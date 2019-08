La prima giornata di gare su strada regala un ottimo bottino all’Italia della corsa

Ieri prima giornata di gare su strada a Pamplona per i Campionati Europei di corsa delle categorie Youth, Junior e Senior.

Il team del ct Massimiliano Presti e del responsabile del settore tecnico corsa Antonio Grotto inizia subito con le finali della 100 Sprint. Tra le donne Youth fioccano un secondo e terzo posto rispettivamente per le azzurre Italia Carrer e Alessia Paganello; medaglia d’oro per la spagnola Luisa Gonzalez. Tra gli uomini, invece, prima posizione per Robbe Beelen (Belgio), seconda per Clément Royer (Francia) e terza per Izan De Pablos (Spagna). È poi la volta degli Junior dove Asja Varani taglia il traguardo per prima seguita dalle spagnole Almudena Blanco e Nerea Langa. Podio per due terzi spagnolo tra i ragazzi con Ivan Galar e Nil Llop, nell’ordine primo e secondo. Chiude il francese Enzo Darnal. Grandi emozioni tra le Senior donne con la medaglia più preziosa al collo della nostra Linda Rossi; seguono le due belghe Sandrine Tas e Stien Vanhoutte. Infine tra gli uomini Senior vince il team di casa con il primo posto di Ioseba Fernandez e il secondo di Jonathan Galar; chiude il tedesco Ron Pucklitzsch. Dopo le premiazioni la giornata prosegue con la 8000 a punti per gli Youth. Qui per le ragazze podio per Fran Vanhouette (Belgio), secondo gradino per l’azzurra Giorgia Corsini e terzo per la spagnola Abril Del Rio. Oro tra i ragazzi grazie ad Andrea Finco, lo seguono il francese Louis Colin e l’olandese Kayo Vos. Si procede con la 10000 degli Junior che porta il nome di Giorgia Valanzano; argento per Alison Bernardi (Francia) e bronzo per la nostra Giulia Corsini. Tra i colleghi maschi oro per Jason Suttels (Belgio), argento per Germain Deschamps (Francia) e bronzo per Rafael Heredia (Spagna). Si chiude con i senior dove la solita Francesca Lollobrigida si laurea campionessa mentre la compagna di team Laura Lorenzato termina terza. Seconda Maite Ancin (Spagna). A finire gli uomini dove subito dietro all’ispanico Patxi Peula si piazza l’azzurro Daniel Niero; terzo l’olandese De Gier.

Per informazioni sul programma dei Campionati Europei, sui risultati e per lo streaming delle gare: https://www.europamplona2019.com

