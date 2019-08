ZS Group Messina, la prima conferma è il giovane messinese Cristiano Scimone

Arriva la prima conferma della nuova stagione agonistica in casa ZS Group Messina. Si tratta di Cristiano Scimone, play/guardia di 185 cm e 70 kg, nato a Messina il 27 luglio del 2000.

Nello scorso campionato, Scimone ha mostrato notevoli progressi. Atleta affidabile, nonostante la giovane età, si è messo la servizio della squadra con grande umiltà e spirito di sacrificio. Anche per questi motivi, il Direttore Tecnico Pippo Sidoti lo ha voluto confermare, così come tutta la dirigenza della Basket School Messina. In campo, Cristiano ha dato il suo prezioso contributo alla squadra per la conquista del sesto posto e della conseguente qualificazione ai playoff. Quasi 5 punti di media (123 in totale) in 25 gare disputate, con un best di 18 punti realizzati nel derby contro l’Amatori Messina e buone percentuali dall’arco. Scimone ha migliorato le proprie prestazioni rispetto alla stagione precedente in cui ha messo a segno 33 punti totali in 16 gare giocate (1.3 ppg), guadagnandosi maggiore spazio nelle rotazioni della squadra.

Proveniente dall’Asd Basket Life Messina di Guido Restanti, Scimone in precedenza ha giocato con la Stella Azzurra Roma e con la Lido di Roma Basketball Academy, formazione con cui ha esordito in serie D Regionale, collezionando 3 presenze, 15 i punti realizzati con una media di 5 a match. Cristiano Scimone, si appresta a disputare la sua terza stagione consecutiva in canotta giallorossa. Dal momento che il capitano Francesco Mazzù ha deciso di non proseguire l’attività agonistica per motivi professionali, mentre l’ala varesina Gianlorenzo Corazzon e il play agrigentino Haitem Fathallah non faranno più parte del roster giallorosso, Scimone diventa il giocatore con maggiore militanza tra gli scolari: “Questo sarà il mio terzo anno alla Basket School – afferma Cristiano -, sarò il giocatore con la più lunga militanza in questa società e questo per me è un onore oltreché una responsabilità. Nonostante abbia avuto qualche altra richiesta non ho potuto dire di no ai miei dirigenti, e soprattutto a coach Pippo Sidoti che ha voluto fortemente la mia riconferma. Sotto la sua guida sono cresciuto come giocatore ma ho ancora moltissimo da imparare da un coach del suo livello. La scorsa stagione – prosegue Scimone – abbiamo raggiunto un risultato storico centrando il sesto posto in zona playoff. Per la prossima stagione spero di centrare un doppio obbiettivo: migliorare le mie prestazioni personali e raggiungere con la squadra un piazzamento migliore rispetto a quello dello scorso anno. Il roster allestito dalla società – conclude la giovane guardia messinese – è di primissimo livello, spetta a noi creare un gruppo coeso dentro e fuori il campo, condizione essenziale per raggiungere gli ambiziosi obbiettivi che ci siamo prefissati”.

La Basket School Messina, ringrazia l’ASD Life Basket Messina e coach Restanti per aver ancora una volta concesso il prestito di Cristiano Scimone

Com. Stam.