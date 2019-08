Nazionale A Da venerdì a domenica, torneo dell’Acropolis ad Atene

Grecia-Italia (16/08), Italia-Serbia (17/08), Italia-Turchia (18/08) Out per il torneo Danilo Gallinari e Gigi Datome Tutte le gare degli Azzurri in Diretta su Sky Sport Meo Sacchetti: “Tre top team per testare il nostro livello attuale”

Domani gli Azzurri lasceranno l’Italia. Con un volo Roma-Atene, la Nazionale raggiungerà la Grecia, dove da venerdì a domenica si disputerà uno dei più classici tornei dell’estate: l’Acropolis. Nato nel 1986, il quadrangolare è noto per l’alto livello delle squadre che vi partecipano e anche quest’anno non fa eccezione. Gli Azzurri, infatti, troveranno sul proprio percorso i padroni di casa della Grecia, guidati da Giannis Antetokounmpo, la Serbia di coach Djordjevic e la Turchia di Ersan Ilyasova. Tre test durissimi che serviranno a far entrare i ragazzi di coach Meo Sacchetti già in clima Mondiale a 15 giorni dall’esordio del 31 agosto contro la Filippine a Foshan. Sono 13 i giocatori a disposizione del CT per il torneo: out per la tre giorni greca Danilo Gallinari (in recupero dopo l’appendicectomia) e Gigi Datome (in recupero dopo l’operazione al ginocchio).

Così coach Sacchetti: “Banale dire che il livello delle squadre sale. Affrontiamo tre top team e sarà utile per noi sotto molti aspetti. Non ultimo quello fisico. Sarà interessante misurarci con uomini di stazza, per noi che pecchiamo proprio nei centimetri sotto canestro. Prima sfida contro la Serbia in vista del Mondiale: sulla qualità del roster non vale la pena spendere parole. Cominciamo a prendere le misure ai nostri avversari facendo già da ora il nostro meglio. Di sicuro saranno tre partite belle da vedere”.

Gli Azzurri

#00 Amedeo Della Valle (1993, 194, G, A|X Armani Exchange Milano)

#3 Marco Belinelli (1986, 196, G, San Antonio Spurs – NBA)

#4 Pietro Aradori (1988, 196, A, Fortitudo Bologna)

#5 Alessandro Gentile (1992, 200, G/A, – )

#6 Paul Biligha (1990, 200, C, A|X Armani Exchange Milano)

#7 Luca Vitali (1986, 201, P, Germani Basket Brescia)

#8 Danilo Gallinari (1988, 208, A, Oklahoma City Thunder – NBA)

#10 Daniel Hackett (1987, 199, G, CSKA Mosca – Rus)

#12 Ariel Filloy (1987, 190, P, Umana Reyer Venezia)

#15 Jeff Brooks (1989, 203, A, A|X Armani Exchange Milano)

#16 Amedeo Tessitori (1994, 208, C, De’ Longhi Treviso)

#17 Giampaolo Ricci (1991, 201, A, Segafredo Virtus Bologna)

#41 Brian Sacchetti (1986, 200, A, Germani Basket Brescia)

#70 Luigi Datome (1987, 203, A, Fenerbahce – Tur)

#23 Awudu Abass (1993, 198, A, Germani Basket Brescia)

All: Meo Sacchetti

Gli avversari

GRECIA

#5 Giannouli Larentzakis (1993, 195, G, Aek Atene)

#6 Antonis Koniaris (1997, 196, G, Olympiacos)

#7 Ioannis Athinaiou (1988, 194, P, Panathinaikos)

#8 Nick Calathes (1989, 198, P, Panathinaikos)

#9 Ioannis Bourousis (1983, 214, C, Gran Canaria – Spa)

#10 Kostas Sloukas (1990, 197, P, Fenerbahce – Tur)

#14 Georgios Papagiannis (1997, 217, C, Panathinaikos)

#15 Georgios Printezis (1985, 204, A, Olympiacos)

#16 Kostas Papanikolaou (1990, 205, A, Olympiacos)

#17 Vangelis Mantzaris (1990, 196, G, Unics Kazan – Rus)

#19 Ioannis Papapetrou (1994, 203, A, Panathinaikos)

#21 Panagiotis Vasilopoulos (1984, 202, A, Peristeri)

#34 Giannis Antetokounmpo (1994, 211, A, Milwaukee Bucks – NBA)

#37 Kostas Antetokounmpo (1998, 208, A, Los Angeles Lakers – NBA)

#43 Thanasis Antetokounmpo (1992, 199, A, Milwaukee Bucks – NBA)

#44 Dinos Mitoglou (1996, 208, A, Panathinaikos)

All: Thanasis Skourtopoulos

Serbia

#5 Marko Simonovic (1986, 203, A, Cedevita Olimpija – Slo)

#7 Bogdan Bogdanovic (1992, 197, G/A, Sacramento Kings – NBA)

#8 Nemanja Bjelica (1988, 209, A, Sacramento Kings – NBA)

#11 Vladimir Lucic (1989, 201, A, Bayern Monaco – Ger)

#12 Dragan Milosavljevic (1989, 198, G/A, Unicaja Malaga – Spa)

#13 Miroslav Raduljica (1988, 213, C, Jiangsu Dragons – Cina)

#14 Stefan Bircevic (1989, 210, A/C, Telekom Basket – Ger)

#15 Nikola Jokic (1995, 209, C, Denver Nuggets – NBA)

#21 Nikola Milutinov (1994, 212, C, Olympiacos – Gre)

#22 Vasilije Micic (1994, 196, G, Anadolu Efes – Tur)

#23 Marko Guduric (1995, 196, G, Memphis Grizzlies – NBA)

#24 Stefan Jovic (1990, 196, P, Khimki – Rus)

#51 Boban Marjanović (1988, 222, C, Dallas Mavericks – NBA)

All: Aleksandar Djordjevic

Turchia

#1 Scott Wilbekin (1993, 188, P, Maccabi Tel Aviv – Isr)

#4 Dogus Balbay (1989, 185, P, Anadolu Efes)

#5 James Metecan Birsen (1995, 208, A, Pinar Karsiyaka)

#6 Cedi Osman (1995, 204, A, Cleveland Cavaliers – NBA)

#7 Metin Turen (1994, 206, A, Turk Telekom)

#8 Ersan Ilyasova (1987, 208, A, Milwaukee Bucks – NBA)

#9 Semih Erden (1986, 211, C, Pinar Karsiyaka)

#10 Melih Mahmutoglu (1990, 193, P, Fenerbahce)

#11 Ege Arar (1996, 208, A/C, Galatasaray)

#13 Berkan Durmaz (1997, 206, A, Tofas)

#17 Berk Ibrahim Ugurlu (1996, 191, P, Tofas)

#19 Ahmet Bugrahan Tuncer (1993, 193, G, Anadolu Efes)

#21 Sertac Sanli (1991, 211, C, Anadolu Efes)

#22 Furkan Korkmaz (1997, 198, G, Philadelphia 76ers – NBA)

#24 Yigit Arslan (1996, 198, A, Galatasaray)

#77 Muhsin Yasar (1995, 210, C, Tofas)

All: Ufuk Sarica

Il programma

Giovedì 15 agosto

Trasferimento ad Atene

Ore 17.30 Allenamento presso OAKA (Atene)

16/18 agosto Torneo dell’Acropolis (OAKA)

Venerdì 16 agosto

Ore 18.00 (ore 17.00 in Italia) Serbia-Turchia

Ore 20.30 (ore 19.30 in Italia) Grecia-Italia (diretta Sky Sport)

Sabato 17 agosto

Ore 18.00 (ore 17.00 in Italia) Italia-Serbia (diretta Sky Sport)

Ore 20.30 (ore 19.30 in Italia) Grecia-Turchia

Domenica 18 agosto

Ore 18.00 (ore 17.00 in Italia) Italia-Turchia (diretta Sky Sport)

Ore 20.30 (ore 19.30 in Italia) Grecia-Serbia

Lunedì 19 agosto

Trasferimento a Shenyang (Cina)

