Vela – Conclusa la 34esima edizione della Coppa Primavela 2019

Ieri mattina i 350 ragazzi sono stati chiamati in acqua alle 10.30 per anticipare la perturbazione prevista nel primo pomeriggio e concludere il programma della 34esima edizione della Coppa Primavela.

Un vento leggero da Nord ha permesso lo svolgimento dell’intero programma con le partenze delle ultime prove degli O’Pen Bic e dei Techno 293 che sono state date poco prima del tempo limite fissato per le 15.30.

Due le prove disputate oggi dalla flotta degli Optimist/Coppa Primavela per un totale di 6 prove, 3 prove oggi per gli Optimist/Coppa del Presidente e Cadetti per un totale di 8 prove. Ben quattro prove per O’Pen Bic per un totale di 9 prove per gli O’Pen Bic/Coppa del Presidente e 10 prove per O’Pen Bic/Campionato. 3 prove oggi per i Techno 293/Coppa del Presidente e 4 per i Techno 293/Coppa Primavela per un totale di 9 prove.

Prima delle premiazioni della Coppa Primavela, il presidente della FIV Francesco Ettorre ha consegnato i diplomi ai 45 bambini che hanno partecipato alla seconda edizione del Meeting Nazionale delle Scuole Vela, per i velisti in età pre-agonistica.

Presenti alla Cerimonia di chiusura il Presidente della Federazione Italiana Vela, Francesco Ettorre, il Sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, Carlo Colella, Presidente del Circolo Velico Reggio e Paola Passamani Presidente del Comitato Organizzatore.

Questi i vincitori:

OPTIMIST – COPPA PRIMAVELA

1 – Mattia Benamati (FV Malcesine)

2 – Niccolò Maria Sparagna (LNI Scauri)

3 – Damiano Livoti (CN NIC)

OPTIMIST – COPPA CADETTI

1 – Francesco Tesser (Società Triestina Vela)

2 – Tomaso Picotti (FV Peschiera)

3 – Sofia Bommartini (FV Malcesine)

OPTIMIST – COPPA DEL PRESIDENTE

1 – Giuseppe Montesano (Sirena CN Triestino)

2 – Davide Cosseddu (YC Olbia)

3 – Emilia Salvatore (FV Desenzano)

O’PEN BIC – COPPA DEL PRESIDENTE

1 – Elias Nonnis (LNI Villasimius)

2 – Riccardo Michelotti (CV Arco)

3 – Giorgio Salvemini (LNI Taranto)

O’PEN BIC – CAMPIONATO ITALIANO

1 – Manuel De Felice (CN Monte Procida)

2 – Matteo Lubrano Lavadera (LNI Procida)

3 – Filippo Michelotti (CV Arco)

TECHNO 293 – COPPA DEL PRESIDENTE

1 – Alice Evangelisti (LNI Civitavecchia)

2 – Enrico Pintor (CV Windsurfing Club Cagliari)

3 – Martin Codiglia Vidach (Windsurfing Marina Julia)

TECHNO 293 – COPPA PRIMAVELA

1 – Mathias Bortolotti (CS Torbole)

2 – Pierluigi Caproni (CV Windurfing Club Cagliari)

3 – Lorenzo Maroadi (FV Malcesine)

Sono stati consegnati 2 premi FairPlay a Martina Fragiacomo (SV Barcola e Grignano) e a Mathias Bortolotti (CS Torbole) per essersi comportati con lealtà e correttezza sportiva in mare e a terra. E’ stato anche consegnato il Trofeo perpetuo dedicato a Lorenzo Cecchi, consegnato dalla madre Donatella al più piccolo atleta della classe Techno 293, Daniel Kreiter (Kalterer Sportverein Windsurfing).

Si chiude così la 34esima edizione della Coppa Primavela, quella dedicata ai più piccoli, a chi si affaccia per la prima volta al mondo delle regate e, se avrà la passione e ci metterà il giusto impegno, potrà continuare e diventare uno dei campioni di domani.

Gli eventi dedicati ai giovani della Federazione Italiana Vela non finiscono qui, da domani, giovedì 5 a lunedì 9 settembre infatti a Bari ci saranno i Campionati Italiani giovanili in doppio dedicati a 420, RS Feva, il catamarano Hobie Cat 16 Spi, l’acrobatico doppio 29er, L’Equipe EV e i Campionati Italiani delle classi 555 FIV e Hobie Dragoon. Verrà inoltre assegnata la Coppa del Presidente FIV riservata agli equipaggi Under 12 della classe L’Equipe e Under 11 della classe RS Feva. Domani al Circolo della Vela Bari, alle ore 18.30 si terrà la cerimonia di apertura.

Le classifiche complete possono essere consultate sulla app FIV Myfedervela e sul sito www.federvela.it.

Kinder+ Sport è il progetto internazionale di responsabilità sociale sviluppato dal Gruppo Ferrero in 25 paesi volto a sostenere l’attività fisica tra le giovani generazioni. Il Programma nasce dalla consapevolezza che una vita attiva è un elemento essenziale per bambini, ragazzi e famiglie. L’obiettivo di Kinder + Sport è quello di aumentare i livelli di attività fisica tra le giovani generazioni, dando loro la possibilità di sviluppare una maggiore abilità motoria e poterli aiutare ad acquisire comportamenti corretti e atteggiamenti sociali ed etici.

L’educazione è al centro del progetto sviluppato dal Gruppo Ferrero, per aiutare i bambini a crescere con i valori dello sport e della vita, come l’onestà, l’amicizia, l’unità e la fiducia negli altri.

Nella vela la classe di riferimento per le prime competizioni è l’Optimist. La Coppa Primavela e i Campionati Nazionali Giovanili sono i primi grandi eventi dedicati ai ragazzi organizzati dalla Federazione, a cui si affiancano il progetto “VelaScuola” per la diffusione della vela nelle scuole attraverso il programma didattico realizzato con il MIUR, i Meeting Scuola Vela, organizzati su tutto il territorio (fasi provinciali, zonali e meeting nazionale finale) al fine di fidelizzare i giovani all’attività velica attraverso un percorso ludico di avviamento alla vela volto all’acquisizione dei fondamentali e, infine, il Vela Day, un momento di festa su tutto il territorio organizzato dalla Federazione per promuovere la cultura del mare e lo sport della vela, offrendo alle Società affiliate un’occasione per promuovere sé stesse ed i servizi velici che abitualmente offrono (tesseramento, corsi di Scuola Vela, ecc.).

Com. Stam.