da tre), Datome* 5 (0/2, 1/4). All: Sacchetti

Serbia: Simonovic (0/1), Bogdanovic* 31 (4/10, 6/11), Bjelica 5 (1/5, 1/4), Lucic* 2 (1/2, 0/1), Raduljica 12 (0/1), Bircevic*, Jokic 15 (5/6), Milutinov* 4 (1/1), Micic 6 (2/3), Guduric (0/1, 0/3), Jovic* 11 (1/3, 3/5), Marjanovic 6 (2/2). All: Djordjevic

Tiri da due Ita 11/25, Ser 17/35; Tiri da tre Ita 11/26, Ser 10/24; Tiri liberi Ita 22/30, Ser 28/34. Rimbalzi Ita 27 (8 Gallinari), Ser 35 (7 Bjelica). Assist Ita 11 (4 Belinelli), Ser 24 (9 Bjelica).

Usciti 5 falli: Lucic

Note: Antisportivo a Vitali (18-20), tecnico a Brooks (62-73), antisportivo a Gallinari (65-76), antisportivo a Hackett e Jokic (71-90)

Arbitri: Anderson (Usa), Rosso (Fra), Yu Jung (Tpe)

Spettatori: 15.000

Angola-Filippine 84-81 dts (21-20, 17-14, 18-12, 17-27, 11-8)

Angola: Domingos* 5 (1/5, 0/3), Moreira* 12 (6/11), Goncalves 5 (1/2, 1/2), Cipriano ne, Morais* 11 (2/6, 1/4), Paulo 6 (2/3, 0/1), Antonio* 3 (0/3, 1/3), Mingas ne, Mbunga (0/1), Moore 12 (1/3, 3/5), Joaquim* 20 (5/8, 1/2), Conceicao 10 (2/4, 2/5). All: Voigt

Filippine: Blatche* 23 (6/12, 2/7), Dalistan 3 (1/3 da tre), Ravena 6 (1/5, 0/3), Norwood (0/1 da tre), Bolick 10 (2/3, 2/6), Barroca* 4 (2/2, 0/3), Fajardo 2 (0/1), Pogoy* 8 (1/1, 2/6), Perez 17 (3/5, 3/8), Rosario (0/3, 0/4), Almazan, Aguilar 8 (4/9, 0/2). All: Guiao

Tiri da due Ang 20/46, Fil 19/41; Tiri da tre Ang 9/25, Fil 10/46; Tiri liberi Ang 17/23, Fil 13/16. Rimbalzi Ang 50 (15 Moreira), Fil 53 (12 Blatche). Assist Ang 18 (6 Paulo), Fil 16 (4 Ravena).

Arbitri: Locatelli (Bra), Mikheyev (Kaz), Beker (Aus)

Spettatori: 5.500

Italia-Angola 92-61 (25-11, 19-10, 26-21, 22-19)

Italia: Della Valle 8 (1/2, 2/6), Belinelli* 17 (2/6, 3/6), Gentile 8 (1/5, 1/1), Biligha* 3 (1/2), Vitali L., Gallinari* 7 (3/5, 0/2), Hackett* 11 (2/3, 1/4), Filloy (0/1 da tre), Brooks 11 (4/4, 1/2), Tessitori 8 (4/5, 0/1), Abass 11 (1/2, 3/5), Datome* 8 (2/2, 1/2). All: Sacchetti

Angola: Domingos* 5 (1/4, 1/3), Moreira* 15 (7/12), Goncalves 3 (1/3, 0/1), Cipriano 4 (2/4, 0/6), Morais* 10 (3/9, 1/4), Paulo 12 (4/4), Antonio* 4 (1/2, 0/3), Mingas 2 (1/3), Mbunga ne, Moore* (0/1, 0/1), Joaquim 6 (3/5), Conceicao ne. All: Voigt

Tiri da due Ita 21/36, Ang 23/47; Tiri da tre Ita 12/30, Ang 2/18; Tiri liberi Ita 14/22, Ang 9/15. Rimbalzi Ita 42 (11 Brooks), Ang 35 (8 Moreira). Assist Ita 16 (3 Hackett), Ang 6 (2 Morais).

Note: Antisportivo a Vitali (68-36). Antisportivo a Gentile (92-61). Doppio antisportivo a Paulo (92-61). Espulso Paulo (92-61).

Arbitri: Anderson (Usa), Kozlovskis (Let), Mikheyev (Kaz)

Spettatori: 5.000

Serbia-Filippine 126-67 (28-13, 34-22, 37-13, 27-19)

Serbia: Simonovic 7 (2/2, 1/2), Bogdanovic* 17 (2/3, 4/5), Bjelica 20 (4/4, 3/3), Lucic* 4 (2/2, 0/1), Raduljica 13 (4/6), Bircevic* 6 (1/1, 1/4), Jokic 11 (4/4, 1/1), Milutinov* 10 (4/4), Micic* 11 (4/4, 1/2), Guduric 12 (2/2, 1/5), Jovic 6 (3/6), Marjanovic 9 (4/4). All: Djordjevic

Filippine: Blatche* 5 (1/3, 1/7), Dalistan* 15 (6/8, 0/5), Ravena 5 (0/1, 1/4), Norwood* (0/1 da tre), Bolick 7 (1/2, 1/3), Barroca, Fajardo 8 (3/7), Pogoy 2 (1/3, 0/2), Perez 16 (5/9, 1/2), Rosario* 2 (1/2), Almazan (0/2), Aguilar* 7 (3/6). All: Guiao

Tiri da due Ser 36/42, Fil 21/43; Tiri da tre Ser 12/22, Fil 4/24; Tiri liberi Ser 18/22, Fil 13/18. Rimbalzi Ser 37 (7 Jokic), Fil 23 (6 Fajardo). Assist Ser 37 (7 Micic, Jokic), Fil 14 (6 Blatche).

Usciti 5 falli: Blatche

Arbitri: Locatelli (Bra), Yu Jung (Tpe), Rosso (Fra)

Spettatori: 6.000

Italia-Filippine 108-62 (37-8, 25-16, 23-15, 23-23)

Italia: Della Valle 17 (1/2, 3/7), Belinelli* 9 (4/4, 0/2), Gentile 6 (0/3, 1/1), Biligha* 8 (4/7), Vitali L. 2 (1/1, 0/2), Gallinari* 16 (1/1, 4/5), Hackett* 7 (2/5 da 3), Filloy 7 (2/3, 1/3), Brooks 8 (2/3, 1/2), Tessitori 9 (4/7), Abass 2 (1/1, 0/1), Datome* 17 (4/4, 3/3). All: Sacchetti

Filippine: Blatche* 15 (5/8, 1/5), Dalistan 2 (1/1, 0/3), Ravena* 5 (1/4, 1/5), Norwood (0/1, 0/3), Bolick 6 (1/3, 0/2), Barroca* 2 (1/1, 0/1), Fajardo 9 (3/4), Pogoy* 2 (1/2, 0/1), Perez 15 (6/10, 1/2), Rosario 2 (1/1, 0/1), Almazan 2 (1/2), Aguilar* 2 (1/4). All: Guiao

Tiri da due Ita 24/36, Fil 22/41; Tiri da tre Ita 15/31, Fil 3/23; Tiri liberi Ita 15/21, Fil 9/12. Rimbalzi Ita 38 (8 Tessitori), Fil 34 (10 Blatche). Assist Ita 30 (5 Vitali), Fil 10 (3 Perez).

Note: Fallo tecnico a Ravena (65-26)

Arbitri: Anderson (Usa), Rosso (Fra), Yu (Tpe)

Spettatori: 12.000

Angola-Serbia 59-105 (20-29, 12-21, 15-28, 12-27)

Angola: Domingos* 6 (1/4, 0/5), Moreira* 8 (3/8), Goncalves (0/2, 0/2), Cipriano (0/1, 0/1), Morais* 15 (3/4, 3/6), Paulo 10 (4/7, 0/1) Antonio 6 (2/3 da tre), Mingas 2 (1/2), Mbunga (0/1), Moore 6 (0/1, 2/5), Joaquim 6 (1/3, 1/2), Conceicao (0/1 da tre). All: Voigt

Serbia: Simonovic* 5 (1/1, 1/1), Bogdanovic* 24 (3/3, 5/7), Bjelica ne, Lucic 7 (1/2), Raduljica (0/2), Bircevic* 7 (2/4, 1/2), Jokic 14 (1/2, 3/3), Milutinov 14 (4/6), Micic 8 (3/5), Guduric 9 (3/4 da tre), Jovic* 5 (2/2, 0/2), Marjanovic* 12 (6/8, 0/1). All: Djordjevic

Tiri da due Ang, Ser; Tiri da tre Ang, Ser; Tiri liberi Ang, Ser. Rimbalzi Ang, Ser. Assist Ang, Ser.

Arbitri: Locatelli (Bra), Kozlovskis (Let), Beker (Aus)

Spettatori: 11.000

Girone D

Sabato 31 agosto

Angola-Serbia 59-105

Filippine-Italia 62-108

Lunedì 2 settembre

Italia-Angola 92-61

Serbia-Filippine 126-67

Mercoledì 4 settembre

Angola-Filippine 84-81 dts

Italia-Serbia 77-92

La classifica*

Serbia 6 (3/0)

Italia 5 (2/1)

Angola 4 (1/2)

Filippine 3 (0/3)

*FIBA assegna due punti per la vittoria e un punto per la sconfitta

Girone J

Venerdì 6 settembre

Serbia-Portorico 90-47

Italia-Spagna 60-67

Domenica 8 settembre

Ore 16.30 Italia-Portorico (10.30 italiane, diretta Sky Sport Uno e Arena)

Ore 20.30 Serbia-Spagna (14.30 italiane, diretta Sky Sport Uno)

La classifica*

Serbia 8 (4/0)**

Spagna 8 (4/0)**

Italia 6 (2/2)

Portorico 6 (2/2)

*FIBA assegna due punti per la vittoria e un punto per la sconfitta

**Qualificate ai quarti di finale

