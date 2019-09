Nazionale A FIBA World Cup 2019 Italia-Angola domani alle 9.30 italiane (Sky Sport Uno e Arena)

Con una vittoria, Azzurri alla seconda fase e al torneo Pre OlimpicoVitali e Tessitori: “Aumenta la fisicità. Siamo pronti” Marcello Lippi alla squadra: “Avete qualità. Puntate in alto”

Foshan. Una vittoria per accedere alla seconda fase. Una vittoria per accedere al torneo pre olimpico. Dopo aver battuto nettamente le Filippine (108-62) all’esordio, gli Azzurri sono ad un passo dai primi due obiettivi mondiali. Vincere contro l’Angola domani alle 9.30 italiane (diretta Sky Sport Uno e Arena) significa strappare il pass per il secondo girone di Wuhan con una giornata di anticipo e soprattutto assicurarsi già da ora un posto per i quattro tornei che il prossimo anno qualificheranno quattro squadre ai Giochi di Tokyo 2020.

La posta in palio contro gli africani è dunque altissima e il -46 che gli angolani hanno subito dalla Serbia all’esordio (105-59) non deve trarre in inganno. La squadra di coach Will Voigt è molto più fisica, strutturata e organizzata delle Filippine. E’ lontana dagli Azzurri nel ranking FIBA (Italia 13, Angola 39) ma è comunque un test da non sottovalutare.

Luca Vitali e Amedeo Tessitori sono agli antipodi, almeno come esperienze in Nazionale. Vitali è uno dei senatori con 145 presenze e un esordio datato 2006. Tessitori, per tutti “Tex”, è quello con il minor numero di caps in squadra (15). Entrambi però sintonizzati sul prossimo avversario.

“L’Angola – commenta Vitali – è il primo gradino del nostro mondiale. L’abbiamo studiata bene con lo staff tecnico e ci aspettiamo una partita fisica e spigolosa. Siamo pronti”.

Stesse sensazioni per Tessitori: “A livello fisico saliamo di livello rispetto alle Filippine. Dovremo reggere il confronto muscolare e togliere loro tutte le certezze”.

Sugli spalti ieri sera a tifare Azzurro, Marcello Lippi si è intrattenuto questa mattina con la squadra al completo. L’ex CT della Nazionale italiana di calcio campione del Mondo nel 2006 e attuale CT della Nazionale cinese di calcio ha fatto i complimenti ai ragazzi di Sacchetti invitandoli a puntare in alto: “Contro le Filippine – ha detto Lippi – mi è piaciuto molto l’atteggiamento di tutti. Al di là del grande scarto finale ho visto il carattere e la volontà di ognuno di mettersi a disposizione del compagno. In queste grandi manifestazioni è importante vincere le prime partite per avere maggiore fiducia in se stessi e continuare a lavorare con serenità. Con coach Sacchetti ci accomunano alcuni tratti caratteriali: conosce il valore della Maglia Azzurra e riesce a trasmettere ai ragazzi le emozioni che solo rappresentare l’Italia può dare. Non c’è nessun paragone con manifestazioni di club. Le qualità, tecniche e morali, ci sono. In un Mondiale può succedere tutto. Perché non crederci?”.

Nel roster attuale, Marco Belinelli è il sesto marcatore di sempre in Azzurro con 2192 punti in 150 presenze. Quinto posto per Bariviera (2193), quarto per Marzorati (2222), terzo per Villalta (2265). Irraggiungibili, almeno per quest’anno, Dino Meneghin (2845) e Antonello Riva (3775).

Gigi Datome è al 14esimo posto con 1554 punti. Il Capitano ha raggiunto questa posizione con 171 partite ed è quindicesimo nella classifica dei giocatori con più presenze in Azzurro.

I 12 Azzurri per la FIBA World Cup

#00 Amedeo Della Valle (1993, 194, G, A|X Armani Exchange Milano)

#3 Marco Belinelli (1986, 196, G, San Antonio Spurs – NBA)

#5 Alessandro Gentile (1992, 200, G/A, – )

#6 Paul Biligha (1990, 200, C, A|X Armani Exchange Milano)

#7 Luca Vitali (1986, 201, P, Germani Basket Brescia)

#8 Danilo Gallinari (1988, 208, A, Oklahoma City Thunder – NBA)

#10 Daniel Hackett (1987, 199, G, CSKA Mosca – Rus)

#12 Ariel Filloy (1987, 190, P, Umana Reyer Venezia)

#15 Jeff Brooks (1989, 203, A, A|X Armani Exchange Milano)

#16 Amedeo Tessitori (1994, 208, C, De’ Longhi Treviso)

#23 Awudu Abass (1993, 198, A, Germani Basket Brescia)

#70 Luigi Datome (1987, 203, A, Fenerbahce – Tur)

Commissario Tecnico: Meo Sacchetti

Angola

#1 Gerson Domingos (1996, 179, P, Interclube – Por)

#2 Yanick Moreira (1991, 205, C, – )

#3 Jerson Goncalves (1996, 193, G, Petro de Luanda)

#4 Olimpio Cipriano (1982, 192, G, Atletico Petroleos)

#6 Carlos Morais (1985, 191, G, Atletico Petroleos)

#9 Leonel Paulo (1986, 198, A, Atletico Petroleos)

#10 Jose Antonio (1990, 197, A, Petro de Luanda)

#15 Eduardo Mingas (1979, 198, A, Clube Desportio 1° de Agosto)

#16 Hermenegildo Divaldo Mbunga (1985, 200, C, Petro de Luanda)

#23 Reggie Moore (1981, 203, A, Galitos Barreiro – Por)

#32 Valdelicio Joaquim (1990, 209, C, Sporting Libolo/Benfica)

#37 Jaques Conceicao (1989, 190, G, Sporting Lisboa/Benfica – Por)

All: Will Voigt

Il programma (ore locali)

Sabato 31 agosto

Angola-Serbia 59-105

Filippine-Italia 62-108

Lunedì 2 settembre

Ore 15.30 Italia-Angola (diretta Sky Sport Uno e Arena)

Ore 19.30 Serbia-Filippine (diretta Sky Sport Uno)

Mercoledì 4 settembre

Ore 15.30 Angola-Filippine (diretta Sky Sport Uno)

Ore 19.30 Italia-Serbia (diretta Sky Sport Uno e Arena)

La classifica*

Italia 2 (1/0)

Serbia 2 (1/0)

Filippine 1 (0/1)

Angola 1 (0/1)

*FIBA assegna due punti per la vittoria e un punto per la sconfitta

