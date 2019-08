GOLF Charlotte Cattaneo domina nell’English Girls Under 16

Bella prova di Lucrezia Rossettin, quinta. Salgono a 21 i successi di pro e dilettanti italiani in campo internazionale nel 2019

Charlotte Cattaneo ha letteralmente dominato nell’English Girls Under 16 Open Amateur Championship disputato sul percorso del Gerrards Cross Golf Club (par 72), a Gerrards Cross in Inghilterra. La quindicenne milanese, tesserata per il Golf Club Milano, si è imposta con 287 (70 74 70 73, -1) colpi, unica giocatrice sotto par, dopo una corsa di testa, aumentando progressivamente il proprio vantaggio. Da sottolineare anche la bella prova di Lucrezia Rossettin, quinta con 296 (76 70 74 76, +8) alla pari con la tedesca Milla Sagel.

La Cattaneo ha lasciato a cinque colpi la spagnola Mar Garcia Jimenez (292, +4), a sette l’inglese Rachel Gourley (294, +6) e a otto l’austriaca Anna Neumayer (295, +7).

Sono già 21 i titoli in campo internazionale di pro e dilettanti italiani nel 2019 – Undici successi dei professionisti e dieci dei dilettanti, di cui tre a squadre, il bottino conquistato dai giocatori italiani in campo internazionale. Dopo il record delle 34 vittorie del 2018, anche il 2019 sta dando grandi soddisfazioni a tutti i livelli confermando come l’Italia ormai disponga di un gruppo molto forte, compatto, che sa vincere a tutti i livelli e in tutte le fasce d’età nei circuiti più importanti e nei tornei più prestigiosi del mondo.

Cattaneo: terzo successo all’estero – Charlotte Cattaneo ha conquistato il terzo successo all’estero dopo aver vinto nel 2017 lo stesso evento per Under 14 e nel 2018 lo Chantilly International U14 Trophy. Per lei anche quattro campionati nazionali: Baby (2016), Pulcine (2018), Ragazze medal e Cadette (2019). Ha accompagnato le azzurre Dorotea Maria Cancelliere.

Com. Stam.