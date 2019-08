Nazionale A Torneo dell’Acropolis Italia-Turchia 70-72 (26 punti per Ale Gentile)

Il CT: “Mancata lucidità nel finale. Teniamo quanto di buono fatto” Domani la partenza per la Cina. Torneo a Shenyang il 23, 25 e 26 agosto

Atene. Si chiude con una sconfitta il torneo dell’Acropolis. Gli Azzurri perdono nel finale 72-70 contro la Turchia in quello che assomiglia a un remake del match contro la Russia a Verona. Identico punteggio e canovaccio simile, con l’Italia che gioca, va avanti nel punteggio, sembra poter chiudere a proprio vantaggio ma dilapida il bottino nel finale. A differenza delle sconfitte contro la Grecia e la Serbia, stasera è arrivata una prestazione confortante. Mancano ancora gli innesti di Datome e Gallinari (nel torneo di Shenyang il loro inserimento) e la strada è ancora lunga e tortuosa ma questa sera l’Italia ha fatto capire che se di fronte a sé non ci sono “extraterrestri”, è dura per tutti.

Così coach Sacchetti: “Ci dispiace per il risultato. Per larghi tratti della partita abbiamo giocato un buon basket ma ancora una volta nel finale ci è mancata la lucidità. Domani andiamo in Cina per lavorare e inserire pian piano i giocatori che finora ci sono mancati. Prendiamo le cose migliori di questa partita e continuiamo per la nostra strada”.

L’approccio al match è quello giusto. Dopo due serate complicate, l’Italia aggredisce bene la Turchia, che prima subisce Brooks e poi rimane travolta dalla fisicità di Ale Gentile. Il numero 5 Azzurro si alza dalla panchina e mette in difficoltà la difesa turca. Va dentro, sfonda e schiaccia. Suoi i 9 punti che propiziano l’11-0 (14-1 complessivo) che vale l’allungo Azzurro a fine primo periodo (19-12). L’onda lunga di Ale prosegue anche a inizio secondo quarto: palla rubata e 2+1 per il 21-12. La reazione turca non tarda e porta la firma dei due NBA Ilyasova e Osman, che infila la tripla del sorpasso (31-29) a due minuti dalla sirena. Senza perdersi d’animo, i ragazzi di Meo si rimettono al lavoro e vanno all’intervallo con 3 lunghezze di ritardo grazie al canestro di un buon Hackett (35-38). Ale Gentile chiude il primo tempo con 13 punti (6/6 da due, un assist e due palloni recuperati). Sul fronte opposto Erden e Ilyasova (12 punti nei primi 20 minuti) raccolgono 6 rimbalzi a testa.

La terza frazione va anche meglio, se possibile. Gentile non si ferma e con Hackett si trascina dietro tutta la squadra. Segna a raffica (10 punti nel terzo quarto) e stoppa Osman sulla sirena. La Turchia non sa che pesci pigliare e va sott’acqua al 30esimo (61-48). Tutt’altro che arrendevole, la squadra di coach Sarica non molla e torna a -1 (66-65) a quattro minuti dalla fine. Anche stavolta finiscono le energie e il sorpasso di Osman è quello definitivo. Finisce con un amaro 72-70 per i turchi.

Domani, lunedì 19 agosto, la squadra viaggerà da Atene a Pechino per poi trasferirsi a Shenyang e disputare il torneo AusTiger con Serbia (23 agosto), Francia (25 agosto) e Nuova Zelanda (26 agosto). Esordio al Mondiale il 31 agosto a Foshan contro le Filippine (ore 13.30 in Italia, diretta Sky Sport).

Il tabellino

Italia-Turchia 70-72 (19-12, 16-26, 26-10, 9-24)

Italia: Della Valle 6 (0/1, 2/5), Belinelli* 6 (3/8, 0/5), Gentile 26 (11/14), Biligha* 4 (1/3), Vitali L., Hackett* 16 (2/5, 3/6), Filloy ne, Brooks* 7 (3/6, 0/1), Tessitori 4 (2/2), Ricci (0/1 da tre), Abass* 1 (0/2 da tre), Sacchetti B. (0/1). All: Sacchetti R.

Turchia: Wilbekin* 2 (1/4), Balbay 6 (3/5, 0/2), Birsen 7 (2/2, 0/1), Osman 20 (5/8, 3/6), Ilyasova* 16 (5/9, 1/2), Erden* 4 (2/5), Mahmutoglu* 5 (1/6 da tre), Arar (0/2), Ugurlu, Tuncer (0/1 da tre), Sanli, Korkmaz* 12 (3/4, 2/9). All: Sarica U.

Tiri da due Ita 22/40, Tur 21/39; Tiri da tre Ita 5/20, Tur 7/27; Tiri liberi Ita 11/16, Tur 9/13. Rimbalzi Ita 30 (9 Brooks), Tur 36 (11 Ilyasova). Assist Ita 14 (4 Belinelli), Tur 20 (4 Wilbekin).

Spettatori: 2.000

Arbitri: Karakatsounis, Somos, Zaharis

Seconda giornata

Italia-Serbia 64-96 (15-14, 17-31, 17-24, 15-27)

Italia: Della Valle 9 (2/2, 1/4), Belinelli* 16 (4/8, 2/5), Gentile 11 (3/7, 0/2), Biligha* 6 (2/6, 0/1), Vitali L.* 6 (0/2, 2/4), Filloy (0/3, 0/1), Brooks* 3 (1/1 da tre), Tessitori 2 (1/3), Ricci (0/2, 0/2), Abass* 9 (4/6, 0/2), Sacchetti B. 2 (1/2, 0/3), Datome ne. All: Sacchetti R.

Serbia: Simonovic* 8 (1/2, 2/3), Bogdanovic* 15 (3/3, 3/11), Bjelica 13 (1/1, 3/8), Raduljica ne, Bircevic* (0/1, 0/1), Jokic 20 (4/7, 1/1), Milutinov* 3 (1/2), Micic 11 (1/4, 2/4), Guduric 13 (1/2, 3/5), Jovic* (0/2, 0/3), Marjanovic 13 (4/6, 0/1). All: Djordjevic A.

Tiri da due Ita 17/41, Ser 17/30; Tiri da tre Ita 6/25, Ser 13/37; Tiri liberi Ita 12/14, Ser 23/27. Rimbalzi Ita 31 (5 Tessitori), Ser 45 (7 Bjelica, Marjanovic). Assist Ita 14 (3 Biligha, Vitali), Ser 24 (5 Micic).

Usciti 5 falli: Belinelli

Spettatori: 2.000

Arbitri: Schinas, Tsaroucha, Kardaris

Grecia-Turchia 84-70 (24-17, 18-20, 21-20, 21-13)

Grecia: Larentzakis 8 (1/3, 2/3), Koniaris, Athinaiou, Calathes* 11 (2/5, 2/4), Papagiannis 12 (6/8), Printezis* 18 (7/9, 1/2), Papanikolaou* 2 (1/1), Papapetrou* 2 (1/1, 0/3), Vasilopoulos 5 (1/2, 1/2), Antetokounmpo G.* 16 (5/9, 0/1), Antetokounmpo T. 8 (4/6), Mitoglou 2 (1/2, 0/1). All: Skourtopoulos

Turchia: Wilbekin* 9 (1/4, 2/5), Balbay* (0/1, 0/2), Birsen (0/1), Osman* 9 (2/3, 1/8), Ilyasova* 16 (3/7, 3/7), Erden 3 (1/4), Mahmutoglu, Arar ne, Tuncer (0/1 da tre), Sanli* 5 (2/4, 0/2), Korkmaz 25 (6/10, 4/8), Arslan Y. 3 (1/3 da tre). All: Sarica U.

Tiri da due Gre 29/46, Tur 15/34; Tiri da tre Gre 6/16, Tur 11/36; Tiri liberi Gre 8/17, Tur 7/13. Rimbalzi Gre 41 (10 Antetokounmpo G.),Tur 19 (6 Erden). Assist Gre 25 (6 Calathes), Tur 18 (5 Korkmaz).

Usciti 5 falli: Wilbekin

Spettatori: 5.000

Arbitri: Papapetrou, Panagiotou, Diamantis

Prima giornata

Grecia-Italia 83-63 (27-13, 22-15, 16-19, 18-16)

Grecia: Larentzakis 11 (2/2, 1/4), Athinaiou 2 (1/1, 0/3), Calathes* 11 (1/2, 3/6), Bourousis* 8 (2/4, 0/2), Sloukas (0/1 da tre), Papagiannis 2 (1/2), Printezis 12 (4/4), Papanikolaou* (0/1, 0/1), Papapetrou* 8 (3/8, 0/3), Vasilopoulos 3 (1/1 da tre), Antetokounmpo G.* 18 (6/9, 0/1), Antetokounmpo T. 8 (4/5). All: Skourtopoulos T.

Italia: Della Valle 6 (3/6, 0/2), Belinelli* 13 (6/9, 0/8), Gentile* 4 (2/8, 0/1), Biligha* 11 (4/9, 1/1), Vitali L. (0/1), Hackett* 12 (1/6, 1/1), Filloy ne, Brooks* 4 (2/4, 0/1), Tessitori 5 (2/5), Ricci 2 (1/4, 0/5), Abass 6 (1/5, 1/5), Sacchetti B. (0/1 da tre). All: Sacchetti R.

Tiri da due Gre 24/38, Ita 22/57; Tiri da tre Gre 5/22, Ita 3/25; Tiri liberi Gre 20/30, Ita 10/14. Rimbalzi Gre 43 (17 Bourousis), Ita 48 (8 Biligha, Hackett). Assist Gre 19 (7 Calathes), Ita 13 (4 Vitali).

Spettatori: 5.000

Arbitri: Koromilas, Papapetrou, Andrikopoulos

Serbia-Turchia 87-72 (25-18, 19-18, 27-18, 16-18)

Serbia: Simonovic* 3 (1/1 da tre), Bogdanovic* 17 (5/8, 2/6), Bjelica 5 (1/2, 1/1), Milosavljevic 2 (1/2, 0/1), Raduljica 5 (2/6), Bircevic* 13 (2/2, 3/4), Jokic 18 (5/10, 0/3), Milutinov ne, Micic 5 (1/2, 0/1), Guduric 11 (3/6, 1/4), Jovic* 2 (1/2), Marjanovic* 6 (3/7). All: Djordjevic A.

Turchia: Wilbekin 11 (3/3, 1/7), Balbay* 2, (1/3, 0/2) Birsen 1 (0/3 da tre), Osman* 12 (3/7, 0/5), Ilyasova* 13 (1/4, 2/6), Erden 3 (1/3), Mahmutoglu* 5 (1/1, 1/5), Arar* 2 (1/2), Durmaz (0/1), Ugurlu 3 (1/1 da tre), Sanli 4 (2/3), Korkmaz 16 (2/2, 4/8). Sarica U.

Tiri da due Ser 24/47, Tur 15/29; Tiri da tre Ser 8/21, Tur 9/37; Tiri liberi Ser 15/19, Tur 15/18. Rimbalzi Ser 35 (11 Jokic), Tur 31 (8 Osman). Assist Ser 26 (8 Jovic), Tur 20 (5 Osman).

Spettatori: 2.000

Arbitri: Schinas, Somos, Tziopanos

Torneo dell’Acropolis (OAKA)

Venerdì 16 agosto

Serbia-Turchia 87-72

Grecia-Italia 83-63

Sabato 17 agosto

Italia-Serbia 64-96

Grecia-Turchia 84-70

Domenica 18 agosto

Italia-Turchia 70-72

Ore 20.30 (ore 19.30 in Italia) Grecia-Serbia

La classifica

Serbia 4 (2/0)*

Grecia 4 (2/0)*

Turchia 2 (1/2)

Italia 0 (0/3)

*una gara in meno

