Fedex Cup: nel Northern Trust Reed leader, cede D. Johnson, scende F. Molinari Nelle prime posizioni Rahm, Rose e McIlroy. Risale Koepka numero uno mondiale

Patrick Reed, con 199 (66 66 67, -14) colpi, si è portato a vertice del Northern Trust, che si sta svolgendo sul percorso del Liberty National GC (par 71), a Jersey City nel New Jersey, dove Francesco Molinari è al 79° posto con 216 (69 72 75, +3).

Nel primo dei tre tornei conclusivi della stagione del PGA Tour che portano all’assegnazione di 15 milioni di dollari al vincitore della FedEx Cup, Reed, 29enne di San Antonio, sei titoli sul circuito comprensivi di un major, il Masters 2018 sua ultima vittoria, con cinque birdie e un bogey per il 67 (-4) si è propiziato l’opportunità di tornare al successo, ma dovrà gestire margini minimi. E’ al secondo posto Abraham Ancer (200, -13), sono al terzo Jon Rahm e Brandt Snedeker (201, -12) e al quinto Danny Willett, Harold Varner III e Justin Rose (202, -11), campione in carica FedEx. All’ottavo Rory McIlroy (203, -10), secondo nella graduatoria a punti FedEx, e al decimo con 204 (-9). Dustin Johnson (7° FC), numero due mondiale, in vetta dopo due turni e crollato clamorosamente con un 74 (+3). Fuori gioco per il successo nella gara Jordan Spieth, 13° con 205 (-8), Justin Thomas, 17° con 206 (-7), e Bryson DeChambeau, 24° con 207 (-6), che non può più difendere il titolo Northern. Ha recuperato 12 posizioni Brooks Koepka, leader del World Ranking e della FedEx Cup, 35° con 208 (-5).

Al torneo sono stati ammessi i primi 125 (121 in gara) della classifica a punti FedEx, che si ridurranno a 70 nel prossimo evento (BMW Championship, 15-18 agosto) e a trenta nell’ultimo (Tour Championship, 22-25 agosto). Con la graduatoria attuale manterrebbe la prima piazza Koepka, seguito da Reed, McIlroy, Kuchar, Rahm e D. Johnson. In 32ª Molinari e in 37ª Tiger Woods, costretto al ritiro dopo il primo giro per problemi fisici.

Francesco Molinari si è tenuto un colpo sotto par fino alla 14ª buca con tre birdie e due bogey, poi l’inatteso black out con un doppio e un triplo bogey. Il montepremi è di 9.250.000 dollari.

