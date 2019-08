A Debrecen per la FIBA 3×3 Women’s Series (26-27 agosto) e per il Campionato Europeo FIBA 3×3 Europe Cup (30 agosto-1 settembre)Coach Adamoli: “Settimana importante. Andiamo in Ungheria per far bene”

Sarà una settimana intensa, la prossima, per la Nazionale 3×3 Open Femminile. L’Italia da lunedì sarà impegnata a Debrecen (Ungheria) prima nella tappa ungherese della FIBA 3×3 Women’s Series, il torneo internazionale itinerante dove la Nazionale femminile è attualmente quarta nella classifica provvisoria su venticique squadre partecipanti, e poi da venerdì 30 luglio nella fase finale del Campionato Europeo, la FIBA 3×3 Europe Cup.

“Sicuramente una settimana intensa ed importante -commenta Angela Adamoli, allenatore della Nazionale 3×3 Open Femminile- la tappa di Debrecen della Women’s Series ha un doppio valore. Intanto è significativa nel percorso di questo Torneo itinerante riservato alle Nazionali femminili che sta diventando sempre più interessante e quindi è un momento di arrivo, ma anche di partenza, nel senso di preparazione, per il successivo Campionato Europeo che si gioca da venerdì”

Nella FIBA 3×3 Women’s Series l’Italia ha come avversarie Bielorussia, Spagna e Ucraina nel girone di qualificazione. Martedi le eventuali finali. Venerdì 30 agosto invece, nel campionato europeo, un girone di qualificazione impegnativo con Spagna e Russia.

Marcella Filippi, Raelin D’Alie, Giulia Rulli, che facevano parte della Nazionale 3×3 campione del mondo del 2018, insieme a Arianna Zampieri sono le giocatrici convocate: “Voglio ringraziare Debora Carangelo e Giulia Ciavarella che non possono essere con noi a causa degli infortuni in cui sono incorse -afferma Adamoli- Le ragazze hanno dimostrato di essere concentrate per questo impegno. Andiamo a Debrecen per fare bene”

La Nazionale Open femminile nelle ultime due edizioni della FIBA 3×3 Europe Cup è arrivata al quinto (2017) e quarto posto (2018).

Questa la convocazione con il programma:

II Settore Squadre Nazionali 3×3, in occasione del Torneo Internazionale FIBA 3×3 Women’s Series (26-27 agosto) e del successivo Campionato Europeo FIBA 3×3 Europe Cup (30 agosto-1 settembre) in programma a Debrecen (Ungheria), convoca:

1 D’Alie Raelin Marie (1987, 160, Libera da contratto)

2 Filippi Marcella (1985, 186, San Martino Lupari)

3 Rulli Giulia (1991, 185, Libera da contratto)

4 Zampieri Arianna (1988, 183, Geas Basket)

A disposizione

Tassinari Elisabetta (1994, 174, Libera da contratto)

Staff

Allenatore Angela Adamoli

Team Director Giancarlo Migliola

Medico Barbieri Roberto (dal 28 agosto)

Fisioterapista Salvatore De Fusco (dal 28 agosto)

Team Manager Maria Cristina Curcio (dal 28 agosto)

Programma

Domenica 25 agosto

Arrivo a Debrecen

Lunedì 26 agosto

FIBA 3×3 Women’s Series, presso Kossuth Square (Debrecen)

Italia nel girone B con Bielorussia, Spagna e Ucraina

Girone A: Francia, Ungheria, Romania, Svizzera

16:20 Italia-Bielorussia

18:40 Italia-Spagna

20:10 Italia-Ucraina

Martedì 27 agosto

dalle 18:40 Eventuali Quarti, Semifinali e Finale

Mercoledì 28 agosto e giovedì 29 agosto

Allenamenti

Venerdì 30 agosto

FIBA 3×3 Europe Cup, presso Kossuth Square (Debrecen)

Italia nel Girone A con Russia e Spagna; Girone B: Romania, Bielorussia e Lettonia

Girone C: Francia, Ungheria e Polonia; Girone D: Ucraina, Olanda e Danimarca

18.30 Italia-Spagna

20.00 Russia-Italia

Sabato 31 agosto

Allenamenti

Domenica 1 settembre

Dalle 13:15 Eventuali Quarti, Semifinali e Finali

Com. Stam.