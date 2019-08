GOLF Fedex Cup: Matsuyama a tempo di record, non decollano Woods e F. Molinari

L’ex leader mondiale e l’azzurro con l’attuale posizione in bassa classifica rischiano di non prendere parte la prossima settimana al Tour Championship, dove si assegnerà il jackpot di 15 milioni di dollari

Hideki Matsuyama, con un giro record in 63 (-9) colpi e lo score di 132 (69 63, -12), ha preso il comando del BMW Championship, la seconda delle tre gare finali della stagione del PGA Tour che portano all’assegnazione dei 15 milioni di dollari al vincitore della FedEx Cup.

Sul percorso n. 3 del Medinah CC (par 72), a Medinah nell’Illinois, non sono riusciti a cambiare passo Tiger Woods, 48° con 142 (71 71, -2), e Francesco Molinari, 64° con 145 (72 73, +1), che sono a rischio di non partecipare al Tour Championship (22-25 agosto, Atlanta) il torneo che chiuderà la corsa al jackpot e al quale accederanno i primi 30 della classifica FedEx dei 69 che sono partiti nel BMW Championship.

Matsuyama, 27enne giapponese di Ehime, cinque titoli sul PGA Tour e otto sul Japan Tour, con nove birdie senza bogey ha stabilito il nuovo primato del tracciato numero 3, realizzando due colpi in meno rispetto al 65 di Tiger Woods e di Mike Weir, datato 2006. Il nipponico è seguito a una lunghezza di Patrick Cantlay e da Tony Finau (133, -11) e a due da Justin Thomas (134, -10). Tra i concorrenti in quinta posizione con 135 (-9) Xander Schauffele e in 11ª con 136 (-8) Rory McIlroy (3° in FedEx). Più indietro gli altri candidati ai 15 milioni di dollari: Jon Rahm (5° FC), 15° con 137 (-7), Brooks Koepka, leader mondiale e della FedEx, e Patrick Reed (2° FC), 25.i con 139 (-5), Justin Rose, campione in carica FedEx, Jordan Spieth e Matt Kuchar (4° FC), 40.i con 141 (-3). Stesso punteggio di Woods anche per Bryson DeChambeau e per Dustin Johnson, numero due del World ranking.

Con la classifica attuale Koepka rimarrebbe in prima posizione nella FedEx seguito da Matsuyama, Cantlay, McIlroy e Reed con Molinari 40°, Woods 45° e Spieth 48°.

Francesco Molinari ha girato in 73 (+1) colpi con due bogey sulle prime nove buche e con un colpo recuperato sulle seconde con due birdie e un bogey. Tiger Woods è andato in altalena con cinque birdie e quattro bogey per il 71 (-1).

Nel Tour Championship i punti della graduatoria FedEx saranno annullati e le posizioni si trasformeranno in colpi di abbuono. Il primo classificato partirà dallo score di “meno 10” colpi, quindi ne avranno “meno 8” il secondo, scalando di uno fino al “meno 5” per il quinto e a “meno 4” dal sesto al decimo. Punteggi inferiori per gli altri (un colpo in meno per ogni cinque) fino a quota zero (26°-30°). Chi sarà in vetta al termine del torneo si prenderà i 15 milioni della FedEx (su un totale di 60 milioni in palio). Il montepremi del BMW Championship è di 9.250.000 dollari con prima moneta di 1.665.000 dollari.

Il torneo su GOLFTV – Il BMW Championship viene teletrasmesso in diretta e in esclusiva su GOLFTV, piattaforma streaming di Discovery (infowww.golf.tv/it). Terza giornata: sabato 17 agosto dalle ore 18 alle ore 24. Diretta su Eurosport2 dalle ore 21 alle ore 24.

