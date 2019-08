FCI-CR – Umbria: Woman Experience: sabato 31 agosto a Spoleto il convegno dedicato alle donne nello sport

Woman Experience – sabato 31 agosto a Spoleto il convegno dedicato alle donne nello sport, nell’imprenditoria, nella politica, nell’associazionismo e nella salute.In occasione della Spoleto-Norcia in programma domenica 1 settembre le donne raccontano la loro esperienza nello sport, nella salute passando per imprenditoria e politica con l’intervento di Daniela Isetti, vice presidente vicario FCI e commissario CR Umbria

Perugia, 27 agosto 2019 – Un evento di spessore come corollario di una manifestazione globale, la Spoleto-Norcia in MTB che dal 2015 raccoglie sempre più consensi e iscritti, è in programma sabato 31 agosto a Spoleto.

Il convegno che anticipa la “Spoleto-Norcia in MTB” ha tematiche e ospiti davvero d’eccezione: alle ore 10.00 a Spoleto l’apertura del convegno “LE DONNE NELLO SPORT NELL’IMPRENDITORIA, NELLA POLITICA, NELL’ASSOCIAZIONISMO E NELLA SALUTE”. Il racconto di nove donne a partire da Daniela Isetti, vice presidente vicario FCI e commissario CR Umbria insieme a Ada Urbani (Assessore allo Sviluppo economico del Comune di Spoleto) , Anna Donati (portavoce di AMODO) , Barbara Pedrotti (conduttrice televisiva) , Elena Martinello (Sport blogger) , Ludovica Casellati ( scrittrice e fondatrice del magazine Viagginbici.com), Maria Assunta Ciacci (biologa nutrizionista) , Maria Luisa Lucchesi ( giornalista) e Michela Sciurpa (imprenditrice). Non è finita. La giornata prosegue con altri appuntamenti da non perdere:

ore 15.00| Piazza Carlo Urbani, Scheggino – LA SPOLETO NORCIA PEDALA E RACCONTA CON ELENA MARTINELLO. Guide turistiche in bici vi porteranno alla scoperta dei tesori della Valnerina

ore 15.30| Sant’Anatolia di Narco – VISITA AL MUSEO DELLA CANAPA

ore 16.00| Sant’Anatolia di Narco – VISITA ALL’ABBAZIA DEI SANTI FELICE E MAURO

ore 16.30 | Abbazia dei Santi Felice e Mauro – RISTORO E DEGUSTAZIONE TISANE ALLE ERBE A CURA DELL’AGRITURISMO ZAFFERANO E DINTORNI. MOMENTI DI GINNASTICA FUNZIONALE A CURA DI #R4F

dalle ore 15.00| Abbazia dei Santi Felice e Mauro – LA SPOLETO NORCIA ARTIST. ESTEMPORANEA DI PITTURA A CURA DI AION ARTE

ore 17.00| Sant’Anatolia di Narco – LA PILLOLA NUTRIZIONALE NEL POST WORK OUT CON MARIA ASSUNTA CIACCI

ore 18.00| Sant’Anatolia di Narco LIVE MUSIC FANTOMATIK ORCHESTRA – a cura di VISIONINMUSICA

ore 19.00| Sant’Anatolia, Scheggino VISITA GUIDATA ALLA VECCHIA STAZIONE FERROVIARIA SPOLETO – NORCIA A SANT’ANATOLIA

Il calendario della vigilia della Spoleto-Norcia 2019 è davvero ricchissimo e spazia tra sport, cultura, musica e scoperta del territorio. Una vera e propria iniezione di entusiasmo per la partenza della Spoleto-Norcia 2019 in programma domenica 1 settembre da Piazza Garibaldi a Spoleto. Un evento globale che mette in pratica tutte le teorie sul turismo sportivo con la bicicletta ponendo l’Umbria in uno scenario unico per proposte e racconti da destinare al popolo che pedala: un grande impegno anche per la società organizzatrice, la MTB Spoleto con il suo presidente Luca Ministrini, responsabile regionale del Cr Umbria per il cicloturismo e per le iniziative di sviluppo del turismo con la bicicletta.

Per questa edizione sono ben 5 i percorsi a disposizione degli iscritti: Sabato 31 Agosto si terrà la RANDONNEE. Domenica 1 settembre prenderà il via il percorso FAMILY (il Corto, circa 14 km), alla portata di grandi e piccini. La partecipazione al Family consentirà anche di sostenere IL SORRISO DI TEO, l’associazione Onlus che da anni è impegnata contro le malattie cardiache infantili.

Domenica mattina ci saranno le partenze della La SpoletoNorcia in Mtb CLASSIC, che quest’anno si divide in 3: dal percorso Classico più breve a quello più articolato alla scoperta sempre della vecchia ferrovia.

Info più dettagliate al sito della manifestazione: https://www.laspoletonorciainmtb.it/it/la-spoletonorcia-in-mtb-2019/

