ARCO Mondiali Giovanili: Bronzo per Elisa Bazzichetto ed Elisa Roner

Grande giornata per l’Italia ai Campionati Mondiali Giovanili di Madrid. Al termine delle finali della divisione compound Elisa Roner ed Elisa Bazzichetto battono rispettivamente le statunitensi Alexis Ruiz 144-140 e Faith Miller 141-141 (10-9) andando a vincere il bronzo tra le Junior e le Allieve compound.

I due podi italiani si aggiungono ai due quarti posti a squadre di ieri che avevano visto sempre le due Elisa tra le protagoniste: Grilli, Natale e Roner si erano arrese agli USA (232-227) e Bazzichetto, Bombarda e Serafini erano state superate 230-223 dal Messico. Domani la rassegna iridata chiude ufficialmente con le finali dedicate al ricurvo, ma non ci saranno azzurrini a combattere per le medaglie.

BAZZICHETTO DI BRONZO – Sale sul terzo gradino del podio iridato Elisa Bazzichetto nella gara individuale compound Allievi. L’azzurrina vince la finale contro la statunitense Faith Miller al termine di una lunga battaglia che si conclude allo shoot off, con il risultato di 141-141 (10-9).

Bazzichetto parte meglio e si porta subito in vantaggio (29-26). La seconda volée si conclude in parità 29-29 così come la terza 28-28. Poi inizia la rimonta di Miller che si prende i successivi due parziali 29-28 e 29-27 azzerando il vantaggio dell’italiana e portando la sfida alla freccia di spareggio. Ma è nel momento clou che Bazzichetto, atleta di Oderzo, classe 2002, in forza agli Arcieri del Torresin, non trema e piazza il suo tiro sul 10 mentre l’avversaria si ferma a 9.

BRONZO ANCHE PER ELISA RONER – Nel pomeriggio arriva la seconda gioia azzurra ai Mondiali Giovanili di Madrid. Elisa Roner conquista la medaglia di bronzo compound Junior battendo in finale la statunitense Alexis Ruiz 144-140. L’atleta a stelle e strisce parte fortissimo con tre dieci di fila, ma l’italiana limita i danni con il 29 che la mantiene in piena corsa per la medaglia. Lo svantaggio viene annullato subito dopo con il 28-27 del secondo parziale che è il preludio all’accelerata di Elisa Roner. L’azzurrina, classe 2001 in forza al Kosmos Rovereto, prende in mano la gara e chiude la pratica portandosi a casa tutte le altre volée con i punteggi 29-27, 28-27 e 30-29.



IL PROGRAMMA DI DOMANI – Domenica 25 agosto ultima giornata di gare a Madrid con tutte le finali dell’arco olimpico senza azzurri qualificati.