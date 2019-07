La ZS Group Messina impreziosisce il roster con l’ingaggio dell’esterno Giuseppe Varotta

Comincia a prendere forma il roster della ZS Group Messina, in vista del prossimo campionato che prenderà il via agli inizi di ottobre.

La dirigenza peloritana sta operando con grande oculatezza sul mercato, l’obiettivo è formare un gruppo di giocatori che rispondano ai requisiti richiesti dal Direttore Tecnico. Pippo Sidoti vuole in campo una squadra combattiva e, nello stesso tempo, composta da atleti tecnicamente dotati. In quest’ottica, il club peloritano ha chiuso un’altra preziosa trattativa raggiungendo l’intesa con l’atleta Giuseppe Varotta, che così diventa il quinto giocatore contrattualizzato dalla Basket School Messina.

Guardia/ala di 178 cm per 77 kg, Varotta è nato a Milazzo il 7 giugno 1997. Esterno dalle indubbie capacità realizzative, Giuseppe è un prodotto del settore minibasket dell’Alias Barcellona con cui ha giocato diverse finali regionali nelle categorie giovanili. Ha vinto anche un “Trofeo delle Isole” con la selezione della Sicilia. Per tre stagioni ha giocato in serie D nell’Or.Sa. Barcellona in doppio tesseramento, come under, con il Basket Barcellona. Nel 2014/2015, 10 presenze in serie D (15.9 ppg) ed ha esordito in A2 Gold (2 ppg); nel 2015/16 ha collezionato 11 presenze in Lega Due (0.3 ppg) mentre con l’Or.Sa. ha realizzato 155 punti in 10 gare disputate (15.5 ppg). Nel 2016/17, Varotta ha giocato 9 gare in serie B maschile (0.8 ppg), e contemporaneamente ha vinto il campionato Under 20 Regionale ed in Serie D ha disputato 8 gare mettendo a segno 140 punti (17.5 ppg). Nel 2017/18, Giuseppe ha iniziato la stagione con la maglia del Peppino Cocuzza 1947, in Serie C Silver (18.6 ppg), si è trasferito in serie B nella Libertas Livorno, dove ha concluso il campionato giocando 17 minuti di media e segnando quasi 6 punti a partita. L’anno scorso ha disputato il campionato di serie C Gold emiliana con la maglia della LG Competition Castelnovo Monti, per lui 20 presenze (8.2 ppg).

Un curriculum di tutto rispetto quello di Varotta, atleta talentuoso voluto fortemente dal Direttore Tecnico Pippo Sidoti nel roster della Basket School Messina, che nel prossimo campionato di serie C Silver punta a migliorare il sesto posto conquistato l’anno scorso.

Com. Stam.

