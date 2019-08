Tiro a Volo CdM Lahti bronzo Pellielo e Stanco

4° prova di Coppa del Mondo/Lahti (Finlandia) 13-23/08/2019 Cdm Lahti, il misto a squadre va alla coppia di San Marino Vince Perilli/Berti, bronzo per Stanco/Pellielo. La protesta vibrante e accalorata di Albano Pera per i fattacci di ieri

Lahti (Finlandia) – Bronzo nel Trap Mixed Team per Silvana Stanco e Giovanni Pellielo,133/150 in qualificazione e poi 40/50 in finale per il terzo e quarto posto contro la Turchia di Safiye Sariturk e Murat Ilbilgi (39/50). Ha vinto la coppia di San Marino formata da Alessandra Perilli e Gan Marco Berti per 40 a 38 sulla Bulgaria (Selin Ali e Marinb Kirilov). L’altra squadra azzurra in gara, Italia2, della coppia di fatto, Jessica Rossi e Mauro de Filippis con 128/150. Ma tutto l’ambiente del tiro italiano e Mauro de Filippis avevano la testa altrove. Non si placano le polemiche sull’atteggiamento antisportivo di Alexei Alipov e sulla benevola partecipazione dei giudici al furto della carta olimpica ai danni appunto di Mauro De Filippis. E’ nota l’antisportività di Alipov, che protesta di fronte all’evidenza, ma quello che è successo ieri ha dell’incredibile, ripetiamo: furto con scasso. Di seguito il racconto di quanto accaduto da parte del Dt della Fossa Olimpica Albano Pera, in italiano e in inglese nella speranza che tutti capiscano il danno procurato all’Italia. Per riparare forse non c’è nemmeno la speranza, forse la vergogna potrà incidere per il futuro.

Albana Pera: “Wc Lahti

Questo è il piattello (https://www.facebook.com/ISSF.Shooting/videos/1247185818792176?s=1846910701&v=e&sfns=mo )

che nella finale di oggi Alipov ha sparato al minuto 35 del video. L’arbitro ha dato il cartellino giallo ad Alipov per non aver rispettato i 12 secondi. Alipov ha dovuto ripetere il piattello, ha sparato lo stesso piattello centrale ed ha fatto ZERO.

Alipov ha reclamato e il Jury ha deciso che il piattello non doveva essere centrale, ma sinistro asserendo che, riguardando il video, Alipov aveva sparato un piattello sinistro.

TUTTI POTETE VEDERE CHE NON È VERO!!! ERA UN PIATTELLO CENTRALE, ESATTAMENTE COME QUELLO SPARATO PRIMA!!

Nonostante le mie proteste però hanno fatto ripetere Il piattello che è stato colpito.

Per questo motivo l’Italia ha perso una carta Olimpica!

QUESTO È UN FURTO!!!

VERGOGNA!!! BASTA!!!

Nemmeno la prova video è stata sufficiente!! Hanno visto quello che hanno voluto vedere!

QUESTO È IL TIRO NEL 2019!!

In the final Alipov shots a central target (35th minute of the video). He must repeat because out of 12 seconds. He repeated the same target and he made a ZERO. He protested, because it was not the good target. The Jury members look at video and they said that it was wrong, because before he shots a left target.

Everybody knows Alipov, but how can the Jury members see a left target?

We lost a quota place because of this and Portugal get the silver, but everything MUST be ok!!

This is the shooting sport in the year 2019!!

Good luck to our sport

https://www.facebook.com/ISSF.Shooting/videos/1247185818792176?s=1846910701&v=e&sfns=mo

Albano Pera ci raccomanda di rassicurare tutti: “Abbiamo la possibilità di portare a casa le due carte olimpiche con l’Europeo di Lonato a inizio settembre (ci sono due pass in palio, ndr) e poi a quello del prossimo anno che si disputerà in Francia (qui si assegna solo una carta, ndr), poi ce ne una che sarà assegnata con il Ranking dove noi italiani siamo ben messi. Ho voluto alzare la voce perché la protesta era naturale e dovuta, ma nessuno ha deposto le armi, qui noi non molliamo, lotteremo contro tutti e contro tutto, contro la malasorte, contro le ingiustizie, nessun alibi, statene certi”.

Chiuso il capitolo amaro del Trap, va in pedana lo skeet che da tempo ha risolto le pratiche delle carte olimpiche. La squadra di Skeet del Dt Andrea Benelli, che inizierà la gara il 20 agosto, finale femminile il 21, il 22 quella maschile, entrambe con inizio alle 17.08.

LA SQUADRA AZZURRA DI TRAP

Men:Mauro De Filippis (Fiamme Oro) di Crevalcore (BO), Valerio Grazini (Carabinieri) di Viterbo, Giovanni Pellielo (Fiamme Azzurre) di Vercelli.

Ladies:Silvana Maria Stanco (Fiamme Gialle) di Winterthur (SUI), Jessica Rossi (Fiamme Oro) di Crevalcore (BO), Fiammetta Rossi (Fiamme Oro) di Foligno (PG).

Direttore Tecnico: Albano Pera.

Capo Delegazione: Fiorenzo De Rosa.

Preparatore Atletico:Fabio Partigiani.

Fisioterapista:Aldo Humberto Bionda.

LA SQUADRA AZZURRA DI SKEET

Men:Luigi Agostino Lodde (Esercito) di Sassari, Elia Sdruccioli (Esercito) di Ostra (AN), Marco Sablone (Fiamme Oro) di Roma.

MQS:Erik Pittini (Fiamme Oro) di Priola di Sutrio (UD).

Ladies:Martina Bartolomei (Esercito) di Arezzo, Chiara Di Marziantonio (Esercito) di Cerveteri (RM), Francesca Del Prete (Fiamme Oro) di Cisterna di Latina (LT).

Direttore Tecnico: Andrea Benelli.

Capo Delegazione: Fiorenzo De Rosa.

Preparatore Atletico:Fabio Partigiani.

Fisioterapista:Aldo Humberto Bionda.

PROGRAMMA

Mercoledì 14 Agosto Allenamenti ufficiali Trap femminile

Allenamenti ufficiali Trap maschile

Cerimonia di apertura

Giovedì 15 Agosto Gara Trap femminile (50 piattelli)

Gara Trap maschile (50 piattelli)

Venerdì 16 Agosto Gara Trap (Fossa Olimpica) femminile (75 piattelli)

Finale Trap femminile, ore 17.08 (ora di Roma)

Gara Trap maschile (25 piattelli)

Sabato 17 Agosto Gara Trap (Fossa Olimpica) maschile (50 piattelli)

Finale Trap Maschile, ore 17.08 (ora di Roma)

Domenica 18 Agosto Gara Trap Mixed Team (Misto di Fossa a Squadra)

Finale Trap Mixed Team, ore 16.08 (ora di Roma)

Lunedì 19 Agosto Allenamenti ufficiali Skeet femminile

Allenamenti ufficiali Skeet maschile – Giorno 1

Martedì 20 Agosto Gara Skeet femminile (75 piattelli)

Allenamenti ufficiali Skeet maschile – Giorno 2

Mercoledì 21 Agosto Gara Skeet femminile (50 piattelli)

Finale Skeet femminile, ore 17.08 (ora di Roma)

Gara Skeet maschile (50 piattelli)

Giovedì 22 Agosto Gara Skeet maschile (75 piattelli)

Finale Skeet Maschile, ore 17.08 (ora di Roma)

Com. Stam.