Podismo: Alla Mezzanotte Running 2019 record di partecipanti ed emozioni forti con le vittorie assolute di Azzurra Agrusa e Giovanni Soffietto (Foto)

Isola delle Femmine/Capaci (PA). L’ ASD Polisportiva Pegaso Athletic venerdì 23 agosto ’19 ha superato ogni limite di accoglienza e professionalità organizzativa trasformando come per magia i lungomare di Isola delle Femmine e Capaci in un circuito podistico di grande fascino e bellezza, regalando agli oltre quattrocento partecipanti un evento unico e spettacolare.

Novità di questa Mezzanotte Running Trofeo Gustosita il coinvolgimento della Città di Capaci che insieme allaCittà di Isola delle Femmine hanno dato ampio respiro alla manifestazione, una escalation di eventi collaterali hanno scandito l’avvicinarsi della mezzanotte.

Una festa per tutti sia atleti che accompagnatori, giochi di luci , balli di gruppo e un mini expo village dove i partner della manifestazione hanno mostrato e fatto conoscere i propri beni e servizi.

All’ interno del Lounge Bar Gustosita come di consuetudine è stata allestita la segreteria dove sono stati consegnati i pettorali, i chip elettronici forniti dalla Speedpass.it e soprattutto il coupon che dava diritto al ritiro del ricchissimo pacco gara a marchio SISA Supermercati ed alla fluorescente maglia tecnica personalizzata.

Voluto fortemente dal duo Peppino Terenzio e Tiziana Zappulla è stato il minuto di silenzio in memoria del giovane Michele Capasso durante il quale una luccicante lanterna si è innalzata nel cielo stellato, subito dopo lo speaker iniziava il countdown per la partenza e finalmente il via ufficiale allo scoccare della mezzanotte, subito al comando il partinicese Giovanni Soffietto che col crono finale di 27’15’’ (per completare gli 8km della gara) si presentava solitario al traguardo per lui gli applausi del numerosissimo pubblico, secondo assoluto Vito Messina in 29’20’’ e terzi al fotofinish Dario Chimenti e Calogero Di Gioia.

Tra le donne la vittoria alla balestratese Azzurra Agrusa in 31’49’’, seconda Rosalia Patti in 33’47’’ e terza Maria La Barbera in 34’16’’.

Una particolare menzione va per il ristoro finale , un vero banchetto nuziale dove tutto era preparato con equilibrio, abbondanza ma soprattutto amore per ringraziare tutti i partecipanti dal primo all’ultimo arrivato.

La lunga cerimonia di premiazione unica in Sicilia ha visto salire sul podio i primi dieci di ogni categoria per loro coppe offerte dalla Città di Isola delle Femmine, articoli sportivi Sportlandia e prodotti Herbalife , per i primi assoluti M&F una valanga di premi (voucher Saracen Sands Hotel, scultura offerta dall’ Associazione BCsicilia) ma soprattutto la soddisfazione di iscrivere il proprio nome nell’ albo d’oro della gara e ricevere il pregiato Trofeo Gustosita.

Tre preziose targhe in ricordo di Michele Capasso sono state consegnate dal rappresentante Polini Group Italia Massimo Biggi al piccolo Francesco Lo Iacono, Daniela Rovetto e Matilde Alessi.

La gara valida come prova del Superprestige e prova ufficiale del BioRace Trofeo Pegaso/Per…Correre TOPO Athletic è stata organizzata sotto l’egida dell’ACSI Sicilia Occidentale ha visto anche la partecipazione degli sportivi iscritti alla prima edizione della “Fluo Night Walking” camminata ludico motoria aperta a tutti di km 2,680 che hanno ancor più contribuito al successo generale.

Infine grazie all’ importante partner Polini Group a tutti gli arrivati è stata consegnata una bottiglia del sorprendente aperitivo My Spritz vera e graditissima sorpresa da bere ghiacciato insieme agli amici del BioRace. Prossimo importante appuntamento del Superprestige a Palermo il 15 settembre 2019 con la Gold Edition delMemorial Podistico Salvo D’Acquisto .

IL COBRGP

foto @corripalermo e F.Palermo

Com. Stam.