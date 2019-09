ARCO Tricolori: assegnati i titoli assoluti Para-Archery (Video)

Terminato con le sfide che hanno assegnato i titoli italiani assoluti il 32° Campionato Italiano Targa Para-Archery, il 10° sotto l’egida diretta della Fitarco, che si è disputato a Firenze sul campo degli Arcieri Città di Firenze Ugo di Toscana.

Sotto gli occhi vigili dello staff tecnico della Nazionale, sono stati numerosi gli azzurri che si sono giocati il tricolore al termine di una stagione impegnativa che ha portato ll’Italia ad ottenere ai Mondiali in Olanda 7 pass per i Giochi Paralimpici di Tokyo 2020: 3 nel ricurvo grazie alle prestazioni di Elisabetta Mijno, Veronica Floreno e Stefano Travisani) e 4 nel compound con le frecce di Maria Andrea Virgilio, Eleonora Sarti, Alberto Simonelli e Paolo Cancelli.Molti degli atleti che si sono giocati a Firenze il tricolore saranno in gara anche il prossimo fine settimana ai Campionati Italiani di Lignano Sabbiadoro (Ud) a testimonianza del fatto che il tiro con l’arco è una disciplina sportiva che abbatte davvero ogni barriera.

ARCO OLIMPICO

A conquistare il suo secondo titolo assoluto in carriera dopo quello del 2017 è Stefano Travisani (Fiamme Azzurre) che supera per 6-0 Tommaso Renna (Arcieri del Sud) al termine di un match che l’azzurro ha ben gestito fin dalle prime frecce. Bronzo per Giuseppe Verzini (Arcieri Cormons) che batte 7-3 Roberto Airoldi (Arcieri Cameri).

Per Elisabetta Mijno è invece il sesto tricolore assoluto a partire dal 2010, anno nel quale l’attività paralimpica è gestita sotto l’egida diretta della Fitarco in virtù dell’accordo con il Comitato Italiano Paralimpico. La portacolori delle Fiamme Azzurre vince il terzo titolo consecutivo superando in finale la compagna di Nazionale Annalisa Rosada (Arcieri del Leon) per 6-2. Il bronzo lo vince invece Veronica Floreno (Dyamond Archery Palermo) superando in rimonta Vincenza Petrilli (Asd Aida) 6-4.

ARCO COMPOUND

Nel maschile Alberto Simonelli (Fiamme Azzurre) si riprende lo scettro di campione d’Italia togliendolo al campione uscente Paolo De Venuto (Frecce Azzurre). Il pluridecorato arciere bergamasco vince la finale 143-137 portando i suoi allori assoluti a quota 8. Bronzo per Claudio Chiapparini (Arcieri del Cangrande) che supera nella finalina Paolo Cancelli (Arcieri Torrevecchia) 141-138.

Nel femminile si conferma campionessa italiana dopo la sua prima vittoria nel compound arrivata lo scorso anno la trapanese Maria Andrea Virgilio (Dyamond Archery Palermo), che conta nel suo palmares anche un titolo nell’arco olimpico conquistato nel 2016, prima che passasse alla divisione compound. L’atleta azzurra ha avuto la meglio sulla compagna di Nazionale Eleonora Sarti (Fiamme Azzurre) per 136-129. Terzo posto per Giuli Pesci (Arcieri Ardivestra), l’altra Nazionale titolare ai Mondiali in Olanda, che ha battuto 139-116 la giovane Sofia Forneris (Arcieri del Cangrande), al suo primo campionato.

W1

Gabriele Ferrandi (Arcieri Ardivestra) fa festa conquistando il suo primo tricolore assoluto outdoor dopo aver superato il compagno di Nazionale Daniele Cassiani (Arcieri Fivizzano) 126-120. Il bronzo se lo guadagna invece l’azzurrino Francesco Tomaselli (Arcieri dello Jonio) vincente 116-34 su Massimo Tiberio (Compagnia degli Etruschi), un altro esordiente ai tricolori.

VISUALLY IMPAIRED 1

Tra i non vedenti conquista il suo primo titolo assoluto Barba Contini (Arcieri San Bernardo) superando in finale 6-4 il vincitore degli ultimi due tricolori Matteo Panariello (Arcieri Livornesi), autore nella giornata di ieri del nuovo record mondiale sulle 72 frecce con 452 punti. Bronzo per Giordano Cardellini (Sagitta Arcieri Pesaro) che supera 6-0 Tiziana Marini (Arcieri Rovigo).

VISUALLY IMPAIRED 2/3

Nella categoria degli ipovedenti a conquistare il suo primo titolo assoluto è Daniele Piran (Arco Club Bolzano Vicentino) che batte in finale la giovane capitolina Marina Capria (Arcieri Tor di Quinto) 6-2. Terzo posto per il campione uscente e vicecampione mondiale Giovanni Maria Vaccaro (Dyamond Archery Palermo) vittorioso nella finalina disputata contro Claudio Peruffo (Arcieri Niche) per 6-4.

TITOLI A SQUADRE

Il tricolore a squadre arco olimpico se lo aggiudicano per il secondo anno consecutivo, il terzo in totale, gli atleti della Dyamond Archery Palermo (Genovese, La Rosa, Lisotta) superando in finale 6-0 i padroni di casa della Compagnia Arcieri Città di Firenze Ugo di Toscana (Bartoli, Condrò, Dolfi). Bronzo per i pugliesi Arcieri del Sud (Canaletti, Di Venosa, Renna).

