VELA – Conclusi i Campionati Italiani Giovanili in singolo a Reggio Calabria

Una bella ultima giornata, degna conclusione di un evento che in quattro giorni ha presentato condizioni diverse, che hanno permesso ai quasi 500 giovani velisti di divertirsi in acqua spinti dalla passione per lo sport e da un po’ di sana competizione, qui infatti si correva per la conquista del titolo di Campione Italiano Giovanile in singolo, ognuno per la propria classe.

Anche oggi si sono svolte le prove previste su ogni campo di regata, dai Kiteboard, agli Optimist, Laser 4.7 e Laser Radial, passando per gli RS:X Youth e i Techno 293. “E’ stata una bella festa della vela – dichiara il Presidente FIV, Francesco Ettorre – credo che si leggesse negli occhi dei ragazzi, dei tecnici e di tutti quelli che vivono questo sport in maniera sana e serena come ci insegnano i ragazzi. Una bella edizione dei Campionati Italiani Giovanili in singolo anche se non facile per la meteo, complimenti all’organizzazione, ai tecnici, a tutti i comitati di regata e alla giuria, hanno fatto un ottimo lavoro. Siamo già pronti per guardare al futuro.”

Da lunedì 2 settembre e fino a mercoledì 4, al via l’altra metà della kermesse: la Coppa Primavela riservata alle classi Optimist, alle tavole a vela Techno 293, e agli O’Pen BIC.

Domani, domenica 1 settembre alle 18, si terrà la tradizionale sfilata e la cerimonia di apertura presso l’Arena dello Stretto.

LASER 4.7 U16

Femminile

1. Alina Iuorio (CV Portocivitanova)

2. Gaia Bolzonella (CV Torbole)

3. Carlotta Rizzardi (CV Torbole)

Maschile

1. Tommaso Fabbri (CN Cervia)

2. Francesco Novelli (FV Malcesine)

3. Domenico Lamante (LNI Pescara)

LASER RADIAL U19

Femminile

1. Chiara Benini Floriani (FV Riva)

2. Maria Giulia Cicchiné (CV Porto Civitanova)

3. Giorgia Cingolani (CN Sambenedettese)

Maschile

1. Matteo Paulon (YC Cannigione)

2. Antonio Persico (LNI Napoli)

3. Valerio Palamara (Compagnia dello Stretto)

OPTIMIST

Assoluta

1. Tommaso De Fontes (CN NIC)

2. Alessandro Cortese (CV Crotone)

3. Alex Demurtas (FV Riva)

Femminile

1. Lisa Vucetti (SV Barcola Grignano)

2. Malika Bellomi (FV Riva)

3. Rebecca Geiger (CV Muggia)

TECHNO 293 U13

Femminile

1. Anna Polettini (C. Surf Torbole)

2. Teresa Meddè (Windsurfing Club Cagliari)

3. Francesca Maria Salerno (CC Lauria)

Maschile

1. Luca Barletta (Adriatico Wind Surf)

2. Edoardo Guarnati (FV Malcesine)

3. Mattia Saoncella (CS Bracciano)

TECHNO 293 U15

Femminile

1. Rachele Balini (Windsurf Shilling)

2. Anita Soncini (Tognazzi Marine Village)

3. Lucia Napoli (Windsurfing Club Cagliari)

Maschile

1. Federico Pilloni (Windsurfing Club Cagliari)

2. Marco Guida di Ronza (NC Castelfusano)

3. Giulio Orlandi (SEF Stamura)

TECHNO 293 U17

Femminile

1. Sofia Renna (Club Surf Torbole)

2. Sara Galati (CN Finale)

3. Matilde Fassio (CN Loano)

Maschile

1. Davide Antognoli (Nauticlub Castelfusano)

2. Alessandro Melis (Windsurfing Club Cagliari)

3. Giuseppe Romano (CC Lauria)

RS:X

Femminile

1. Marta Monge (CN Finale)

2. Carola Enrico (CN Loano)

3. Veronica Leoni (C. Surf Torbole)

Maschile

1. Giorgio Stancampiano (CC Lauria)

2. Simone Montanucci (LNI Civitavecchia)

3. Roberto Galletti (Albaria ASD)

KITEBOARDING U15

1. Riccardo Pianosi (CV Portocivitanova)

2. Samuel Calbucci (CV Portocivitanova)

3. Andrea Lauro (CV Crotone)

KITEBOARDING U19

Femminile

1. Alice Ruggiu (CV Crotone)

2. Gaia Parrotta (CV Crotone)

3. Celeste Destrini (Soc. Nautica Laguna)

Maschile

1. Flavio Ferrone (CV Santavenere)

2. Andrea Principi (CV Maremma)

3. Giovanni Rogolino (Made in Med)

Le classifiche complete possono essere consultate sulla app FIV Myfedervela e sul sito www.federvela.it.

