Europeo U16: Italia ko in semifinale con la Francia (56-73)

Oggi gli Azzurri sfidano la Russia per il Bronzo (ore 18.45)

Troppo forte la Francia per Nazionale Under 16, che al Carnera di Udine cede in semifinale ai transalpini (56-73) e oggi alle ore 18.45 affronta la Russia per la Medaglia di Bronzo. Quella d’Oro se la contenderanno alle ore 21.00 Francia e Spagna, che oggi ha superato la Russia 81-53.

Interessante anche il confronto tra Grecia e Turchia, perché in palio c’è l’ultimo biglietto per il Mondiale Under 17 che nel 2020 si giocherà a Sofia e che vede già qualificate l’Italia e le altre tre semifinaliste. Con la Francia il migliore realizzatore è stato Matteo Spagnolo con 16 punti, in doppia cifra anche Davide Casarin (12) e Francesco Gravaghi (10).

Come con la Grecia nel Quarto di Finale, l’approccio degli Azzurri non è stato dei migliori e così la squadra allenata da Gregor Fucka dal 6 pari si è ritrovata sul 10-29 di fine primo quarto (4-23 il parziale in favore della Francia). Nel secondo quarto l’Italia ha ricucito parzialmente il gap arrivando in due occasioni a -12 grazie all’estro di Casarin (9 punti per lui all’intervallo lungo). La Francia ha conservato la doppia cifra di vantaggio andando all’intervallo lungo sul 42-29.

La partita è sembrata chiusa nei primi 3 minuti del terzo quarto, col 9-0 di parziale che ci ha ricacciato a -22 (29-51), ma poi un’Italia tutto cuore è stata capace di mettere insieme un break di 18-2 (triple in sequenza di Fiusco e Gravaghi, canestri di Casarin e Spagnolo) che ci ha riportato a -7 (55-62) con 3 minuti ancora sul cronometro. La reazione straordinaria degli Azzurri è stata però tardiva e la Francia, pure con qualche difficoltà, è riuscita a mantenere il vantaggio tornando a +16.

Tutte le partite dell’Europeo sono trasmesse in diretta streaming sulla pagina Facebook ufficiale della Fip – Italbasket (https://www.facebook.com/FIPufficiale). Aggiornamenti anche su @Italbasket, il profilo Twitter della Fip. Hashtag #Italbasket e #FIBAU16Europe.

Semifinale

Italia-Francia 56-73 (10-29; 19-13; 8-18; 19-13)

Italia: Giordano 2, Marangoni 3, Onojaife, Spagnolo 16, Virginio 1, Barbieri 2, Casarin 12, Fiusco 8, Gravaghi 10, Greggi, Valente ne, Vincini 2. All. Fucka.

Francia: Dessert 1, Dieng 17, Houinsou 2, Mienandi 4, Y. Traore, Bal 5, Balfournier 10, De Sousa 6, Llaury 5, Raynaud, A. Traore 11, Wembenyama 12. All. Faure.

Quarti di Finale

Italia-Grecia 64-63 (10-25; 23-13; 13-9; 18-16)

Italia: Giordano 3, Marangoni 11, Onojaife 2, Spagnolo 9, Virginio 1, Barbieri 4, Casarin 20, Fiusco 4, Gravaghi 6, Greggi, Valente ne, Vincini 4. All. Fucka.

Grecia: Mantzoukas 14, Efstathiadis, Giannopoulos, Gkikas, Kolios 2, Nafpliotis 6, Oikonomopoulos 18, Theogiannis, Tsolakis 5, Mermigkis 5, Bazinas 8, Petanidis 5. All.

Ottavo di Finale

Italia-Lettonia 82-62 (19-22; 18-18; 24-11; 21-11)

Italia: Giordano 4, Marangoni 18, Onojaife 6, Spagnolo 18, Virginio, Barbieri 2, Casarin 10, Fiusco 11, Gravaghi 9, Greggi 2, Valente, Vincini 2. All. Fucka.

Le prime tre partite

Italia-Russia 80-86 (22-13, 16-27, 17-23, 26-23)

Italia: Giordano 1, Marangoni 4, Onojaife 3, Spagnolo 22, Virginio 9, Barbieri, Casarin 10, Fiusco 7, Gravaghi 2, Greggi 2, Valente, Vincini. All. Fucka.

Italia-Croazia 69-50 (20-6; 14-12; 18-16; 17-16)

Italia: Giordano 13, Marangoni 4, Onojaife 4, Spagnolo 19, Virginio 5, Barbieri 2, Casarin 9, Fiusco 4, Gravaghi 2, Greggi 7, Valente ne, Vincini 2. All. Fucka.

Italia-Germania 66-63 (12-20; 19-19; 17-10; 18-14)

Italia: Giordano 10, Marangoni 11, Onojaife 6, Spagnolo 19, Virginio 3, Barbieri, Casarin ne, Fiusco 2, Gravaghi 8, Greggi 7, Valente, Vincini. All. Fucka.

La prima fase

9 Agosto

Italia-Germania 66-63; Croazia-Russia 65-58

10 Agosto

Croazia-Italia 50-69; Russia-Germania 70-65

11 Agosto

Russia-Italia 86-80: Croazia-Germania 69-61

Classifica: Italia 4, Russia 4, Croazia 4, Germania 0

13 Agosto, Ottavi di Finale

Italia-Lettonia 82-62

Lituania-Grecia 56-67

Israele-Croazia 65-66

Francia-Estonia 70-44

Russia-Nord Macedonia 70-45

Turchia-Bosnia Erzegovina 87-65

Spagna-Germania 62-60

Serbia-Slovenia 67-64

14 Agosto, Quarti di Finale

Spagna-Serbia 72-71 d1ts

Russia-Turchia 73-70

Francia-Croazia 80-78 d1ts

Italia-Grecia 64-63

16 Agosto, Semifinali

Russia-Spagna 53-81

Francia-Italia 56-73

17 Agosto

Russia-Italia (ore 18.45)

Spagna-Francia (ore 21.00)

Gli Azzurri

Matteo Barbieri (2003, C, 208, Virtus Bologna)

Davide Casarin (2003, P/G, 196, Reyer Venezia Mestre)

Gianmarco Fiusco (2003, P, 190, New Basket Brindisi)

Nicola Giordano (2003, P, 185, Giants Basket Marghera)

Francesco Gravaghi (2003, G/A, 193, Olimpia Milano)

Daniele Greggi (2003, G, 193, Honey Sport City Roma)

Tommaso Marangoni (2003, A, 194, International Basket Imola)

Allan Ivan Efetubo Onojaife (2003, A/P, 197, Don Bosco Livorno)

Matteo Spagnolo (2003, P, 192, Real Madrid Baloncesto)

Samuele Andrea Valente (2003, C, 203, Oxygen Bassano)

Luca Vincini (2003, A, 203, Cus Torino)

Niccolò Virginio (2003, G/A, 204, Pallacanestro Varese)

Lo Staff

Direttore Tecnico: Andrea Capobianco

Capo Delegazione: Francesco Martini

Allenatore: Gregor Fucka

Assistente Allenatore: Alessandro Guidi

Assistente Allenatore: Antonello Sorci

Preparatore Fisico: Andrea Molina

Medico: Daniele Mozzone

Fisioterapista: Valerio Conti

Team Manager: Renza Reggianini

I gironi

Girone A: ITALIA, Russia, Germania, Croazia

Girone B: Macedonia del Nord, Lettonia, Israele, Spagna

Girone C: Slovenia, Estonia, Lituania, Turchia

Girone D: Bosnia Erzegovina, Serbia, Grecia, Francia

La formula

Quattro gironi da quattro squadre, al termine della prima fase tutte le formazioni accedono agli ottavi di finale: da quel momento solo sfide a eliminazione diretta. L’Italia, inserita nel Gruppo A, incrocerà il Gruppo B. Le ultime tre classificate retrocedono in Division B.

L’Albo d’Oro degli ultimi anni

2018 Croazia

2017 Francia

2016 Spagna

2015 Bosnia Erzegovina

2014 Francia

2013 Spagna

2012 Turchia

2011 Croazia

2010 Croazia

2009 Spagna

2008 Lituania

2007 Serbia

