Tiro a Volo: freddo e irregolarità alla Cdm di Lahti

4° prova di Coppa del Mondo/Lahti (Finlandia) 13-23/08/2019 Gli Azzurri della Fossa Olimpica testano le pedane finlandesi Pioggia, freddo e irregolarità campi a Lahti. Quattro campi per cinque serie di tiro, la gara non è regolare

Lahti (Finlandia) – Pioggia battente e freddo, 13 gradi la massima di oggi. Gli Azzurri della Fossa Olimpica testano le pedane dell’Hälvälä Sport Shooting Center e poi si rifugiano subito in tenda tra una serie e l’altra. Già le serie, cruccio serio di questa 4° Prova di Coppa del Mondo: l’impianto finlandese ha solo 4 campi di trap per le 5 serie di qualificazione, alla fine i tiratori non spareranno gli stessi 125 piattelli. Così la gara non è del tutto regolare.

“Ce ne faremo una ragione. – ci dice il Dt Abano Pera- Sarà un motivo in più per dare il massimo, visto che non possiamo fare nulla contro questo problema. In realtà dopo la mia protesta, per la fase di qualificazione sarà coperto anche il campo della finale. Che lo si scopra per esigenze televisive in finale è giusto, ma in qualificazione non si possono avere tre campi coperti e uno scoperto, perché tutti i tiratori in gara dovrebbero avere le stesse condizioni. Il nostro sport ha già tante imponderabilità di suo, gli organizzatori non dovrebbero crearne altre”.

A Ferragosto primo giorno di gara, il 16 alle ore 17.08 italiane finale femminile, quella maschile il 17 agosto, sempre alle 17.08, dopo 3 giorni di sparo (anche qui situazione straordinaria). Il 18 finale del Misto di Fossa a Squadra, alle 16.08. Per Mauro de Filippis, Valerio Grazini e Giovanni Pellielo c’è l’imperativo categorico di conquistare le due carte olimpiche che ancora mancano al maschile e che Jessica Rossi e Silvana Stanco, affiancate in quest’occasione da Fiammetta Rossi che tanto bene ha figurato nella recente Universiade di Napoli, hanno già dato all’Italia.

LA SQUADRA AZZURRA DI TRAP

Men:Mauro De Filippis (Fiamme Oro) di Crevalcore (BO), Valerio Grazini (Carabinieri) di Viterbo, Giovanni Pellielo (Fiamme Azzurre) di Vercelli.

Ladies:Silvana Maria Stanco (Fiamme Gialle) di Winterthur (SUI), Jessica Rossi (Fiamme Oro) di Crevalcore (BO), Fiammetta Rossi (Fiamme Oro) di Foligno (PG).

Direttore Tecnico: Albano Pera.

Capo Delegazione: Fiorenzo De Rosa.

Preparatore Atletico:Fabio Partigiani.

Fisioterapista:Aldo Humberto Bionda.

LA SQUADRA AZZURRA DI SKEET

Men:Luigi Agostino Lodde (Esercito) di Sassari, Elia Sdruccioli (Esercito) di Ostra (AN), Marco Sablone (Fiamme Oro) di Roma.

MQS:Erik Pittini (Fiamme Oro) di Priola di Sutrio (UD).

Ladies:Martina Bartolomei (Esercito) di Arezzo, Chiara Di Marziantonio (Esercito) di Cerveteri (RM), Francesca Del Prete (Fiamme Oro) di Cisterna di Latina (LT).

Direttore Tecnico: Andrea Benelli.

Capo Delegazione: Fiorenzo De Rosa.

Preparatore Atletico:Fabio Partigiani.

Fisioterapista:Aldo Humberto Bionda.

PROGRAMMA

Mercoledì 14 Agosto Allenamenti ufficiali Trap femminile

Allenamenti ufficiali Trap maschile

Cerimonia di apertura

Giovedì 15 Agosto Gara Trap femminile (50 piattelli)

Gara Trap maschile (50 piattelli)

Venerdì 16 Agosto Gara Trap (Fossa Olimpica) femminile (75 piattelli)

Finale Trap femminile, ore 17.08 (ora di Roma)

Gara Trap maschile (25 piattelli)

Sabato 17 Agosto Gara Trap (Fossa Olimpica) maschile (50 piattelli)

Finale Trap Maschile, ore 17.08 (ora di Roma)

Domenica 18 Agosto Gara Trap Mixed Team (Misto di Fossa a Squadra)

Finale Trap Mixed Team, ore 16.08 (ora di Roma)

Lunedì 19 Agosto Allenamenti ufficiali Skeet femminile

Allenamenti ufficiali Skeet maschile – Giorno 1

Martedì 20 Agosto Gara Skeet femminile (75 piattelli)

Allenamenti ufficiali Skeet maschile – Giorno 2

Mercoledì 21 Agosto Gara Skeet femminile (50 piattelli)

Finale Skeet femminile, ore 17.08 (ora di Roma)

Gara Skeet maschile (50 piattelli)

Giovedì 22 Agosto Gara Skeet maschile (75 piattelli)

Finale Skeet Maschile, ore 17.08 (ora di Roma)

Com. Stam.