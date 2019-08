ZS Group Messina, Sidoti e Paladina: “Obiettivo migliorare il risultato dello scorso anno”

Il progetto tecnico della ZS Group Messina prosegue con la conferma di Pippo Sidoti e Francesco Paladina alla guida del team.

L’esperto coach pattese ha anche dettato i tempi e modi del progetto in piena sintonia con club peloritano. La Basket School si è quindi è tuffata nel mercato con grande entusiasmo chiudendo sei trattative che in pratica hanno rivoluzionato il roster rispetto a quello che la passata stagione ha conquistato i playoff. Una rosa più giovane e tecnicamente valida si presenterà ai nastri di partenza della C Silver siciliana. La garanzia tecnica per lo staff dirigenziale presieduto da Massimo Zanghì è proprio la presenza di Sidoti, trainer che gode di grande considerazione nell’ambiente cestistico isolano ma anche a livello nazionale.

“Sono molto contento di continuare questo rapporto professionale con delle persone alle quali sono molto legato – afferma Pippo Sidoti -. Sin dal primo incontro che abbiamo avuto lo scorso anno, l’obiettivo comune è stato quello di crescere a piccoli passi per riuscire a costruire qualcosa di solido nel tempo. Lo scorso anno – prosegue Sidoti – abbiamo raggiunto un ottimo risultato con tutte le difficoltà che siamo stati costretti ad affrontare. Sono molto felice della riconferma di Francesco Paladina con il quale ho instaurato un rapporto di stima e grande collaborazione. Per quanto riguarda la costruzione della squadra – conclude il DT della ZS Group Messina – penso che con i dirigenti abbiamo messo su un buon roster che ci consentirà di poter dire la nostra in un campionato che di sicuro sarà molto equilibrato. Il nostro obiettivo è quello di migliorare il risultato ottenuto lo scorso anno”.

Arrivato a stagione iniziata, dopo la squalifica di Pippo Sidoti, Francesco Paladina si è messo al servizio della squadra con grande umiltà e tanta voglia di far bene. I risultati sono giunti soprattutto nel girone di ritorno: 10 vittorie su 13 gare disputate, prima dei playoff e alcuni successi davvero speciali. Il Direttore Tecnico Sidoti lo ha indicato come suo stretto collaboratore alla società anche per la nuova stagione e i dirigenti della Basket School hanno condiviso immediatamente la scelta. Estremamente soddisfatto per la conferma conquistata sul campo, coach Paladina la commenta così: “Sono Felicissimo della riconferma e ancor di più del fatto che dopo una conoscenza diretta, a stretto contatto in campo e anche fuori, Pippo Sidoti abbia voluto che io rimanessi a lavorare con lui e il gruppo dei dirigenti a gestire la squadra la domenica. Ovviamente adesso sono ancor più consapevole dei miei mezzi e conoscendo la squadra già dalle scelte di mercato, lavorando su tutto dall’inizio con Pippo, sarà anche più semplice operare e portare avanti il nostro progetto. La squadra – prosegue Paladina – è nata molto presto. Staff tecnico e dirigenti siamo stati sempre in contatto e sempre aggiornati su tutti i movimenti, le trattative e le varie evoluzioni. Credo sia una buona squadra, formata da giocatori esperti anche di campionati di B con un De Angelis in più. Sicuramente –conclude il coach peloritano – vogliamo migliorare il risultato dello scorso campionato che personalmente mi ha regalato tante emozioni alla fine delle gare con Alcamo, Amatori, Ragusa, Adrano, Orlandina LAB e Giarre, partite decisive nelle quali si è vista una bella pallacanestro e nelle quali ho dovuto fare delle scelte importanti. Voglio ringraziare Pippo Sidoti e il gruppo dirigenziale che mi ha riconfermato. Non vedo l’ora di iniziare la stagione”.

Com. Stam.