Real Basket Agrigento: lunedì ricomincia l’attività agonistica 2019-2020

Lunedì 9 settembre ricomincia ufficialmente, al palasport Pippo Nicosia, l’attività agonistica della Real Basket Agrigento del presidente Alessandro Bazan, che anche quest’anno sarà il settore giovanile della Fortitudo Moncada Agrigento di serie A2.

Tra le novità della nuova stagione, l’ingresso nello staff tecnico della società biancoazurra dell’allenatore Gioacchino Miceli, vecchia conoscenza del basket agrigentino per aver militato nelle squadre di Totò Anzalone. Miceli sarà assistente di coach Francesco Anselmo nella categoria Under 15, mentre Alessio Bazan sarà assistente coach nelle categorie Under 13 e Under 14. Anche quest’anno la Real Basket Agrigento parteciperà ai vari campionati giovanili provinciali e regionali (dall’Under 13 all’Under 16) con l’obiettivo di fare crescere i ragazzi e migliorarli ulteriormente sotto l’aspetto tecnico-tattico. Il presidente Alessandro Bazan dichiara: “Ripartiamo con l’entusiasmo di sempre. Continueremo l’ottimo lavoro svolto lo scorso anno con coach Francesco Anselmo che ha iniziato a dare i primi e importanti frutti. Infatti, tre “nostri” giovani, Nello Trupia, Umberto Indelicato e Manuel Grimaldi sono stati convocati dal nuovo coach della Fortitudo Agrigento, Cagnardi, per la preparazione della prima squadra. Ed ancora, siamo pienamente soddisfatti per la convocazione dei tre ragazzi della nostra Under 14, Adriano Bazan, Joseph Adriano e Niang Becay, nella rappresentativa regionale di categoria che parteciperà da domani, venerdì 6 settembre a domenica prossima, al torneo Lepore di Cosenza. Infine, do il benvenuto nella grande famiglia della Real Basket Agrigento al coach Gioacchino Miceli e ringrazio ancora una volta i miei più stretti collaboratori Gianni Portannese, Giuggiù Minio e Silvio Torregrossa per l’impegno e la voglia che ancora riescono a trasmettere ai ragazzi per la buona riuscita del nostro progetto sportivo. Un grande in bocca al lupo al nostro ex coach Marco Evangelisti per il nuovo incarico di allenatore del settore giovanili dell’Arezzo. Evangelisti ha svolto un lavoro straordinario, sia sotto l’aspetto umano che tecnico, con i nostri ragazzi ed è per questo motivo che rimarrà per sempre nella storia della Real Basket Agrigento”.

