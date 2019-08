ZS Group Messina, arriva la conferma anche per il play Nino Sidoti

Dopo la conferma di Cristiano Scimone, la ZS Group Messina ufficializza quella di Antonino Sidoti. Salgono così a otto i giocatori contrattualizzati dal club peloritano.

Per Nino Sidoti si tratta della seconda stagione in giallorosso. Nello scorso campionato aveva iniziato alla grande con la canotta della Basket School Messina. Prima un infortunio, poi la decisione del Tar di Catania che lo aveva tenuto lontano dal parquet ne hanno condizionato il rendimento. Riabilitato in gennaio dal CGA della Sicilia, Nino ha chiuso la stagione con una media di 10.4 Ppg, con un best di 27 punti nel match in casa del Minibasket Milazzo.

Playmaker, nato il 23 dicembre 1993 a Patti, 182 cm di altezza, Nino Sidoti è un giocatore in possesso di un’ottima tecnica, veloce, grintoso e generoso con un consistente bagaglio di esperienza alle spalle. Ha iniziato nelle file dello Sport & Territorio Patti la trafila nelle formazioni giovanili, esordendo a 16 anni in serie B Dilettanti nel campionato 2009/10. Nella stagione 2011/12 segue coach Pippo Sidoti al CUS Messina in serie C2 e l’anno successivo in DNC conquistando una storica doppia promozione. Nel 2013/14 va in prestito alla Zannella Cefalù in C2 (6.1 Ppg), richiesto da coach Fiasconaro. Poi cinque stagioni consecutive con la canotta dello Sport è Cultura Patti, prima in Serie C Nazionale (12.6 Ppg), poi due tornei in C Silver con la vittoria del campionato nel 2015/16 (5 Ppg in 14 gare disputate). Le due stagioni successive ha giocato in serie B realizzando 9 punti e 1.6 assist a partita nel 2016/17 e 9.2 punti ad allacciata di scarpe nel 2017/18 su 29 gare giocate.

La dirigenza e lo staff tecnico hanno voluto fortemente la conferma di Nino, certi che le sue doti tecniche e umane possano dare alla squadra quella marcia in più per raggiungere gli obiettivi stagionali. “Sono veramente felice di vestire anche quest’anno la maglia della ZS Group Messina, – esordisce il play pattese – mi sono preso un po’ di tempo dopo la fine del campionato ma è bastato un mese per decidere di rimanere in riva allo Stretto. L’anno scorso è stata una stagione alquanto travagliata per tutti ma nonostante i problemi alla fine abbiamo concluso il campionato con bei risultati, che forse nessuno si aspettava. Quest’anno – continua un fiducioso Nino Sidoti – però sarà diverso. La squadra è stata costruita in maniera differente, sono arrivati giocatori che sicuramente in questo campionato possono fare la differenza e quindi l’obiettivo è migliorare ciò che è stato fatto l’anno scorso, sia durante il campionato che nei playoff”. In conclusione il suo pensiero sulla dirigenza della Basket School Messina:” Sulla società che dire, più che una società fino ad ora è stata una famiglia, sono delle persone fantastiche, e nonostante i loro impegni lavorativi sono sempre presenti senza far mancare nulla a noi giocatori, soprattutto perché hanno una grande passione e un grande amore nei confronti di questo sport”.

Com. Stam.

Nino Sidoti