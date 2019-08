Partono sotto la pioggia i Campionati Europei Giovanili MTB

Buona partenza per l’Italia che conquista un secondo posto nella categoria Under 15 con Carlo Bonetto – Il CT Celestino: “La gara inizia domani, i ragazzi sono carichi e vogliono onorare la maglia che indossano”

Pila (20/08) – In una giornata in cui l’incognita maltempo tiene tutti sul chi vive, hanno preso il via a Pila le prime prove del Campionato Europeo Giovanile di MTB. Step one: il Time Trial, una qualifica contro il cronomentro che definirà le griglie di partenza di tutte e tre le gare che andranno in scena da domani. Gare che assegneranno i titoli della rassegna continentale delle categorie Under 15 e Under 17: Team relay, XC Eliminator e Cross country.

Partenza alle 9.30 con la prima concorrente Under 15, categoria in cui la più veloce è stata la tedesca Carla Hahn, al tragardo in 1’55”65. Alle sue spalle la connazionale Lara Liehner (2’00”95) e l’austriaca Katrin Embacher (2’02”00). Al quarto posto la prima delle italiane, Anna Pellegrino (Rive Rosse; 2’02”15) e quinta la svizzera Chiara Solèr (2’03”45). Al 15° posto la prima delle azzurre Beatrice Temperoni (2’05”60). “Una bella sorpresa” commenta il CT Mirko Celestino. Che aggiunge: “Nonostante sia al primo anno ha chiuso molto bene, terminando tra le prime 15. Un risultato da non sottovalutare”.

Nella qualifica Under 15 maschile sono due italiani a conquistare le prime due posizioni: Mattia Settin (Scottish Cycling International 2; 1’46”50), seguito dal campione italiano di categoria ed oggi in maglia azzurra Carlo Bonetto (1’47”45), con terzo, a 3”20 dal capoclassifica, il danese Sune Kirk (1’49”70). Vittima di una scivolata, conclude al 60° posto l’azzurro Etienne Grimod. Più sofrtunati gli Under 17, che hanno corso verso la fine della giornata, quella maggiormente colpita dal maltempo. Miglior azzurro Filippo Agostinacchio, che chiude tra i primi 20.

“E’ stata una giornata un po’ particolare” spiega il CT Celestino. E ancora: “Anche il maltempo ha giocato un ruolo importante nelle prove di oggi, ma comunque risultati non sono mancati. I ragazzi sono motivati, carichi e si stanno divertendo. Sono anche molto tesi: l’ambiente della nazionale comporta un po’ più di responsabilità, e questa maglia pesa molto su tutti loro. Io gli ripeto sempre che sono i più forti, che tutto inizia da qui e che questo è il momento in cui è giusto mettersi in gioco”.

Appuntamento a domani alle 11 con la prima prova con in palio le medaglie: il Team relay Under 15 e, alle 13, sarà la volta degli Under 17. Giovedì 22, alle 11, l’XC Eliminator Under 15 e, dalle 13, gli Under 17. Giornata conclusiva, sabato 24, dedicata al Cross country. Alle 10 gli Under 15 uomini; alle 12, Under 15 donne; alle 14, Under 17 Donne e gran finale, alle 16, con gli Under 17 uomini.

Com. Stam.