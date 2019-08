Definizione Settore tecnico P.C.R. Messina

La stagione 2019/2020 è alle porte e la P.C.R. Messina, definisce lo staff tecnico societario e aggiunge ai riconfermati Rossana Libro, Roberto Gugliotta e Cristina Correnti, due importanti figure per il settore minibasket e per i campionati giovanili.

Il primo nominativo è Vincenzo Marabello, giocatore in forza alla Pallacanestro Messina in serie D, classe 1996 che da qualche mese ha brillantemente conseguito la qualifica di allievo allenatore. <<Sono contento di essere entrato nella famiglia P.C.R. all’interno della quale spero di potere accrescere le mie capacità tecniche accanto a tutti gli istruttori della società. La collaborazione avviata da quest’anno con l’Orlandina è un fattore positivo e stimolante sia per i ragazzi che per gli istruttori>>.

Il secondo nominativo nominativo è Stefano Marisi, giocatore professionista e istruttore minibasket di grande qualità e dalle indubbie e comprovate conoscenze tecniche e doti umane. <<Sono molto contento e non vedo l’ora di iniziare questo percorso come già fatto lo scorso anno con la P.C.R. e compatibilmente con i miei impegni di giocatore che, anche se sopraggiunti, in questo momento storico della mia carriera, hanno la precedenza>>

La società sta definendo gli ultimi accordi per strutturare ancor di più una società giovane ma in continua crescita, sia nel settore maschile che in quello femminile.

Com. Stam.