Compak Sporting Gli azzurri di Spada in Ungheria per i titoli iridati

Galgamacsa (HUN) – Anche il Compak Sporting si appresta a celebrare il Mondiale 2019 e la location individuata dalla Federazione Internazionale degli Sport di Tiro con Armi Sportive e da Caccia è Galgamacsa in Ungheria.

L’Italia del Commissario Tecnico Veniero Spada è partita dall’Italia domenica e già da ieri si sta allenando in pedana per prepararsi al meglio alla gara che prenderà il via giovedì 22 agosto. Gli azzurri, che nel mondiale dello scorso anno al Tav San Martino di Rio Salso di Tavullia centrarono i titoli individuale femminile ed a squadre maschile e junior, oltre a due argenti e sei bronzi, avranno ancora due giorni per prendere confidenza con l’impianto e prendere tutti i riferimenti per tentare l’assalto alle medaglie in palio.

Nel comparto maschile verremo rappresentanti da Maurizio Caruso di Volterra (PI), Michael Nesti di Pistoia (PT), Michael Spada di Fabro (TR) e Daniele Valeri di Spoleto (PG), mentre in quello femminile da Arianna Bonigolo di Mira (VE), Carla Flammini di Bellante (TE) e Gabriella Zambrino di Orvieto (TR).

Addirittura sei gli Junior: Cristian Camporese di Padova, Nicolò Maruzzo di Nanto (VI), Massimiliano Marri di Solarino (SR), Niccolò Montanari di Ravenna, Gabriele Morabito di Reggio Calabria e Cristian Morbidelli di Senigallia (AN).

A completare la squadra ci sono anche i Senior Mauro Bosi di Castrocaro Terme (FC), Damiano Facciolati di Lainate (MI) e Carlo Sestini di Empoli (FI), i Veterani Gianmario Ferrari di Zanica (BG)Salvatore Valentini di Longiano (FO) e Giovanni Zamboni di Gavardo (BS) ed il Master Enzo Gibellini di Borgosesia (VC).

“Abbiamo le carte in regola per ambire a tutti i titoli – ci ha spiegato il CT Spada questa mattina – Non sarà facile arrivare al podio. L’impianto è impegnativo e gli avversari davvero competitivi, ma sono sicuro che ognuno dei tiratori che compongono il nostro team darà il cento per cento”.

Domani alle 18 la Cerimonia di Apertura al Lazar Equestrian Park.

LA SQUADRA AZZURRA DI COPAK SPORTING

Men: Maurizio Caruso di Volterra (PI); Michael Nesti di Pistoia (PT); Michael Spada di Fabro (TR); Daniele Valeri di Spoleto (PG).

Ladies: Arianna Bonigolo di Mira (VE); Carla Flammini di Bellante (TE); Gabriella Zambrino di Orvieto (TR).

Junior: Cristian Camporese di Padova; Nicolò Maruzzo di Nanto (VI); Massimiliano Marri di Solarino (SR); Niccolò Montanari di Ravenna; Gabriele Morabito di Reggio Calabria; Cristian Morbidelli di Senigallia (AN).

Senior: Mauro Bosi di Castrocaro Terme (FC); Damiano Facciolati di Lainate (MI); Carlo Sestini di Empoli (FI).

Veterani: Gianmario Ferrari di Zanica (BG); Salvatore Valentini di Longiano (FO); Giovanni Zamboni di Gavardo (BS).

Master: Enzo Gibellini di Borgosesia (VC).

Commissario Tecnico: Veniero Spada

PROGRAMMA

Mercoledì 21 agosto Allenamenti Ufficiali

Cerimonia di Apertura

Giovedì 22 agosto Gara (50 piattelli)

Venerdì 23 agosto Gara (50 piattelli)

Sabati 24 agosto Gara (50 piattelli)

Domenica 25 agosto Gara (50 piattelli)

Premiazioni

Com. Stam.