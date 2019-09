Colpo di spessore per il Castanea. L’inglese Sam Lane è la guardia ala

Ingaggio di primo livello per il Castanea Basket 2010 che ha chiuso la trattativa, fortemente voluta dalla dirigenza gialloviola, con l’inglese Sam Lane.

Si tratta di una guardia-ala venticinquenne, è un classe 1994 di 185 cm, che proviene dal massimo campionato professionistico del Regno Unito, la BBL (British Basketball League) e che promette di essere un lusso per la serie D siciliana.

Lane ha disputato l’università a Loughborough mentre negli ultimi tre campionati (dalla stagione 2016/2017 a quella 2018/2019) ha militato con i Manchester Giants ottenendo un dodicesimo, un undicesimo ed un nono posto nella classifica finale della prima lega di pallacanestro britannica. Ottimo il minutaggio sul parquet per Sam Lane che specialmente nel 2017/18 ha vissuto la stagione migliore, giocando per oltre 19 minuti per gara mentre lo scorso anno ha difeso i colori del club di Manchester per 11 minuti. Quattro i suoi punti per gara conditi da tre rimbalzi totali in venti gare disputate per il prodotto dell’università di Loughborough. Sam Lane è già arrivato a Messina e in questi giorni sta conoscendo i propri compagni del suo nuovo club nella sua prima esperienza fuori del Regno Unito promettendo di diventare un leader della sua nuova squadra.

Queste le sue prime impressioni sul club: “Sono realmente entusiasta di unirmi al Castanea Basket 2010 e spero di vivere una stagione caratterizzata dai successi. Stiamo iniziando la preparazione e sto conoscendo i nuovi compagni. Credo che possiamo avere una stagione divertente ed esplosiva. Arrivo da Manchester, esperienza che mi ha dimostrato come deve lavorare un giocatore professionista. Ho affrontato alcuni grandi giocatori in BBL. Spero che questa nuova esperienza al Castanea mi servirà e centreremo l’obiettivo dei playoff promozione. Inoltre sto conoscendo la Sicilia che è una regione stupenda, ho visitato bellezze naturalistiche come le spiagge ed altri posti veramente incantevoli. Il cibo è delizioso, amo specialmente i cannoli”.

Com. Stam.