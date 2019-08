Il Castanea Basket firma il ritorno di Fabrizio Ponzù Donato

Primo movimento in entrata da parte del Castanea Basket 2010 che firma il ritorno in maglia gialloviola del playmaker classe 1991 Fabrizio Donato Ponzù.

Nonostante alcune voci che lo davano riconfermato in maglia Savio Messina il ragazzo peloritano si è convinto già i primi giorni di agosto ad accettare la nuova sfida e ritornare in canotta Castanea Basket. La società del presidente Saccà quindi rinnova la cabina di regia e punta molte fiches sul prodotto cresciuto in maglia Fp Sport Messina con la quale disputò la serie C regionale nella stagione 2011/2012. Cinque anni fa (stagione 2015/16) l’esperienza in Promozione proprio col Castanea Basket prima di un biennio in forza al Cus unime dove si mise in mostra con buoni numeri chiudendo a 10,5 punti di media. Lo scorso anno è stato uno dei punti di forza del Savio Messina, club che è arrivato fino alla finale promozione poi persa contro il Bagheria. Oltre 9 punti di media in quindici partite con l’high di 24 punti messi a segno contro la sua ex squadra, il Cus unime. Adesso la nuova possibilità offertagli dal Castanea Basket che punta sul giusto mix di esperienza e gioventù per ben figurare in serie D.Questa la presentazione del coach Filippo Frisenda: “Fabrizio ritorna a casa, conosce già l’ambiente giallo viola e sa che lo attende una stagione non facile perchè la differenza di livello tra la Promozione e la serie D è visibile e riscontrabile, abbiamo deciso insieme ai dirigenti di dare la possibilità al ragazzo di dimostrare finalmente quanto vale, sono sicuro che non mi deluderà ma il massimo dell’impegno e del sacrificio dovranno venire proprio da lui. Lo staff lo supporterà a dovere ed è certo che s’inserirà al meglio nel nuovo team che punta a ben disimpegnarsi”.

Com. Stam.