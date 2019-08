Il Castanea Basket riparte dalla conferma di Alu Diallo

Il Castanea Basket 2010 ha reso noto la prima conferma del roster gialloviola in vista della stagione 2019/2020.

Si tratta di Alu Diallo, uno dei ragazzi maggiormente legati alla società viola. Il Castanea Basket è felice di rinnovare la fiducia al ragazzo che, per il terzo anno militerà nella squadra di serie D. Il ragazzo classe 2000 dopo un’ottima stagione chiusa a 7 punti di media in diciannove gare con un high di 20 punti contro il Cus Palermo era seguito da molte società, alla fine però l’under resta con la formula del prestito al Castanea Basket. Il prodotto del Ganzirri cercherà di dare il massimo, come ha sempre fatto, per riuscire a portare avanti l’ambizioso progetto del Castanea per continuare il percorso insieme, società Castanea Basket coglie l’occasione per ringraziare il Ganzirri Basket ed in particolare Claudio Currò per aver ascoltato il volere del ragazzo. La dichiarazione di coach Frisenda in merito alla conferma di Alu Diallo: “Abbiamo deciso di aspettare le tempistiche del mercato e partire proprio da lui per onorare la sua decisione ferrea di restare in gialloviola. L’ufficialità del prestito tranquillizza l’intero ambiente che punterà a crescere e migliorarsi, tranquillizza anche il ragazzo che finalmente vede realizzarsi quello che era il suo volere restare al Castanea. Diallo è consapevole che non sarà un anno facile e che si dovrà mettere in gioco ma lo stesso ragazzo si è sempre guadagnato rispetto e minuti importanti e non avrà paura di farlo anche quest’anno”. Di seguito le prime dichiarazioni del ragazzo e vice capitano del Castanea Basket. “Personalmente questo è il terzo anno consecutivo che gioco nel Castanea Basket, sono felice di poter continuare a far parte di questo progetto. Siamo ormai una famiglia, si prospetta un anno entusiasmante in cui darò tutta la mia disponibilità al fine di poter giungere al nostro obiettivo. Tutti noi crediamo di poter ottenere ottimi risultati”.

