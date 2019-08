Assegnati i titoli di classe. Record del mondo per Panariello Domani le sfide per gli assoluti

Conclusa la prima giornata di gare a Firenze con l’assegnazione dei titoli di classe. Giornata contraddistinta dal primato mondiale V.I. 1 di Matteo Panariello sulle 72 frecce. Domani le sfide per gli assoluti in diretta su YouArco

Dopo le 72 frecce di ranking round sono stati assegnati i titoli di classe para-archery al 32° Campionato Italiano Paralimpico all’aperto che si sta disputando a Firenze sul campo degli Arcieri Ugo di Toscana.La giornata ha segnato l’eccellente risultato dell’atleta azzurro, in forza agli Arcieri Livornesi, Matteo Panariello che ha abbattuto il record mondiale sulle 72 frecce nella categoria Visually Impaired 1, mettendo a referto 452 punti su 720. Il precedente primato la aveva realizzato lo scorso giugno il belga Ruben Vanhollebeke ai Mondiali di ‘s-Hertogenbosch, mettendo a segno 428 punti. Al termine delle sfide si sono svolti anche le eliminatorie che termineranno domani, quando verranno assegnati i titoli italiani assoluti. Le sfide di domenica verranno seguite in diretta su YouArco, il canale ufficiale della Fitarco sulla piattaforma di Youtube, mentre una sintesi delle finali verrà trasmessa nei prossimi giorni da Rai Sport.

VISUALLY IMPAIRED 1Matteo Panariello (Arcieri Livornesi) conquista quindi il titolo di classe senior con 452 punti, seguito sul podio da Barbara Contini (Arcieri San Bernardo) con 388 e da Giordano Cardellini (Sagitta Arcieri Pesaro) con 332. Per la prima volta in questa categoria in gara anche un atleta delle classi giovanili, Loris Cascini (Arcieri Anxanon), che ha chiuso con 156 punti.In seguito alla qualifica si sono svolte anche le eliminatorie dei non vedenti che domani vedranno in finale per il titolo italiano assoluto Matteo Panariello, campione uscente, contro Barbara Contini, mentre la sfida per il bronzo se la giocheranno Giordano Cardellini con Tiziana Marini.

VISUALLY IMPAIRED 2/3

A vincere il titolo di classe senior è il vicecampione mondiale Giovanni Maria Vaccaro (Dyamond Archery Palermo) che segna sullo score 578 punti, migliorando il suo precedente primato italiano di 561. Secondo posto per Daniele Piran (Arco Club Bolzano Vicentino) con 542 e terza piazza per Claudio Peruffo (Arcieri Niche) con 518.

Per le classi giovanili chiude al primo posto Marina Capria (Arcieri Tor di Quinto) con 511, secondo Matias Alejandro Altamirano Peralta (Non Vedenti Milano Onlus) con 136, terzo Denny Casciato (Arcieri Anxanon) con 518.

Anche in questo caso si svolte le eliminatorie che vedranno domani giocarsi il titolo italiano assoluto la giovane Marina Capria contro Daniele Piran, mentre Giovanni Maria Vaccaro, campione uscente, si giocherà il bronzo con Claudio Peruffo.

ARCO OLIMPICO

Il titolo di classe senior maschile se lo aggiudica Tommaso Renna (Arcieri del Sud) con 597 punti, seguito da Stefano Travisani (Fiamme Azzurre) con 589, bronzo per Roberto Airoldi (Arcieri Cameri) con 577. Il podio senior femminile di nuovo prevalere Elisabetta Mijno (Fiamme Azzurre) con 604 punti, seguita da Veronica Floreno (Dyamond Archery Floreno) con 576 e da Annalisa Rosada (Arcieri del Leon) con 554.

Nelle categorie juniores gli azzurrini Francesco Ceppaglia (Arcieri dei Peuceti) e Giulia Baldi (Maremmana Arcieri) chiudono la qualifica rispettivamente con 517 e 488 punti, mentre Francesco Miglionico (Arcieri Lucani Potenza) tra gli allievi conclude con 333 punti.

Per quanto riguarda le eliminatorie nel ricurvo maschile e femminile si sono svolti gli ottavi di finale e domani si andrà avanti dai quarti fino all’assegnazione dei tricolori assoluti.

ARCO COMPOUND

Ad aggiudicarsi il tricolore di classe senior maschile è Alberto Simonelli (Fiamme Azzurre) con 690 punti, seguito da Paolo De Venuto (Frecce Azzurre) e da Giampaolo Cancelli (Arcieri Torrevecchia), entrambi con 578 punti, ma il maggior numero di X premia col secondo posto il campione assoluto uscente De Venuto.

Nel femminile il podio vede in cima Maria Andrea Virgilio (Dyamond Archery Palermo) con 691 punti, seguita da Eleonora Sarti (Fiamme Azzurre) con 670 e da Giulia Pesci (Arcieri Ardivestra) con 663.

Nelle categorie giovanili la junior Giulia Ferrari (Maremmana Arcieri) chiude con 535, l’allieva Sofia Forneris (Arcieri del Cangrande) con 548. Nel maschile si sono disputati gli ottavi di finale e domani si ripartirà dai quarti.

Sono invece definite le finaliste al femminile: si giocheranno l’oro Maria Andrea Virgilio con Eleonora Sarti, mentre Giulia Pesci affronterà Sofia Forneris per il bronzo.

W1

Nel maschile senior al primo posto Daniele Cassiani (Arcieri Fivizzano) con 627 punti, davanti a Gabriele Ferrandi (Arcieri Ardivestra) con 562 e a Massimo Tiberio (Compagnia degli Etruschi) con 255. Nel femminile l’azzurra Asia Pellizzari (Arcieri del Castello) chiude con 623.

In gara anche l’azzurrino junior Francesco Tomaselli (Arcieri dello Jonio) ha chiuso con 536 punti.

Domani le sfide per il tricolore assoluto con Daniele Cassiani e Gabriele Ferrandi per l’oro, mentre Massimo Tiberio e Francesco Tomaselli si disputeranno il bronzo.

SQUADRE

Nella giornata si è svolta la sfida per l’oro mixed team compound che ha visto la vittoria degli Arcieri Ardivestra (Pesci, Rovati) 142-140 sugli Arcieri del Cangrande (Forneris, Chiapperini).

Nell’olimpico maschile titolo di classe per la Dyamond Archery Palermo (Lisotta, Genovese, La Rosa) con 1610 punti, davanti agli Arcieri del Sud (Renna, Di Venosa, Canaletti) con 1546 e alla Arcieri Ugo di toscana (Dolfi, Bartoli, Condrò) con 1525.

Nel compound maschile la PHB (Moroni, Venturelli, Bellini) chiude con 1841, mentre nel ricurvo mixed team la Dyamond Archery Palermo (Floreno, Lisotta) chiudono con 1153.

Domani le sfide per i titoli assoluti arco olimpico vedranno la Dyamond Archery Palermo attendere in finale la vincente della sfida tra Arcieri Ugo di toscana e Arcieri del Sud.

http://www.fitarco-italia.org/eventi/dettaglioEvento.php?id=411