Podismo: Ritorna a Villagrazia di Carini la “Ferragosto Run – Una Corsa per la Vita” il via sabato 10 agosto dalle ore 18:00.

Villagrazia di Carini (PA). Dopo il successo della prima edizione ritorna sul lungomare Cristoforo Colombo di Villagrazia di Carini in provincia di Palermo la “Ferragosto Run – Una Corsa per la Vita ” valida come prova Challenger del Campionato BioRace Trofeo Pegaso/Per…Correre TOPO Athletic.

L‘evento organizzato dalla Crescere Insieme Onlus Carini in collaborazione con l’ ASD Polisportiva Pegaso Athletic sotto l’egida della ACSI Sicilia Occidentale sarà dedicato alla memoria di Nino Troia e Mimma Zingale.

Tra le novità di questa edizione la Passeggiata Ludico Motoria aperta a tutti che partirà alle ore 18,00 un giro del circuito di 1200 metri per sensibilizzare l’opinione pubblica all’importanza dello sport come prevenzione e per il benessere fisico.

Il ritrovo è fissato alle ore 17:00 presso il Mago del Gelato a Baglio-Villagrazia di Carini (PA) per la consegna dei pettorali e Chip forniti dalla Speedpass.it , alle ore 18:00 partenza della Passeggiata Ludico Motoria denominata “Io Corro per Crescere Insieme”, alle 19:00 partenza della gara agonistica sulla distanza di 7000 metri e vedrà salire sul podio i primi tre di ogni categoria, per il primo e prima assoluti il magnifico Trofeo Memorial Nino Troia e Mimma Zingale. Le iscrizioni alla gara dovranno pervenire tramite il sito www.speedpass.it . Al termine della fase agonistica tutti partecipanti saranno invitati al ricco ristoro finale ed al Music Party per trascorrere in allegria una particolare notte di San Lorenzo sotto il cielo stellato di Villagrazia di Carini.

Info www.biorace.it

Com. Stam.