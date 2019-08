Podismo: Salvatore Geraci e Angela La Monica vittorie di pregio alla 13 edizione del Trofeo Podistico Estate Riberese BioRace

Seccagrande /Ribera. L’appuntamento podistico di mezza estate sul Lungomare J. Gagarin di Seccagrande a Ribera (AG), andato in scena nella serata di domenica 18 agosto ’19, ha avuto due principali attori Salvatore Geraci tesserato per la ASD Mega Hobby Sport e Angela La Monica tesserata per ASD Marathon Caltanissetta che con grande forza atletica iscrivono il loro nome nell’ albo d’oro del Trofeo Podistico Estate Riberese.

La manifestazione giunta alla tredicesima edizione organizzata dalla ASD Passione Corsa Ribera guidata da Giuseppe Pipia, valida come Prova Ufficiale del BioRace Trofeo Pegaso/Per…Correre TOPO Athletic, ha avuto alla partenza oltre duecento atleti provenienti da tutta la Sicilia che alle 20,00 in punto dopo lo sparo di partenza dato dal Giudice Gara hanno affrontato per cinque volte un velocissimo circuito di 1200 metri. Soltanto tre atleti sono riusciti a restare sotto il muro dei 21 minuti ed esattamente Salvatore Geraci 20’20”, Alberto Fieramosca (ASD Marathon Club Sciacca) in 20’45” ed il giovane Domenico Conti (ASD Universitas Palermo) in 20’47” che si aggiudicavano il podio assoluto.

Tra le donne spettacolare vittoria assoluta di Angela La Monica che con il crono di 23’20” riusciva dopo un testa a testa fino all’ultimo metro a staccare Serena Zeferino (ASD Universitas Palermo) che chiudeva la sua gara in 23’23”, terza assoluta Liliana Scibetta (ASD Pro Sport Ravanusa) in 25’33” ed ottimo quarto posto per Maria Giangreco (ASD Marathon Altofonte) in 25’34”.

La spettacolare e calda serata si chiudeva con un ricco ristoro finale e la cerimonia di premiazione con la consegna ai primi tre di ogni categoria di preziose ceramiche rigorosamente da artigianato locale.

Classifiche su www.speedpass.it e www.biorace.it

foto premiazione Primi Assoluti M&F da Sx verso Dx Pietro Giardina (Responsabile Organizzazione), Salvatore Geraci, Angela La Monica, Giuseppe Pipia (Presidente ASD Passione Corsa Ribera)

Com. Stam.