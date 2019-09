Podismo: 5 Trofeo Podistico Corleone Città della Legalità e BioRace insieme per una domenica spettacolare

Corleone (PA). Si avvicina a grandi passi il via della quinta edizione del Trofeo Podistico Corleone Città della Legalità in programma domenica 08 settembre ’19 organizzato dalla ASD Corleone Marathon e valido come prova ufficiale del BioRace Trofeo Pegaso/Per…Correre TOPO Athletic e Coppa Giovani ACSI Sicilia Occidentale.

L’appuntamento per gli amanti di tutte le età della corsa su strada è dalle ore 09:00 nella centralissima Piazza Falcone e Borsellino della Città di Corleone in provincia di Palermo, ad aprire la lunga mattinata sportiva saranno le categorie giovanili che si contenderanno, oltre alle coppe per i primi tre di ogni categoria, i punti per la speciale classifica della Coppa Giovani ACSI S.O.

Alle ore 10:00 la partenza della gara clou sulla distanza di km 9,7 con in palio il prezioso Trofeo Mongiovì che sarà consegnato al primo ed alla prima assoluti, per i primi tre di ogni categoria ceste con prodotti alimentari tipici, premi speciali per le prime tre società in base alla sommatoria dei tempi realizzati dai migliori cinque atleti classificati ed infine Trofeo per la Società con più atleti classificati.

Per ringraziare gli intervenuti la ASD Marathon Corleone ai primi 250 atleti arrivati consegnerà una splendida medaglia personalizzata, le iscrizioni tramite il sito www.speedpass.it dovranno pervenire entro venerdì 06 settembre. Ai primi trecento iscritti sarà riservato un ricco pacco gara contenente anche una utile maglia tecnica e numerosi prodotti tipici corleonesi. Numerosi servizi sono stati organizzati per il giorno della manifestazione e per chi desiderasse trascorrere il week end a Corleone il C.O. ha previsto pacchetti turistici vantaggiosi per gli atleti ed i rispettivi accompagnatori.

Info www.corleonemarathon.it www.biorace.it

Com. Stam.