Tutti pazzi per Matteo!

“Pressure is a privilege”

Questa è la frase pronunciata da Billie Jean King, che troviamo all’ingresso dell’Arthur Ashe Stadium. “La pressione è un privilegio”. E avere pressione è anche naturale ed è più che lecito se si ha 23 anni e si sta compiendo un’impresa. Ne sa qualcosa Matteo, che sul 5/3 40-30 per lui al quinto set, ha commesso un doppio fallo. Ha guardato per terra e ha sorriso. È uno di quei sorrisi che tutti noi abbiamo fatto almeno una volta nella vita: quando ci siamo trovati di fronte a qualcosa di importante ed ecco che abbiamo commesso l’errore, che un pò ce l’aspettavamo, che tanto era puntuale. Succede; si sbaglia e si cade. La forza però sta nel rialzarsi, nel tirare su di nuovo il capo e non arrendersi. Ed è proprio quello che ha fatto Matteo. Dopo aver fallito quel doppio fallo, subisce il break e si ritrova in un attimo sul 5 pari. Il turno di servizio successivo però non lo perde, questa volta non commette errori. Anche l’avversario non molla ed eccoci al tie-break del quinto set. La tensione è altissima, giocano da quasi 4 ore e sono stremati. Il livello è altissimo; sono come due pugili che se le suonano di santa ragione. Alla fine, arrivati sul 6-5 per Matteo, l’altro commette un errore e si realizza il sogno italiano. Berrettini batte Gael Monfils 3/6 6/3 6/2 3/6 7/6(5).

Non era per niente facile riuscire a vincere contro il francese. Monfils è un tennista incredibile, uno che non molla mai un punto, che quando sembra stia per cedere eccolo lì che tira fuori un vincente dietro l’altro. Ma “Berretto” non si è lasciato intimorire. Dopo un inizio di partita un pò teso, un pò intorpidito, ha iniziato a tirare fuori il meglio del suo tennis.

Berrettini riscrive la storia del tennis italiano

Il nostro Matteo fa il colpo grosso a New York. Non solo ha raggiunto la sua prima semifinale in un grande Slam, ma è il primo italiano a riuscirci dopo 42 anni. L’ultima volta era stato Corrado Barazzutti, presente nella panchina di Berrettini, a raggiungere la semifinale dello Us Open. Era il 1977 e il torneo si giocava ancora a Forrest Hills, sulla terra verde. Ora tocca a Matteo, che si dice già pronto e proiettato all’incontro di venerdì contro Rafael Nadal.

“La testa può tirare fuori energie extra”

Ai microfini, dopo la partita, ha spiegato come è riuscito a vincere: “Qual è stata la chiave che mi ha permesso di portare a casa il match? Un po’ tutto, testa e cuore. Cercavo il coraggio dentro me stesso, mi chiedevo di essere aggressivo – ha spiegato l’azzurro – ed in queste situazioni il fisico ti deve dare una grossa mano. Credo che dentro di noi abbiamo energie extra che solo la testa può riuscire a tirare fuori. La gara di oggi ne è l’esempio”. Il 23enne romano, allenato da Vincenzo Santopadre, grazie a questa vittoria si avvicina alla top ten ed è pronto ad affrontare anche il maiorchino.