Dal 4 al 16 settembre in pedana i migliori tiratori del continente A Lonato al via l’Europeo di Tiro a Volo 2019 Inizia il Trap. Pera: puntiamo alle Carte per Tokio

Lonato del Garda (BS) – Dopo meno di un mese e mezzo dalla chiusura del Campionato del Mondo dello scorso mese di luglio, il Trap Concaverde di Lonato del Garda (BS) ospita il Campionato Europeo di Trap, Skeet e Double Trap. Sulle pedane gardesane sfileranno 398 tiratori in rappresentanza di 43 Nazioni del Vecchio Continente il cui obiettivo sarà la conquista dei titoli in palio e, soprattutto, delle Carte Olimpiche per Tokio 2020. Ce ne saranno in palio otto, due per ogni evento individuale, e rappresenteranno la penultima possibilità per staccare il biglietto per il Giappone. Infatti, oltre a queste ce ne saranno solo altre due, una assegnata in base al Ranking Mondiale e un in palio il prossimo anno a maggio al Campionato Europeo di Chateauroux (FRA).

Se Trap Femminile, Skeet Femminile e Skeet Maschile possono dormire sonni tranquilli perché hanno già conquistato entrambi i pass a loro disposizione, un po’ meno tranquillo è il Trap Maschile che, malgrado una buona stagione agonistica, è rimasto a bocca asciutta.

Dopo la Cerimonia di Apertura, in programma mercoledì 4 settembre, la gara inizierà proprio con la Fossa Olimpica, impegnata in pedana dal 5 al 9 settembre.

A rappresentare l’Italia il Direttore Tecnico della Nazionale azzurra ha chiamato, al maschile Giovanni Pellielo (Fiamme Azzurre) di Vercelli, quattro volte medagliato olimpico, quattro volte Campione del Mondo e tre volte Campione Europeo (Sipoo (FIN) 1997, Osijek (CRO) 2009, Maribor (SLO) 2015), Mauro De Filippis (Fiamme Oro), lo scorso luglio d’argento Mondiale qui a Lonato e nel 2018 d’oro nella Coppa del Mondo di Changwon (KOR), e Valerio Grazini (Carabinieri) di Viterbo, fresco vincitore della medaglia d’argento ai 2° Giochi Europei a Minsk (BLR), mentre al femminile la divisa azzurra verrà indossata da Jessica Rossi (Fiamme Oro) di Crevalcore (BO), tre volte Campionessa del Mondo (Maribor (SLO) 2009, Lima (2019) e Mosca (RUS) 2017), Silvana Stanco (Fiamme Gialle) di Winterthur (SUI), lo scorso anno medaglia di bronzo nel mondiale di Changwon, entrambe a medaglia ai 2° Giochi Eropei di Minsk (rispettivamente d’argento e d’oro), e Fiammetta Rossi (Fiamme Oro) di Foligno (PG, lo scorso luglio medaglia d’argento alle Universiadi di Napoli.

“Mi sembra scontato che il nostro obiettivo principale in questo Campionato Europeo sia la conquista delle carte Olimpiche per gli uomini” come sempre parla chiaro il Direttore Nazionale Albano Pera “I miei ragazzi sono pronti e, come ogni volta, si impegneranno al massimo. L’importanza di questo obiettivo, non ci fa assolutamente perdere l’attenzione per gli altri ragazzi e ragazze in gara. Siamo una squadra compatta e come tale affrontiamo questo Campionato Europeo”.

LA SQUADRA AZZURRA DI TRAP

Men: Mauro De Filippis (Fiamme Oro) di Taranto; Valerio Grazini (Carabinieri) di Viterbo; Giovanni Pellielo (Fiamme Azzurre) di Vercelli.

Ladies: Silvana Maria Stanco (Fiamme Gialle) di Winterthur (SUI),Jessica Rossi (Fiamme Oro) di Crevalcore (BO); Fiammetta Rossi (Fiamme Oro) di Foligno (PG)

Junior Men: Edoardo Antonioli (Fiamme Oro) di Conselice (RA, Matteo D’Ambrosi di Sarno (SA); Lorenzo Ferrari (Fiamme Oro) di Provagli d’Iseo (BS);

Junior Ladies: Sofia Littamè (Fiamme Oro) di Baone (PD); Greta Luppi di Crevalcore (BO); Gaia Ragazzini (Carabinieri) di Conselice (RA).

Direttore Tecnico: Albano Pera.

LA SQUADRA AZZURRA DI DOUBLE TRAP

Men: Daniele Di Spigno (Fiamme Oro) di Terracina (LT); Marco Innocenti di Montemurlo (PO); Ignazio Maria Tronca (Fiamme Oro) di Milano.

Ladies: Claudia De Luca di San Cesario di Lecce (LE); Sofia Maglio di Nardò (LE); Valeriya Sokha (Fiamme Oro) di Montecosaro (MC)

Junior Men: Marco Carli di Agna (PD); Jacopo Dupre’ De Foresta (Fiamme Oro) di Montepulciano (SI); Nicolò Liceti di Quinto Vicentino.

Direttore Tecnico: Mirco Cenci.

LA SQUADRA AZZURRA DI SKEET

Men: Tammaro Cassandro (Carabinieri) di Capua (CE); Riccardo Filippelli (Esercito) di Pistoia; Gabriele Rossetti (Fiamme Oro) di Ponte Buggianese (PT)..

Ladies: Diana Bacosi (Esercito) di Pomezia (RM), Chiara Cainero (Carabinieri) di Cavalicco di Tavagnacco (UD); Simona Scocchetti (Esercito) di Tarquinia (VT).

Junior Men: Cristian Ghilli (Fiamme Oro) di Montecatini Val di Cecina; Andrea Galardini di Calenzano (FI); Andrea Lapucci di Monsummano Terme.

Junior Ladies: Giulia Basso di Gazzo Padovano (PD), Sara Bongini (Fiamme Oro) di Impruneta (FI); Giada Longhi (Esercito) di Roccaranieri (RI).

Direttore Tecnico: Andrea Benelli.

PROGRAMMA

Mercoledì 4 settembre Allenamenti Ufficiali Trap

Ore 20.00 Cerimonia di Apertura

Giovedì 5 settembre Allenamenti Ufficiali Trap Men

Gara Trap Women, Junior Women (75 piattelli)

Venrdì 6 settembre Gara Trap Men, Junior Men (50 piattelli)

Gara Trap Women, Junior Women (50 piattelli)

Ore 17.00 Finale Trap Women

Ore 18.00 Finale Trap Junior Women

Sabato 7 settembre Gara Trap Men, Junior Men (75 piattelli)

Ore 17.00 Finale Trap Men

Ore 18.00 Finale Trap Junior Men

Domenica 8 settembre Quarti e Semifinali Trap Team Men, Women

Quarti e Semifinali Trap Team Junior Men, Junior Women

Medal Matches Trap Team Men, Women

Medal Matches Trap Team Junior Men, Junior Women

Lunedì 9 settembre Allenamenti Ufficiali Double Trap

Gara Trap Mixed Team, Mixed Team Junior

Ore 17.00 Medal Matches Mixed Team,

Ore 18.00 Medal Matches Mixed Team Junior

Martedì 10 settembre Allenamenti Ufficiali Skeet

Gara Double Trap Men, Women, Junior Men,

Mercoledì 11 settembre Allenamenti Ufficiali Skeet

Giovedì 12 settembre Allenamenti Ufficiali Skeet Men

Gara Skeet Women, Junior Women (75 piattelli)

Venerdì 13 settembre Gara Skeet Men, Junior Men (50 piattelli)

Gara Skeet Women, Junior Women (50 piattelli)

Ore 17.00 Finale Skeet Women

Ore 18.00 Finale Skeet Junior Women

sabato 14 settembre Gara Skeet Men, Junior Men (75 piattelli)

Ore 17.00 Finale Skeet Men

Ore 18.00 Finale Skeet Junior Men

Domenica 15 settembre Quarti e Semifinali Skeet Team Men, Women

Quarti e Semifinali Skeet Team Junior Men, Junior Women

Medal Matches Skeet Team Men, Women

Medal Matches Skeet Team Junior Men, Junior Women

Lunedì 16 settembre Gara Trap Mixed Team, Mixed Team Junior

Ore 17.00 Medal Matches Mixed Team,

Ore 18.00 Medal Matches Mixed Team Junior

