Tiro a volo Cdm Lahti Finale Femminile

4° prova di Coppa del Mondo/Lahti (Finlandia) 13-23/08/2019. Coppa del Mondo a Lahti, l’australiana vince nella fossa. Vince Penny Smith, sesta Fiammetta Rossi.Domani altri 50 piattelli per gli uomini e poi finale ore 17.08

Lahti (Finlandia) – Le nostre azzurre sparavano qui per la gloria, le carte Silvana e Jessica le hanno assicurate da tempo all’Italia. Sparava per dimostrare che è cresciuta tantissimo, per la gloria dunque, Fiammetta Rossi, che dopo i successi alle Universiadi di Napoli, si è conquistato un posto tra le grandi tiratrici del circuito mondiale. Ottima ieri con un doppio 23, questa mattina era partita male con un 20/25, poi con un 22 e un 23 è salita sino a 111/125, punteggio inferiore di un solo piattello inferiore quello della russa Daria Semianova e all’australiana Laetisha Scanlan, prime della classe in qualificazione. In finale probabilmente l’emozione le ha giocato un brutto scherzo e alla fine si è fermata al sesto posto con un 13/25. Jessica Rossi è 10° con 108/125, 20° Silvana Stanco con 105.

Vittoria di coppa e carta olimpica per l’australiana Penny Smith (45/50), secondo posto e pass olimpico per la Finladese Satu Makela-Nummela (40), terza l’altra australiana Laetisha Scanlan (33).

Primi 50 piattelli per la nostra squadra di Fossa Olimpica. Tra le donne in testa ci sono la russa Daria Semianova con 48, poi l’australiana Katherine Skinner con 47, al terzo posto Fiammetta Rossi con 46 (23, 23). Jessica Rossi è 18° con 43 (22, 21), Silvana Stanco 38° con 40 (21, 19). Per la cronaca non c’è stato un 25/25!

Seconda giornata di gara per gli uomini, oggi una sola serie, dopo le due di ieri: in testa c’è il turco Yavuz Ilnam (73/75), secondo il maltese William Chetcuti (72), terzi, appaiati con 71, il portoghese Joao Azevedo e il tedesco Andreas Loew, segue con 70/75 un gruppo di 9 tiratori in cui c’è Giovanni Pellielo (24, 23; 23), poi altri 11 competitor con 69/70 con dentro Mauro De Filippis con 69 (23, 23; 23). Valerio Grazini è 33° con 68 (22, 23; 23). Domani altri 50 e poi finale a partire dalle 17.08 .

In questa prova di coppa del mondo si assegnano due pass olimpici per Tokyo 2020, due al femminile (già conquistate da Silvana e Jessica come già scritto), due al maschile che – imperativo categorico – bisogna portare a casa.

LA SQUADRA AZZURRA DI TRAP

Men:Mauro De Filippis (Fiamme Oro) di Crevalcore (BO), Valerio Grazini (Carabinieri) di Viterbo, Giovanni Pellielo (Fiamme Azzurre) di Vercelli.

Ladies:Silvana Maria Stanco (Fiamme Gialle) di Winterthur (SUI), Jessica Rossi (Fiamme Oro) di Crevalcore (BO), Fiammetta Rossi (Fiamme Oro) di Foligno (PG).

Direttore Tecnico: Albano Pera.

Capo Delegazione: Fiorenzo De Rosa.

Preparatore Atletico:Fabio Partigiani.

Fisioterapista:Aldo Humberto Bionda.

LA SQUADRA AZZURRA DI SKEET

Men:Luigi Agostino Lodde (Esercito) di Sassari, Elia Sdruccioli (Esercito) di Ostra (AN), Marco Sablone (Fiamme Oro) di Roma.

MQS:Erik Pittini (Fiamme Oro) di Priola di Sutrio (UD).

Ladies:Martina Bartolomei (Esercito) di Arezzo, Chiara Di Marziantonio (Esercito) di Cerveteri (RM), Francesca Del Prete (Fiamme Oro) di Cisterna di Latina (LT).

Direttore Tecnico: Andrea Benelli.

Capo Delegazione: Fiorenzo De Rosa.

Preparatore Atletico:Fabio Partigiani.

Fisioterapista:Aldo Humberto Bionda.

PROGRAMMA

Mercoledì 14 Agosto Allenamenti ufficiali Trap femminile

Allenamenti ufficiali Trap maschile

Cerimonia di apertura

Giovedì 15 Agosto Gara Trap femminile (50 piattelli)

Gara Trap maschile (50 piattelli)

Venerdì 16 Agosto Gara Trap (Fossa Olimpica) femminile (75 piattelli)

Finale Trap femminile, ore 17.08 (ora di Roma)

Gara Trap maschile (25 piattelli)

Sabato 17 Agosto Gara Trap (Fossa Olimpica) maschile (50 piattelli)

Finale Trap Maschile, ore 17.08 (ora di Roma)

Domenica 18 Agosto Gara Trap Mixed Team (Misto di Fossa a Squadra)

Finale Trap Mixed Team, ore 16.08 (ora di Roma)

Lunedì 19 Agosto Allenamenti ufficiali Skeet femminile

Allenamenti ufficiali Skeet maschile – Giorno 1

Martedì 20 Agosto Gara Skeet femminile (75 piattelli)

Allenamenti ufficiali Skeet maschile – Giorno 2

Mercoledì 21 Agosto Gara Skeet femminile (50 piattelli)

Finale Skeet femminile, ore 17.08 (ora di Roma)

Gara Skeet maschile (50 piattelli)

Giovedì 22 Agosto Gara Skeet maschile (75 piattelli)

Finale Skeet Maschile, ore 17.08 (ora di Roma)

