Tiro a volo Cdm Lahti Finale Fossa Maschile

4° prova di Coppa del Mondo/Lahti (Finlandia) 13-23/08/2019. Cdm Lahti, carte al russo e al portoghese Azevedo. Nel Trap vince Alipov, De Filippis di bronzo. Gli Azzurri a un soffio dal pass olimpico. C’è ancora speranza

Lahti (Finlandia) – Venerdì 17 ci verrebbe da tirare dal cilindro. Di fatti la fortuna non soffia a favore della fossa maschile, sempre ad un passo dal conquistare questi due benedetti pass per Tokyo 2020, che poi sfuggono sempre. Oggi sia Giovanni Pellielo che Mauro de Filippis con 117/125 sono riusciti ad entrare nella finale a sei, con il dorsale 3 il primo e con il 6 il secondo. Per Jhonny sono stati fatali i quattro errori consecutivi al 17°, 18°, 19° e 20° piattello che, sommati ai tre precedenti, l’hanno portato subito fuori dalla lotta per il podio. Termina al quinto posto con 23/30. Mauro, come gli succede spesso, negli ultimi due anni, ha lottato sino alla fine, cogliendo con il risultato di 34/40 un bronzo che sa di amaro perché le due carte in palio vanno al russo Alexey Alipov (43/50) che allo spareggio batte il portoghese Joao Azevedo per 2-1.

Coincidenze non proprio fortunate: i sei finalisti oggi erano tutti senza carta olimpica, anzi no, Alipov ne aveva già conquistato una nel Misto di Fossa a Squadre del Mondiale di Changwon 2018, ma per il regolamento può conquistarne una anche nell’individuale, anche se per queste arzigogolate direttive della Issf lui comunque a Tokyo avrebbe potuto gareggiare sfruttando la double entry e quindi anche senza questo pass odierno.

Il terzo degli Azzurri, Valerio Grazini si è classificato 31° con 113/125. Punteggi bassi, gara complicata dalle condizioni atmosferiche e da mille problemi organizzativi.

Per le carte restano due altre occasioni, a inizio settembre l’Europeo di Lonato che dà due pass olimpici, e quello del prossimo anno in Francia, a Chateauroux, che ne assegna una sola.

Domani si gareggia per il Trap Mixed Team, finale alle 16,08.

Intanto è arrivata a Lahti la squadra di Skeet del Dt Andrea Benelli, che inizierà la gara il 20 agosto, finale femminile il 21, il 22 quella maschile, entrambe con inizio alle 17.08.

LA SQUADRA AZZURRA DI TRAP

Men:Mauro De Filippis (Fiamme Oro) di Crevalcore (BO), Valerio Grazini (Carabinieri) di Viterbo, Giovanni Pellielo (Fiamme Azzurre) di Vercelli.

Ladies:Silvana Maria Stanco (Fiamme Gialle) di Winterthur (SUI), Jessica Rossi (Fiamme Oro) di Crevalcore (BO), Fiammetta Rossi (Fiamme Oro) di Foligno (PG).

Direttore Tecnico: Albano Pera.

Capo Delegazione: Fiorenzo De Rosa.

Preparatore Atletico:Fabio Partigiani.

Fisioterapista:Aldo Humberto Bionda.

LA SQUADRA AZZURRA DI SKEET

Men:Luigi Agostino Lodde (Esercito) di Sassari, Elia Sdruccioli (Esercito) di Ostra (AN), Marco Sablone (Fiamme Oro) di Roma.

MQS:Erik Pittini (Fiamme Oro) di Priola di Sutrio (UD).

Ladies:Martina Bartolomei (Esercito) di Arezzo, Chiara Di Marziantonio (Esercito) di Cerveteri (RM), Francesca Del Prete (Fiamme Oro) di Cisterna di Latina (LT).

Direttore Tecnico: Andrea Benelli.

Capo Delegazione: Fiorenzo De Rosa.

Preparatore Atletico:Fabio Partigiani.

Fisioterapista:Aldo Humberto Bionda.

PROGRAMMA

Mercoledì 14 Agosto Allenamenti ufficiali Trap femminile

Allenamenti ufficiali Trap maschile

Cerimonia di apertura

Giovedì 15 Agosto Gara Trap femminile (50 piattelli)

Gara Trap maschile (50 piattelli)

Venerdì 16 Agosto Gara Trap (Fossa Olimpica) femminile (75 piattelli)

Finale Trap femminile, ore 17.08 (ora di Roma)

Gara Trap maschile (25 piattelli)

Sabato 17 Agosto Gara Trap (Fossa Olimpica) maschile (50 piattelli)

Finale Trap Maschile, ore 17.08 (ora di Roma)

Domenica 18 Agosto Gara Trap Mixed Team (Misto di Fossa a Squadra)

Finale Trap Mixed Team, ore 16.08 (ora di Roma)

Lunedì 19 Agosto Allenamenti ufficiali Skeet femminile

Allenamenti ufficiali Skeet maschile – Giorno 1

Martedì 20 Agosto Gara Skeet femminile (75 piattelli)

Allenamenti ufficiali Skeet maschile – Giorno 2

Mercoledì 21 Agosto Gara Skeet femminile (50 piattelli)

Finale Skeet femminile, ore 17.08 (ora di Roma)

Gara Skeet maschile (50 piattelli)

Giovedì 22 Agosto Gara Skeet maschile (75 piattelli)

Finale Skeet Maschile, ore 17.08 (ora di Roma)

Com. Stam.