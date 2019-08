European Youth MTB: Italia scatenata nell’XCE

UNDER 15 – In mattinata spazio alla categoria Under 15, con Carla Hahn e Max Greensill incoronati re e regina continentale di specialità. Al maschile, gli ottavi di finale premiano il tricolore, con ben cinque atleti italiani (ma con indosso la maglia del proprio club) che accedono ai quarti. Finale con tanto di suspence e fotofinish per decretare il vincitore: il britannico Max Greensill beffa sul filo di lana il danese Sune Kirk, lanciando letteralmente in avanti la sua bici, sganciando anche i piedi dai pedali mettendo sua ruota – ben sollevata dal terreno – davanti a quella dello scandinavo, già intento a festeggiare la vittoria con tanto di braccia alzate. Gradino basso del podio per l’altoatesino Niclas Pallweber e quarta piazza a Mattia Settin. Ventisettesima piazza per l’unico in maglia azzurra in gara, Pietro Genesini.

Al femminile, le italiane Francesca Crosa e Anna Pellegrino non superano i quarti di finale. Fanno strada invece le tedesche, con due rappresentanti in finale: Carla Hahn prende subito la testa della corsa e la mantiene fino sulla linea del traguardo. Oro a Carla Hahn quindi, davanti alla slovacca Terèzia Ciriakova e alla norvegese Lisa Kristine Jorde.

Domani ci si ferma per un giorno di riposo, in vista del gran finale di sabato. Nella giornata conclusiva in programma il Cross country olimpico. Alle 10, il via degli Under 15 uomini; alle 12, Under 15 Donne; alle 14, Under 17 Donne e gran finale, dalle 16, con gli Under 17 uomini.