Inizia col botto per gli azzurri lo European Championships Artistic Roller Skating 2019

Inizia nel migliore dei modi l’avventura azzurra allo European Championships Artistic Roller Skating 2019 in corso di svolgimento ad Harsefeld (Germania). Gli azzurri, infatti, portano a casa le prime 7 medaglie: 2 Medaglie d’Oro, 3 Medaglie d’Argento e 2 Medaglie di Bronzo.

Inizia presto la prima lunga giornata del Campionato Europeo con le gare che si sono svolte già a partire dalle 8 del mattino. A scendere in pista per primi sono stati gli obbligatoristi Cadetti e Jeunesse che si sono cimentati nei quattro esercizi che componevano la gara. Come da previsioni sia nei Cadetti sia nei Jeunesse è stata una lotta tra Italia e Germania per la conquista del maggior numero di medaglie, battaglia vinta dagli azzurri. Nella categoria Cadetti Femminile, la vittoria è andata alla tedesca Marlen Charrier che ha preceduto le tre azzurre in gara, Sofia Lorenzoni – Carlotta Poggini – Marina Pieraccini, che si sono classificate rispettivamente al secondo, terzo e quarto posto. Podio tutto tricolore, invece, nella categoria Cadetti Maschile dove a spuntarla è stato Kevin Mingoia, Medaglia d’Oro per lui, seguito da Matteo Sacchetti, Argento, e da Edoardo Poli che si aggiudica l’ultima piazza del podio. Primo e ultimo gradino del podio nero/giallo/rosso, invece, nella Categoria Jeunesse Femminile dove ad aggiudicarsi l’Oro è stata la tedesca Julia Schmid. A seguire troviamo la prima delle azzurre, Lisa Emma Nanni, che si aggiudica, quindi, la Medaglia d’Argento. Alla tedesca Tamina de Silva la Medaglia di Bronzo. Chiudono, infine, ai piedi del podio, rispettivamente quarta e quinta, le altre due azzurre in gara, Sofia Roncarati e Aurora Pasquini. Oro ancora per i nostri colori nell’ultima competizione a medaglia della giornata. Infatti, il nostro Alessandro Trisciani si aggiudica il titolo europeo degli Obbligatori della categoria Jeunesse Maschile precedendo il tedesco Noah Hirsch. Dopo una pausa di qualche ora, in cui hanno avuto luogo le prova pista, le competizioni sono riprese intorno alle 17:00 quando si sono svolte, nell’ordine: Competition Youth Short Programme Pairs, Competition Cadet Couples Dance Compulsary Dances; Competition Cadet Short Programme Pairs; Competition Youth Couples Dance Compulsary Dances; Competition Cadet In-Line Short Programme Ladies; Competition Youth In-Line Short Programme Ladies; Competition Junior In-Line Short Programme Ladies; Competition Senior In-line Short Programme Men & Ladies. A riaprire le danze, quindi, nel tardo pomeriggio, sono state le Coppie Artistico Jeunesse che si sono cimentate nel programma corto. Qui le nostre tre coppie in gara, Alex Bonera/Aurora Ghiroldi – Jacopo Russo/Nataly Saulle – Alessandro Bozzini/Alice Piazzi, si sono affrontate a colpi di pattini e figure per la conquista della posizione più alta della classifica provvisoria. Alla fine dello Short la classifica provvisoria vede primi Jacopo Russo/Nataly Saulle, al secondo posto Alessandro Bozzini/Alice Piazzi ed al terzo Alex Bonera/Aurora Ghiroldi. Come da previsione la coppia spagnola in gara, composta da Hector Diez/India Gonzales, non è riuscita ad inserirsi nella lotta per le prime posizioni. Appuntamento, quindi, a domani per il Libero dove verranno assegnate le tre ambite medaglie in palio. A seguire è stata la volta delle Coppie Danza Cadette che hanno sostenuto la prima parte della loro gara, le Compulsory Dances. Easy Paso e Tudor Waltz le prove che hanno dovuto sostenere gli atleti che hanno preso parte a questa gara. Qui le nostre 3 coppie, Alessandro Arici/Alice Bonera – Gheraro Altieri Degrassi/Beatrice Miceli – Andrea Corradini/Roberta Sasso, hanno dovuto vedersela con i temutissimi portoghesi e spagnoli. Ma alla fine della competizione la classifica provvisoria vede in testa i nostri Alessandro Arici/Alice Bonera, seguiti dall’altra coppia azzurra, Andrea Corradini/Roberta Sasso e dagli spagnoli Manuel Delgado/Lidia Mateo. Chiudono in ultima posizione della classifica provvisoria i nostri Gheraro Altieri Degrassi/Beatrice Miceli. Anche qui appuntamento a domani quando avrà luogo la Danza Libera che ci dirà chi si aggiudicherà il titolo di categoria e le altre medaglie in palio.Qualche minuto di pausa ed a seguire hanno calcato la pista dell’impianto teutonico gli atleti delle Coppie Artistico Cadetti. Gara questa, che come da pronostico, ha visto le nostre 3 coppie in gara, Lorenzo Tommasi/Anna Giulia Calabrese – Jacopo Campoli/Margherita Zanni – Riccardo Bonotto/Vittoria Saccon, fare gara a sé e darsi battaglia per ottenere la migliore posizione nella classifica provvisoria. Al termine dello Short la classifica vede momentaneamente in testa la coppia formata da Jacopo Campoli/Margherita Zanni seguiti da Lorenzo Tommasi/Anna Giulia Calabrese e da Riccardo Bonotto/Vittoria Saccon. Quarta, come da pronostico, la coppia spagnola composta da Aleix Bou/Mireia Martinez. Anche qui per scoprire quale sarà la coppia campione d’Europa di categoria e chi salirà sul podio si dovrà attendere domani quando avrà luogo il Libero di specialità.A chiudere le gare di Coppia della giornata sono state le Compulsory Dances delle Coppie Danza Jeunesse. Kilian e Association Waltz le prove sostenute dalle coppie che prendevano parte alla competizione. Anche qui le coppie azzurre in gara, Vittorio Gastaldi/Linda Siciliano – Francesco Barletta/Chiara Contino – Jacopo Libanore/Chiara De Luca, sono state tra le protagoniste con la coppia tedesca a fare da outsider. Al termine della competizione la classifica provvisoria vede la prima posizione occupata da Jacopo Libanore/Chiara De Luca seguiti a ruota da Francesco Barletta/Chiara Contino e dalla coppia tedesca Michael Seeger-Suarez/Lisa Welik. Quarta, infine, l’altra coppia azzurra in gara Vittorio Gastaldi/Linda Siciliano. Per sapere come andrà a finire bisognerà aspettare lunedì quando avrà luogo la Danza Libera. Dopo un quarto d’ora di pausa per la pulizia della pista, hanno avuto luogo le ultime gare della giornata: gli Short Program di tutte le categorie InLine. Per prime a scendere in pista sono state le atlete della categoria Cadette. Qui la nostra Sara Balestrucci, scesa in pista per prima, si aggiudica la prima piazza della classifica provvisoria davanti alla spagnola Paula Romaguera Perez ed alla russa Arina Samokhina. Decisivo sarà quindi il Long Program di lunedì che ci dirà se la nostra azzurra riuscirà a mantenere la sua posizione in classifica. Subito dopo ha avuto luogo lo Short Program della categoria Jeunesse e della categoria Junior, dove non vi erano azzurre in gara, ed a seguire è stato il turno degli Short Program delle Senior Ladies e dei Senior Men. Lo Short delle Senior Ladies ha visto le nostre azzurre, Chiara Censori e Alessia Mangiarano, aggiudicarsi, rispettivamente, la seconda e la terza piazza provvisoria del podio dietro la russa Daria Volkova. Nulla però è ancora deciso. Per sapere chi si laureerà campione europeo di categoria appuntamento a lunedì per il Long Program. A chiudere questa lunga giornata di gare è stata, infine, lo Short Program dei Senior Men InLine. Gara che vede in testa alla classifica il nostro Marco Viotto. Cadetti femmine

Marlen Charrier GER Sofia Lorenzoni ITA Carlotta Poggini ITA Marina Pieraccini ITA

Cadetti Maschi

Kevin Mingoia ITA Matteo Sacchetti ITA Edoardo Poli ITA

Jeunesse Femmine

Julia Schmid GER Lisa Emma Nanni ITA Tamina de Silva GER Sofia Roncarati ITA Aurora Pasquini ITA

Jeunesse Maschi

Alessandro Trisciani ITA Noah Hirsch GER

Coppie Artistico Jeunesse

Jacopo Russo/Nataly Saulle ITA Alessandro Bozzini/Alice Piazzi ITA Alex Bonera/Aurora Ghiroldi ITA Hector Diez/India Gonzales ESP

Coppie Danza Cadetti

Alessandro Arici/Alice Bonera ITA Andrea Corradini/Roberta Sasso ITA Manuel Delgado/Lidia Mateo ESP Diogo Costa/Andreia Oliveira POR Diogo Ferreira/Mariana Pinheiro POR Gheraro Altieri Degrassi/Beatrice Miceli ITA

Coppie Artistico Cadetti

Jacopo Campoli/Margher Zanni ITA Lorenzo Tommasi/Anna Giulia Calabrese ITA Riccardo Bonotto/Vittoria Saccon ITA Aleix Bou/Mireia Martinez ESP

Coppie Danza Jeunesse

Jacopo Libanore/Chiara De Luca ITA Francesco Barletta/Chiara Contino ITA Michael See-Suarez/Lisa Welik GER Vittorio Gastaldi/Linda Siciliano ITA

Cadet Ladies InLine

Sara Balestrucci ITA Paula Romaguera Lopez ESP Arina Samokhina RUS Anatasila Semenova RUS Varvara Bolgova RUS

Senior Ladies InLine

Daria Volkova RUS Chiara Censori ITA Alessia Mangiarano ITA

Senior Men InLine

Marco Viotto ITA

Ricordiamo, quindi, che:

il programma dell’European Championships Artistic Roller Skating 2019 Harsefeld è consultabile/scaricabile qui;

il live streaming dell’evento è disponibile qui;

i risultati della manifestazione saranno consultabili qui e/o qui ;

per ogni altra info sull’edizione 2019 della manifestazione continentale clicca qui.

