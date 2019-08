Vela – SuperNikka alla Maxi Yacht Rolex Cup

Il Vismara Mills 62RC SuperNikka è pronto a tornare in acqua per il terzo appuntamento della stagione di regate, la Maxi Yacht Rolex Cup, in programma a Porto Cervo da lunedì 2 a sabato 7 settembre.

Un evento, organizzato come di consueto dallo Yacht Club Costa Smeralda, che il Mini Maxi RC armato e timonato dall’imprenditore Roberto Lacorte, Vicepresidente e AD dell’azienda PharmaNutra SPA, ha già vinto per ben tre volte (su quattro partecipazioni), obiettivo finale anche di questa partecipazione.

Ben 47 i Maxi attesi quest’anno in Sardegna, con a bordo vere e proprie star della vela mondiale, impegnati in un programma che prevede cinque giorni di prove costiere (giovedì 5 l’unico giorno di pausa) tra le spettacolari isole dell’Arcipelago della Maddalena, un campo di regata che ha davvero pochi eguali nel mondo e che negli ultimi anni ha sempre avuto in SuperNikka, in regata per lo Yacht Club Repubblica Marinara di Pisa, uno dei principali protagonisti.

“Con SuperNikka siamo alla quinta partecipazione, condita da tre vittorie, possiamo quindi ritenerci ormai dei veri aficionados della regata e faremo di tutto per continuare questa striscia di successi”, spiega Roberto Lacorte da Silverstone, Inghilterra, dove è impegnato, al volante di un prototipo Dallara LMP2 del team Cetilar Racing, nel week end della 4 Ore di Silverstone, primo appuntamento stagionale del Mondiale Endurance FIA WEC 2019-2020. “Chiaramente non è mai facile ripetersi, perché il livello dei nostri competitors è sempre più alto e perché SuperNikka, pur essendo sempre veloce e perfettamente a punto, ha comunque una stagione di regate in più sulle spalle, ma scendiamo in acqua con la convinzione di potercela giocare con tutti, grazie ad un equipaggio unico che miscela alla perfezione passione e professionalità”.

Un equipaggio che oltre al triestino Lorenzo Bressani (tattico) e al portoghese Diogo Cayolla (stratega), che affiancheranno Lacorte in pozzetto, è formato da Enrico Zennaro, Andrea Fornaro, Alessio Razeto, Gill Conde, Niki Mosca, Riccardo Ravagnan, Paolo Persi Del Marmo, Lorenzo De Felice, Luciano Lippolis, Daniele

