4^ prova di Coppa del Mondo La Fossa Olimpica pronta per la Coppa del Mondo in Finlandia

Lahti (FIN) – Tutto è pronto all’ “Hälvälä Sport Shooting Center” di Lahti in Finlandia per ospitare la quarta ed ultima prova di Coppa del Mondo di questa annata agonistica. 487 gli atleti pronti a scaldare le pedane finlandesi in rappresentanza di 66 nazioni.

Dopo i due giorni di intenso e specifico lavoro sulle pedane del TAV Montecatini la squadra azzurra di Fossa Olimpica è partita questa mattina alla volta di Lahti dove già da domani inizierà a prendere la giusta confidenza con i campi di tiro ed il clima. Sei gli azzurri convocati dal Direttore Tecnico Albano Pera per cercare di portare come sempre il tricolore azzurro il più in alto possibile: Mauro De Filippis (Fiamme Oro) di Crevalcore (BO), Valerio Grazini (Carabinieri) di Viterbo, Giovanni Pellielo (Fiamme Azzurre) di Vercelli, Silvana Maria Stanco (Fiamme Gialle) di Winterthur (SUI), Jessica Rossi (Fiamme Oro) di Crevalcore (BO) e Fiammetta Rossi (Fiamme Oro) di Foligno (PG). Dopo la conquista delle due carte femminili, centrate da Silvana Stanco nel Mondiale 2018 a Changwon, e da Jessica Rossi nella prima Prova di Coppa del Mondo di quest’anno ad Acapulco, l’obiettivo principale e dichiarato dell’intera spedizione azzurra è quello di agguantare le due Carte Olimpiche mancanti nel settore maschile. Ci proveranno Mauro De Filippis, Valerio Grazini e Giovanni Pellielo freschi vincitori del titolo iridato a squadre nel Mondiale lonatese di Luglio. Il direttore Tecnico Albano Pera commenta così la trasferta in terra finlandese: “Una trasferta importante con obiettivo scontato: quello di portare a casa la qualificazione olimpica nel comparto men. Nel raduno di Montecatini ho visto i ragazzi e le ragazze molto attenti, preparati e determinati, sono dunque molto fiducioso per l’esito di queste gare.” Il programma prevede allenamenti ufficiali per uomini e donne il giorno 14 Agosto. Come consuetudine apriranno la competizione le ragazze, le quali gareggeranno il 15 Agosto impegnate con i primi 50 piattelli ed il 16 Agosto con i successivi e determinanti altri 75 seguiti dalla finale. La gara maschile sarà divisa in tre giorni: 15, 16 e 17 Agosto saranno giorni di qualifica e conclusiva finale. Il 18 Agosto i riflettori saranno invece puntati sulla gara del Mixed Team che si svolgerà tutta in un’unica giornata. Il 17 Agosto gli specialisti del Trap saranno raggiunti dalla squadra di Skeet capitanata dal Direttore Tecnico Andrea Benelli.

LA SQUADRA AZZURRA DI TRAP

Men:Mauro De Filippis (Fiamme Oro) di Crevalcore (BO), Valerio Grazini (Carabinieri) di Viterbo, Giovanni Pellielo (Fiamme Azzurre) di Vercelli.

Ladies:Silvana Maria Stanco (Fiamme Gialle) di Winterthur (SUI), Jessica Rossi (Fiamme Oro) di Crevalcore (BO), Fiammetta Rossi (Fiamme Oro) di Foligno (PG).

Direttore Tecnico: Albano Pera.

Capo Delegazione: Fiorenzo De Rosa.

Preparatore Atletico:Fabio Partigiani.

Fisioterapista:Aldo Humberto Bionda.

LA SQUADRA AZZURRA DI SKEET

Men:Luigi Agostino Lodde (Esercito) di Sassari, Elia Sdruccioli (Esercito) di Ostra (AN), Marco Sablone (Fiamme Oro) di Roma.

MQS:Erik Pittini (Fiamme Oro) di Priola di Sutrio (UD).

Ladies:Martina Bartolomei (Esercito) di Arezzo, Chiara Di Marziantonio (Esercito) di Cerveteri (RM), Francesca Del Prete (Fiamme Oro) di Cisterna di Latina (LT).

Direttore Tecnico: Andrea Benelli.

Capo Delegazione: Fiorenzo De Rosa.

Preparatore Atletico:Fabio Partigiani.

Fisioterapista:Aldo Humberto Bionda.

PROGRAMMA

Mercoledì 14 Agosto Allenamenti ufficiali Trap femminile

Allenamenti ufficiali Trap maschile

Cerimonia di apertura

Giovedì 15 Agosto Gara Trap femminile (50 piattelli)

Gara Trap maschile (50 piattelli)

Venerdì 16 Agosto Gara Trap femminile (75 piattelli)

Finale Trap femminile

Gara Trap maschile (25 piattelli)

Sabato 17 Agosto Gara Trap maschile (50 piattelli)

Finale Trap Maschile

Domenica 18 Agosto Gara Trap Mixed Team

Finale Trap Mixed Team

Lunedì 19 Agosto Allenamenti ufficiali Skeet femminile

Allenamenti ufficiali Skeet maschile – Giorno 1

Martedì 20 Agosto Gara Skeet femminile (75 piattelli)

Allenamenti ufficiali Skeet maschile – Giorno 2

Mercoledì 21 Agosto Gara Skeet femminile (50 piattelli)

Finale Skeet femminile

Gara Skeet maschile (50 piattelli)

Giovedì 22 Agosto Gara Skeet maschile (75 piattelli)

Finale Skeet Maschile

