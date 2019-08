Due quarti posti per le squadre azzurre del compound Domani finali per il bronzo per Roner e Bazzichetto Elisa

Al termine delle eliminatorie individuali e a squadre dei Mondiali Giovanili di Madrid, sfiorano il podio i terzetti compound femminili Junior e e Allievi.

Eleonora Grilli, Paola Natale ed Elisa Roner si arrendono agli USA 232-227 ed Elisa Bazzichetto, Michelle Bombarda e Martina Serafini perdono 230-223 con il Messico. Domani altre due possibilità di medaglie per l’Italia: Elisa Roner ed Elisa Bazzichetto si giocheranno il bronzo compound junior e allieve rispettivamente contro le statunitensi Alexis Ruiz e Faith Miller.

LE SQUADRE COMPOUND FEMMINILI QUARTE – Si chiude con due quarti posti l’avventura delle squadre compound femminili azzurre. Nella gara Junior Eleonora Grilli, Paola Natale ed Elisa Roner perdono in semifinale contro gli Stati Uniti d’America (Ruiz, Scarbrough, Vaderwier) 230-223 e poi si arrendono nella sfida per il bronzo alla Gran Bretagna (Gibson, Mason, Stretton) con il risultato di 232-227.

Stesso percorso per le Allieve Elisa Bazzichetto, Michelle Maria Bombarda e Martina Serafini che hanno la peggio con la Russia (Cherekova, Peryfilyeva, Snetkova) 227-223 e poi non riescono a battere il Messico (Bernal, Hernandez, Quinterno Garcia) nel match per il terzo gradino del podio. La sfida finisce 230-223.

LE SFIDE DEL MIXED TEAM – Escono tutte e tre agli ottavi di finale le coppie del mixed team azzurre in gara oggi. Tatiana Andreoli e Alessandro Paoli perdono 6-2 tra gli Junior dell’olimpico contro il Messico (Vazquez, Flores Alanis).

Sconfitta per 6-0 contro Taipei (Shih, Tai) per gli Allievi Aiko Rolando e Matteo Balsamo, mentre nel compound Junior l’Italia di Paola Natale e Alex Boggiatto si arrende 156-152 al Canada (Lameg, Taylor).



LE FINALI AZZURRE DI DOMANI – Sabato penultimo giorno di gare per i Mondiali Giovanili di Madrid. In campo i compound con tutte le finali. Per l’Italia due le possibilità di medaglia: alle 10,34 Elisa Bazzichetto affronta la statunitense Faith Miller per il bronzo Allievi, alle 18,34 Elisa Roner scenderà in campo per sfidare, sempre per il bronzo ma Junior, un’altra statunitense: Alexis Ruiz.